Dam olish kunlari O‘zbekistonda harorat 28 darajagacha chiqadi: yomg‘ir qaysi hududlarda yog‘adi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 21–22 noyabr kunlari O‘zbekistonning aksariyat hududlarida kuzga xos iliq ob-havo saqlanib, kunduzgi harorat 28 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.
- Dam olish kunlari ba’zi viloyatlarda qisqa muddatli yomg‘ir, tog‘li hududlarda esa yomg‘ir va qor yog‘ishi ehtimoli bor.
- Respublikaning qator hududlarida shamol tezligi 13–18 metr/soniyagacha kuchayib, chang-to‘zon va tuman kuzatilishi mumkin.
21–22 noyabr kunlari O‘zbekistonning katta qismida kuzga xos iliq ob-havo saqlanadi. Ayrim viloyatlarda kunduzi harorat 25–28 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. Biroq dam olish kunlari hamma hududlarda bir xil o‘tmaydi: ba’zi joylarda yomg‘ir, tog‘larda esa yomg‘ir va qor yog‘ishi ehtimoli bor.
O‘zgidromet ma’lumotlariga ko‘ra, shanba va yakshanba kunlari respublika bo‘ylab o‘zgaruvchan bulutli ob-havo kuzatiladi. Aksariyat hududlarda yog‘ingarchilik kutilmayotgan bo‘lsa-da, ayrim viloyatlarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin.
Kunduzgi harorat hududlarga qarab 13–28 daraja oralig‘ida bo‘ladi. Shuning uchun dam olish kunlari safar yoki sayrni rejalashtirayotganlar o‘z hududidagi ob-havo ma’lumotlarini hisobga olishi kerak.
Qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?
21 noyabr, shanba kuni Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg‘ir ehtimoli bor. Buxoro va Navoiy viloyatlarining ayrim hududlarida ham yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin.
22 noyabr, yakshanba kuni esa mamlakatning shimoliy hududlarida ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli saqlanadi.
Respublikaning tog‘li hududlarida dam olish kunlari vaqti-vaqti bilan yog‘ingarchilik bo‘ladi. Bu yerlarda yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin.
Viloyatlarda harorat qanday bo‘ladi?
21–22 noyabr kunlari hududlar kesimida quyidagi harorat ko‘rsatkichlari kutilmoqda:
Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari: 21 noyabr kuni kunduzi 17–22 daraja, 22 noyabr kuni esa 20–25 daraja iliq.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari: shanba kuni 18–23 daraja, yakshanba kuni 23–28 daraja iliq.
Buxoro va Navoiy viloyatlari: shanba kuni 17–22 daraja, yakshanba kuni 22–27 daraja iliq.
Qoraqalpog‘iston va Xorazm: kunduzi 13–18 daraja iliq.
Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlari: kunduzi 13–18 daraja iliq.
Tog‘li hududlar: kunduzi 12–17 daraja iliq.
Kechalari harorat hududlarga qarab farq qiladi. Ayrim viloyatlarda 2–7 daraja, markaziy va janubiy hududlarda esa 9–15 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.
Toshkentda dam olish kunlari yomg‘ir yog‘maydi
Poytaxtda 21–22 noyabr kunlari o‘zgaruvchan bulutli, asosan quruq ob-havo bo‘lishi kutilmoqda.
Shanba kuni kunduzi havo harorati 17–22 daraja, yakshanba kuni esa 20–25 daraja iliq bo‘ladi. Kechalari 9–14 daraja atrofida harorat kuzatiladi.
Shamol sharqdan 7–12 metr/soniya tezlikda esadi. Ayrim joylarda uning tezligi 13–18 metr/soniyagacha kuchayishi mumkin.
Shamol kuchayadi, chang-to‘zon va tuman kuzatilishi mumkin
Dam olish kunlari respublika bo‘ylab sharqiy yo‘nalishdagi shamol esadi. Uning tezligi asosan 7–12 metr/soniyani tashkil etadi, ayrim hududlarda esa 13–18 metr/soniyagacha kuchayishi mumkin.
Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining ayrim joylarida shamol ta’sirida chang-to‘zon ko‘tarilishi ehtimoli bor. Shuningdek, ba’zi hududlarda tuman tushishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, 21–22 noyabr kunlari O‘zbekistonning aksariyat hududlarida yog‘ingarchiliksiz va nisbatan iliq ob-havo ustunlik qiladi. Ayniqsa, janubiy viloyatlarda harorat 28 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. Biroq tog‘li hududlarda yomg‘ir va qor, ayrim viloyatlarda esa shamol kuchayishi ehtimolini ham inobatga olish lozim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…