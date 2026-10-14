O‘zbekistonda isitish va issiq suv tariflari 30 foizga oshirilishi mumkin

·33·O‘zbekiston
O‘zbekistonda isitish va issiq suv tariflari 30 foizga oshirilishi mumkin

O‘zbekistonda 2026 yil 1 noyabrdan isitish va issiq suv tariflarini o‘rtacha 30 foizga oshirish taklif etilmoqda. Hukumat qarori loyihasi muhokama uchun e’lon qilingan, shu sababli hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan.

Toshkentda isitish tarifi 1 kvadrat metr uchun sutkasiga 241,44 so‘mdan 314 so‘mga oshirilishi taklif qilingan.

Hisoblagich mavjud bo‘lgan xonadonlarda issiq suvning 1 kub metri uchun tarif 8928,67 so‘mdan 11 607 so‘mga ko‘tarilishi mumkin.

Hisoblagich bo‘lmagan xonadonlarda esa bir kishi uchun oylik tarif, aksincha, 52 303,39 so‘mdan 45 330 so‘mga tushirilishi rejalashtirilgan. Bunga 1,5 baravar oshiruvchi koeffitsiyentni bekor qilish sabab bo‘ladi.

Shuningdek, respublika bo‘yicha issiq suv tariflarini birinchi marta hukumat qarori bilan tasdiqlash taklif qilinmoqda.

Loyihaga ko‘ra, 2028 yil 1 yanvardan aholi uchun markazlashtirilgan isitish tariflarini har yili 1 maydan indeksatsiya qilish rejalashtirilgan. Bunda inflyatsiya hisobga olinadi, biroq bir martagi indeksatsiya miqdori 10 foizdan oshmasligi kerak.

Tegishli vazirliklarga issiqlik energiyasi tannarxini 15 foizgacha kamaytirish bo‘yicha chora-tadbirlarni bir oy muddatda ishlab chiqish vazifasi yuklanishi taklif etilgan.

Loyihada tariflar oshishiga mutanosib ravishda budjet subsidiyalarini qisqartirish nazarda tutilmagan.

Isitish tariflariIssiq suvToshkentKommunal xizmatlarTariflar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda kommunal to‘lovlar narxi oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda kommunal to‘lovlar narxi oshishi kutilmoqdaBugun 08:08Toshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinToshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkin11 sentabr 00:141 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi 2500 so‘m bo‘ladi1 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi 2500 so‘m bo‘ladi28 sentabr 08:09Aviasozlar ko‘chasida harakat vaqtincha cheklanadiAviasozlar ko‘chasida harakat vaqtincha cheklanadi10 iyul 15:53Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiYashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladi10 iyul 11:01Toshkentda isitish mavsumi qachon boshlanadi?Toshkentda isitish mavsumi qachon boshlanadi?8 oktabr 04:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?