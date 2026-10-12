O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?

·35·O‘zbekiston
O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil 16-oktyabrdan boshlab O‘zbekistonda ichki aviaqatnovlar uchun aviachiptalar narxi o‘rtacha 20 foizgacha pasaytiriladi.
  • Bu o‘zgarishlar Raqobat qo‘mitasi va «Uzbekistan Airways» hamkorligida amalga oshirilmoqda.
  • Yangi tariflar Toshkentdan mamlakatning boshqa shaharlariga uchishni rejalashtirayotgan yo‘lovchilar uchun muhim yangilik bo‘lib, ichki turizmni rag‘batlantirishga qaratilgan.

O‘zbekistonda ichki aviaqatnovlar orqali safar qilish endi biroz hamyonbop bo‘ladi. 2026 yil 16 oktyabrdan boshlab mamlakat ichidagi yo‘nalishlarda aviachiptalar narxi o‘rtacha 20 foizgacha pasaytiriladi. Bu o‘zgarishlar Raqobat qo‘mitasi va «Uzbekistan Airways» hamkorligida amalga oshirilmoqda.

Yangi tariflar Toshkentdan mamlakatning boshqa shaharlariga uchishni rejalashtirayotgan yo‘lovchilar uchun muhim yangilik bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, xizmat safariga chiqadiganlar, qarindoshlarini ko‘rish uchun hududlarga boradiganlar va O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qilishni istaganlar uchun chipta narxi muhim omil hisoblanadi.

Aviachiptalar narxi nima sababdan pasaytirildi?

Raqobat qo‘mitasi ma’lum qilishicha, Prezident topshiriqlari ijrosi doirasida aviatsiya bozoridagi ichki yo‘nalishlar tariflari, narxlarni shakllantirish tartibi va xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari o‘rganilgan.

O‘rganishlar davomida aviaqatnovlar bilan bog‘liq tashish xarajatlarini maqbullashtirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shundan so‘ng ichki yo‘nalishlarda aviachiptalar narxini pasaytirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tegishli takliflar qo‘llab-quvvatlanganidan keyin Raqobat qo‘mitasi «Uzbekistan Airways» aviakompaniyasi bilan hamkorlikda ichki qatnovlar tariflarini qayta ko‘rib chiqqan.

Natijada 16 oktyabrdan boshlab ichki aviaqatnovlarda chiptalar narxi o‘rtacha 20 foizgacha pasaytiriladi.

Yangi tariflarda chiptalar qancha turadi?

«Uzbekistan Airways» ma’lumotlariga ko‘ra, yangilangan tariflar bo‘yicha bir tomonga aviachiptalar quyidagi boshlang‘ich narxlarda taklif etilmoqda:

  • Toshkent — Andijon: 201 062 so‘mdan;

  • Toshkent — Buxoro: 241 274 so‘mdan;

  • Toshkent — Namangan: 201 062 so‘mdan;

  • Toshkent — Nukus: 442 336 so‘mdan;

  • Toshkent — Samarqand: 201 062 so‘mdan;

  • Toshkent — Termiz: 361 911 so‘mdan;

  • Toshkent — Urganch: 442 336 so‘mdan;

  • Toshkent — Farg‘ona: 201 062 so‘mdan.

Ushbu summalar bir tomonga parvoz uchun e’lon qilingan boshlang‘ich tariflardir. Aniq narx safar sanasi, mavjud o‘rinlar va bronlash shartlariga qarab farq qilishi mumkin.

Arzon chiptalarni qayerdan xarid qilish mumkin?

Yangilangan tariflar bo‘yicha chiptalarni «Uzbekistan Airways»ning rasmiy bronlash sayti, aviakompaniyaning mobil ilovasi, savdo filiallari va rasmiy agentlari orqali xarid qilish mumkin.

Safarni rejalashtirayotganda bir necha sanani solishtirish, borish va qaytish chiptalarining umumiy qiymatini tekshirish hamda bronlashdan oldin tarif shartlarini o‘qib chiqish tavsiya etiladi.

Bu o‘zgarishlar yo‘lovchilarga nima beradi?

Ichki aviaqatnovlar tariflarining pasaytirilishi hududlar o‘rtasida harakatlanishni qulaylashtirish, ichki turizmni rag‘batlantirish va xizmat safarlari xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan.

Aviatsiya ayrim uzoq yo‘nalishlarda vaqtni tejash imkonini beradi. Chiptalar narxining pasayishi esa samolyotda safar qilishni rejalashtirayotgan odamlar uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratishi mumkin.

Biroq «20 foizgacha» degan ko‘rsatkich barcha yo‘nalishlardagi har bir chipta aynan 20 foiz arzonlashishini anglatmaydi. Shu sababli yo‘lovchilar safar sanasini belgilashdan oldin o‘z yo‘nalishi bo‘yicha amaldagi narxni tekshirib olishlari muhim.

Xulosa shuki, 2026 yil 16 oktyabrdan boshlab O‘zbekistonda ichki aviaqatnovlar uchun yangi tariflar amal qila boshlaydi. Safarni oldindan rejalashtirayotganlar uchun eng to‘g‘ri yo‘l — o‘z yo‘nalishi bo‘yicha yangilangan narxlarni solishtirish va chipta shartlarini diqqat bilan o‘rganishdir.

O‘zbekiston AviachiptalarRaqobat qo‘mitasiUzbekistan AirwaysIchki aviachiptalar tariflari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashdiO‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashdiBugun 10:38O‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilganO‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilgan5 oktabr 17:20Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...21 avgust 08:3320 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildi20 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildi16 iyul 11:46Dorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olganDorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olgan11 iyul 11:58Osmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinOsmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkin7 sentabr 08:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)