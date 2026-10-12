O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil 16-oktyabrdan boshlab O‘zbekistonda ichki aviaqatnovlar uchun aviachiptalar narxi o‘rtacha 20 foizgacha pasaytiriladi.
- Bu o‘zgarishlar Raqobat qo‘mitasi va «Uzbekistan Airways» hamkorligida amalga oshirilmoqda.
- Yangi tariflar Toshkentdan mamlakatning boshqa shaharlariga uchishni rejalashtirayotgan yo‘lovchilar uchun muhim yangilik bo‘lib, ichki turizmni rag‘batlantirishga qaratilgan.
O‘zbekistonda ichki aviaqatnovlar orqali safar qilish endi biroz hamyonbop bo‘ladi. 2026 yil 16 oktyabrdan boshlab mamlakat ichidagi yo‘nalishlarda aviachiptalar narxi o‘rtacha 20 foizgacha pasaytiriladi. Bu o‘zgarishlar Raqobat qo‘mitasi va «Uzbekistan Airways» hamkorligida amalga oshirilmoqda.
Yangi tariflar Toshkentdan mamlakatning boshqa shaharlariga uchishni rejalashtirayotgan yo‘lovchilar uchun muhim yangilik bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, xizmat safariga chiqadiganlar, qarindoshlarini ko‘rish uchun hududlarga boradiganlar va O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qilishni istaganlar uchun chipta narxi muhim omil hisoblanadi.
Aviachiptalar narxi nima sababdan pasaytirildi?
Raqobat qo‘mitasi ma’lum qilishicha, Prezident topshiriqlari ijrosi doirasida aviatsiya bozoridagi ichki yo‘nalishlar tariflari, narxlarni shakllantirish tartibi va xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari o‘rganilgan.
O‘rganishlar davomida aviaqatnovlar bilan bog‘liq tashish xarajatlarini maqbullashtirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shundan so‘ng ichki yo‘nalishlarda aviachiptalar narxini pasaytirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.
Tegishli takliflar qo‘llab-quvvatlanganidan keyin Raqobat qo‘mitasi «Uzbekistan Airways» aviakompaniyasi bilan hamkorlikda ichki qatnovlar tariflarini qayta ko‘rib chiqqan.
Natijada 16 oktyabrdan boshlab ichki aviaqatnovlarda chiptalar narxi o‘rtacha 20 foizgacha pasaytiriladi.
Yangi tariflarda chiptalar qancha turadi?
«Uzbekistan Airways» ma’lumotlariga ko‘ra, yangilangan tariflar bo‘yicha bir tomonga aviachiptalar quyidagi boshlang‘ich narxlarda taklif etilmoqda:
Toshkent — Andijon: 201 062 so‘mdan;
Toshkent — Buxoro: 241 274 so‘mdan;
Toshkent — Namangan: 201 062 so‘mdan;
Toshkent — Nukus: 442 336 so‘mdan;
Toshkent — Samarqand: 201 062 so‘mdan;
Toshkent — Termiz: 361 911 so‘mdan;
Toshkent — Urganch: 442 336 so‘mdan;
Toshkent — Farg‘ona: 201 062 so‘mdan.
Ushbu summalar bir tomonga parvoz uchun e’lon qilingan boshlang‘ich tariflardir. Aniq narx safar sanasi, mavjud o‘rinlar va bronlash shartlariga qarab farq qilishi mumkin.
Arzon chiptalarni qayerdan xarid qilish mumkin?
Yangilangan tariflar bo‘yicha chiptalarni «Uzbekistan Airways»ning rasmiy bronlash sayti, aviakompaniyaning mobil ilovasi, savdo filiallari va rasmiy agentlari orqali xarid qilish mumkin.
Safarni rejalashtirayotganda bir necha sanani solishtirish, borish va qaytish chiptalarining umumiy qiymatini tekshirish hamda bronlashdan oldin tarif shartlarini o‘qib chiqish tavsiya etiladi.
Bu o‘zgarishlar yo‘lovchilarga nima beradi?
Ichki aviaqatnovlar tariflarining pasaytirilishi hududlar o‘rtasida harakatlanishni qulaylashtirish, ichki turizmni rag‘batlantirish va xizmat safarlari xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan.
Aviatsiya ayrim uzoq yo‘nalishlarda vaqtni tejash imkonini beradi. Chiptalar narxining pasayishi esa samolyotda safar qilishni rejalashtirayotgan odamlar uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratishi mumkin.
Biroq «20 foizgacha» degan ko‘rsatkich barcha yo‘nalishlardagi har bir chipta aynan 20 foiz arzonlashishini anglatmaydi. Shu sababli yo‘lovchilar safar sanasini belgilashdan oldin o‘z yo‘nalishi bo‘yicha amaldagi narxni tekshirib olishlari muhim.
Xulosa shuki, 2026 yil 16 oktyabrdan boshlab O‘zbekistonda ichki aviaqatnovlar uchun yangi tariflar amal qila boshlaydi. Safarni oldindan rejalashtirayotganlar uchun eng to‘g‘ri yo‘l — o‘z yo‘nalishi bo‘yicha yangilangan narxlarni solishtirish va chipta shartlarini diqqat bilan o‘rganishdir.
Izohlar 0
…