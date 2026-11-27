Yaponiyada uchinchi farzand tug‘ilganda 62 ming dollar to‘lash taklif qilinmoqda
Yaponiyaning hukmron Liberal-demokratik partiyasi (LDP) mamlakatdagi tug‘ilish darajasi pasayishiga qarshi kurashish doirasida oilada uchinchi va undan keyingi farzand tug‘ilganda 10 million iyena (taxminan 62–62,7 ming AQSH dollari) miqdorida bir martalik to‘lov joriy etishni taklif qildi. Nippon.com xabariga ko‘ra, 2026 yil 27 noyabr kuni partiyaning Aholi strategiyasi bo‘yicha shtabi yig‘ilishida yakunlangan mazkur loyiha kelasi hafta Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaitiga taqdim etiladi.
Demografik inqirozga qarshi qo‘shimcha chora-tadbirlar
Takliflar paketi nafaqat yirik pul mukofotlarini, balki oilalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli o‘zgarishlarni ham o‘z ichiga oladi:
Maktabgacha ta’lim imtiyozlari: Bolalar bog‘chalari va maktabgacha ta’lim muassasalarini yanada kichik yoshdan boshlab bepul qilish ko‘zda tutilgan.
Soliq va nikohni rag‘batlantirish: Oilalar uchun yirik soliq imtiyozlari joriy etish hamda yoshlar o‘rtasida nikohni rag‘batlantirish maqsadida tanishuv xizmatlarini davlat-xususiy sheriklik asosida qo‘llab-quvvatlash rejalashtirilmoqda.
Yangi davlat tuzilmasi: Demografik siyosatni muvofiqlashtirish va vazirliklar faoliyatini nazorat qilish uchun alohida Aholi strategiyasi agentligini tashkil etish taklif qilingan.
Amaldagi nafaqalar va yangi tashabbus o‘rtasidagi farq
Ushbu tashabbus hozircha siyosiy tavsiya bosqichida bo‘lib, to‘lovlarni amalga oshirish tartibi va moliyalashtirish manbalari hukumat tomonidan ko‘rib chiqilgach, 2027 yilgi iqtisodiy va fiskal islohotlar dasturiga kiritilishi kutilmoqda:
Ko‘rsatkichlar
Hozirgi amaldagi tartib
Yangi taklif etilayotgan loyiha
Bir martalik to‘lov
Har bir yangi tug‘ilgan chaqaloq uchun 500 ming iyena nafaqa
Uchinchi va undan keyingi farzand uchun 10 million iyena (~62–62,7 ming dollar)
Oylik bola puli
Uchinchi farzanddan boshlab oyiga 30 ming iyena
Qo‘shimcha soliq imtiyozlari va kichik yoshdan bepul bog‘cha xizmatlari
Maqomi va muddati
Amalda qo‘llanilmoqda
Hozircha rasman tasdiqlanmagan (2027 yilgi dasturga kiritilishi kutilmoqda)
Sizningcha, 62 ming dollarlik yirik moliyaviy rag‘bat va bepul bog‘chalar Yaponiyadagi tug‘ilish darajasini oshirishga yetarli turtki bera oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo iqtisodiyoti hamda ijtimoiy hayotdagi eng qiziqarli yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…