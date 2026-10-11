Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 55 yoshdan oshgan ayollar va 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun temiryo‘l chiptalariga 20 foizlik chegirma joriy etildi.
- Ushbu chegirma «Keksalar haftaligi»
- (2-8 oktyabr) va «Keksalar uchun turizm oyligi»
- (1-30 noyabr) davrida respublika ichidagi barcha mahalliy yo‘lovchi poyezdlariga, «Afrosiyob» elektropoyezdlari bundan mustasno, tatbiq etiladi. Chiptalarni vokzal kassalari yoki «O‘zbekiston temir yo‘llari»ning onlayn platformalari orqali xarid qilish mumkin.
O‘zbekistonda keksa avlod vakillarining mamlakat bo‘ylab sayohat qilishini qo‘llab-quvvatlash va ichki turizmni rivojlantirish maqsadida poyezd chiptalari tariflariga 20 foizlik chegirma joriy etildi. Ushbu tashabbus har yili an’anaviy tarzda o‘tkaziladigan «Keksalar haftaligi» hamda «Keksalar uchun turizm oyligi» doirasida amalga oshirilmoqda.
Mazkur imtiyoz yurtimiz nuroniylari uchun tarixiy shaharlar va diqqatga sazovor maskanlarga qulay narxlarda safar qilish imkonini yaratadi.
Kimlar foydalanishi mumkin va qaysi yo‘nalishlarga amal qiladi?
Chegirmadan foydalanish tartibi va shartlari quyidagicha belgilangan:
Yosh toifasi: Imtiyoz O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari — 55 yoshdan oshgan ayollar hamda 60 yoshdan oshgan erkaklar (pensiya yoshidagi nuroniylar) uchun taqdim etiladi;
Qamrab olingan yo‘nalishlar: 20 foizlik chegirma respublika ichida harakatlanuvchi barcha mahalliy yo‘lovchi poyezdlarining tarif qismiga nisbatan qo‘llaniladi;
Istisno: Mazkur imtiyoz faqat yuqori tezlikda harakatlanuvchi «Afrosiyob» elektropoyezdlari uchun amal qilmaydi.
Chegirma amal qiladigan muddatlar va rasmiylashtirish tartibi
Imtiyozli chiptalar yiliga ikkita asosiy mavsumda amalda bo‘ladi:
«Keksalar haftaligi»: Har yili 2 oktyabrdan 8 oktyabrgacha bo‘lgan davrda;
«Keksalar uchun turizm oyligi»: Har yili 1 noyabrdan 30 noyabrgacha bo‘lgan butun oy davomida;
Xarid qilish usullari: Chiptalarni chegirma bilan rasmiylashtirish juda oddiy — ularni temiryo‘l vokzallari kassalari orqali hamda «O‘zbekiston temir yo‘llari»ning onlayn platformalari (rasmiy veb-sayt va ilova) orqali masofadan turib sotib olish mumkin.
Davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan bunday e’tibor va g‘amxo‘rlik faxriylarimizning mazmunli hordiq chiqarishi hamda yurtimiz bo‘ylab bekamu ko‘st sayohat qilishlariga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…