Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?

·66·Jamiyat
Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 55 yoshdan oshgan ayollar va 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun temiryo‘l chiptalariga 20 foizlik chegirma joriy etildi.
  • Ushbu chegirma «Keksalar haftaligi»
  • (2-8 oktyabr) va «Keksalar uchun turizm oyligi»
  • (1-30 noyabr) davrida respublika ichidagi barcha mahalliy yo‘lovchi poyezdlariga, «Afrosiyob» elektropoyezdlari bundan mustasno, tatbiq etiladi. Chiptalarni vokzal kassalari yoki «O‘zbekiston temir yo‘llari»ning onlayn platformalari orqali xarid qilish mumkin.

O‘zbekistonda keksa avlod vakillarining mamlakat bo‘ylab sayohat qilishini qo‘llab-quvvatlash va ichki turizmni rivojlantirish maqsadida poyezd chiptalari tariflariga 20 foizlik chegirma joriy etildi. Ushbu tashabbus har yili an’anaviy tarzda o‘tkaziladigan «Keksalar haftaligi» hamda «Keksalar uchun turizm oyligi» doirasida amalga oshirilmoqda.

Mazkur imtiyoz yurtimiz nuroniylari uchun tarixiy shaharlar va diqqatga sazovor maskanlarga qulay narxlarda safar qilish imkonini yaratadi.

Kimlar foydalanishi mumkin va qaysi yo‘nalishlarga amal qiladi?

Chegirmadan foydalanish tartibi va shartlari quyidagicha belgilangan:

  • Yosh toifasi: Imtiyoz O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari — 55 yoshdan oshgan ayollar hamda 60 yoshdan oshgan erkaklar (pensiya yoshidagi nuroniylar) uchun taqdim etiladi;

  • Qamrab olingan yo‘nalishlar: 20 foizlik chegirma respublika ichida harakatlanuvchi barcha mahalliy yo‘lovchi poyezdlarining tarif qismiga nisbatan qo‘llaniladi;

  • Istisno: Mazkur imtiyoz faqat yuqori tezlikda harakatlanuvchi «Afrosiyob» elektropoyezdlari uchun amal qilmaydi.

Chegirma amal qiladigan muddatlar va rasmiylashtirish tartibi

Imtiyozli chiptalar yiliga ikkita asosiy mavsumda amalda bo‘ladi:

  • «Keksalar haftaligi»: Har yili 2 oktyabrdan 8 oktyabrgacha bo‘lgan davrda;

  • «Keksalar uchun turizm oyligi»: Har yili 1 noyabrdan 30 noyabrgacha bo‘lgan butun oy davomida;

  • Xarid qilish usullari: Chiptalarni chegirma bilan rasmiylashtirish juda oddiy — ularni temiryo‘l vokzallari kassalari orqali hamda «O‘zbekiston temir yo‘llari»ning onlayn platformalari (rasmiy veb-sayt va ilova) orqali masofadan turib sotib olish mumkin.

Davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan bunday e’tibor va g‘amxo‘rlik faxriylarimizning mazmunli hordiq chiqarishi hamda yurtimiz bo‘ylab bekamu ko‘st sayohat qilishlariga xizmat qiladi.

Keksalar haftaligiKeksalar uchun turizm oyligiO‘zbekiston temir yo‘llariAfrosiyob
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva vagonda «Bevafo» taronasini jonli ijro etdi (video)Munisa Rizayeva vagonda «Bevafo» taronasini jonli ijro etdi (video)21 avgust 09:18“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)18 avgust 10:08Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariToshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari16 avgust 12:21Afrosiyob ko'chasida harakat to'xtatildiAfrosiyob ko'chasida harakat to'xtatildi25 may 11:01Zangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandiZangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandi4 iyun 23:11Fargʻonada yangi elektropoyezd yoʻlga tushdi, imkoniyatlar kengaydi (foto)Fargʻonada yangi elektropoyezd yoʻlga tushdi, imkoniyatlar kengaydi (foto)27 aprel 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi