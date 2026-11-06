Alohida ilovalar davri tugamoqdami? Telegram chatlarida to‘g‘ridan to‘g‘ri ishlaydigan yangi imkoniyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Telegram 13.2 yangilanishi doirasida taqdim etilgan HTMLBubbles funksiyasi foydalanuvchilarga chat ichida HTML, CSS va JavaScript asosidagi interaktiv elementlarni alohida oyna ochmasdan ishlatish imkonini beradi.
- Ushbu texnologiya messenjerni turli xizmatlar, o‘yinlar, elektron tijorat va to‘lov tizimlarini o‘zida jamlagan yagona super-ilovaga aylantirish jarayonini tezlashtirmoqda.
Telegram jamoasi ilovaning navbatdagi 13.2 yangilanishida dasturlash va raqamli xizmatlar olamida haqiqiy burilish yasashi kutilayotgan HTMLBubbles nomli yangi funksiyani rasman taqdim etdi. Ushbu texnologik yangilik tufayli endilikda foydalanuvchilar hech qanday alohida veb-sahifa yoki qo‘shimcha oyna ochmasdan, bevosita chat xabarlarining ichida HTML, CSS va JavaScript asosida yaratilgan interaktiv elementlarni bir zumda ishga tushirishlari mumkin.
Bu yangilanish Telegram'ning oddiy messenjer maqomidan chiqib, kundalik hayotning barcha sohalarini qamrab oluvchi ulkan «super-ilova»ga (SuperApp) aylanish jarayonini yanada tezlashtirmoqda.
Telegram qanday qilib raqamli xizmatlar markaziga aylandi?
So‘nggi vaqtlarda chatlar va guruhlar nafaqat muloqot maydoni, balki to‘laqonli biznes va ko‘ngilochar ekotizimga aylanib ulgurdi. Bu evolyutsiya 4 ta asosiy yo‘nalishda yaqqol namoyon bo‘lmoqda:
O‘yinlar va Web3 fenomeni: Notcoin, Hamster Kombat, Blum kabi mini-ilovalar millionlab odamlarni jalb qildi. Foydalanuvchilar ilovadan chiqmagan holda o‘yin o‘ynash, kriptovalyuta ishlash va o‘z raqamli aktivlarini boshqarish imkoniyatiga ega bo‘ldi;
Elektron tijorat va xizmatlar: Do‘konlar va servis shaxobchalari uchun murakkab veb-sayt yoki alohida mobil ilova yaratishga hojat qolmadi. Chat ichida taom buyurtma qilish, taksi chaqirish, kiyim va texnika xarid qilish hamda chiptalarni band qilish mumkin;
To‘lovlar va TON ekotizimi: Messenjerga to‘liq integratsiya qilingan virtual hamyon (Wallet) va TON blokcheyni bir necha soniya ichida ichki to‘lovlarni o‘tkazish imkonini bermoqda. Raqamli mahsulotlar savdosi uchun maxsus joriy qilingan Telegram Stars (Yulduzlar) tizimi esa moliyaviy jarayonlarni yanada soddalashtirdi;
Ish va unumdorlik vositalari (Utilities): Vazifalar boshqaruvi (Task managers), interaktiv taqvimlar, so‘rovnomalar va sun’iy intellekt (AI) yordamchilari to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot oynasida ishlab, ish unumdorligini oshirmoqda.
Foydalanuvchilar va biznes uchun qanday afzalliklarga ega?
Messenjerning yangi imkoniyatlari raqamli bozor ishtirokchilari uchun katta qulayliklarni taqdim etmoqda:
Tezkorlik va xotira tejalishi: Smartfon xotirasini to‘ldirib, o‘nlab turli ilovalarni yuklab olish shart emas — barcha zarur funksiyalar bitta ilova ichida bir zumda ochiladi;
Biznes uchun tejamkor yechim: iOS yoki Android uchun alohida qimmat dastur ishlab chiqish va uni targ‘ib qilish o‘rniga, Telegram ichida mini-ilova qurish ham arzonroq tushadi, ham tayyor auditoriya bilan ta’minlaydi.
Siz ayni paytda o‘zingiz uchun eng ko‘p qaysi Telegram mini-ilovalari va botlaridan foydalanmoqdasiz?
Izohlar 0
…