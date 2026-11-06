Alohida ilovalar davri tugamoqdami? Telegram chatlarida to‘g‘ridan to‘g‘ri ishlaydigan yangi imkoniyat

·55·Texno
Alohida ilovalar davri tugamoqdami? Telegram chatlarida to‘g‘ridan to‘g‘ri ishlaydigan yangi imkoniyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Telegram 13.2 yangilanishi doirasida taqdim etilgan HTMLBubbles funksiyasi foydalanuvchilarga chat ichida HTML, CSS va JavaScript asosidagi interaktiv elementlarni alohida oyna ochmasdan ishlatish imkonini beradi.
  • Ushbu texnologiya messenjerni turli xizmatlar, o‘yinlar, elektron tijorat va to‘lov tizimlarini o‘zida jamlagan yagona super-ilovaga aylantirish jarayonini tezlashtirmoqda.

Telegram jamoasi ilovaning navbatdagi 13.2 yangilanishida dasturlash va raqamli xizmatlar olamida haqiqiy burilish yasashi kutilayotgan HTMLBubbles nomli yangi funksiyani rasman taqdim etdi. Ushbu texnologik yangilik tufayli endilikda foydalanuvchilar hech qanday alohida veb-sahifa yoki qo‘shimcha oyna ochmasdan, bevosita chat xabarlarining ichida HTML, CSS va JavaScript asosida yaratilgan interaktiv elementlarni bir zumda ishga tushirishlari mumkin.

Bu yangilanish Telegram'ning oddiy messenjer maqomidan chiqib, kundalik hayotning barcha sohalarini qamrab oluvchi ulkan «super-ilova»ga (SuperApp) aylanish jarayonini yanada tezlashtirmoqda.

Telegram qanday qilib raqamli xizmatlar markaziga aylandi?

So‘nggi vaqtlarda chatlar va guruhlar nafaqat muloqot maydoni, balki to‘laqonli biznes va ko‘ngilochar ekotizimga aylanib ulgurdi. Bu evolyutsiya 4 ta asosiy yo‘nalishda yaqqol namoyon bo‘lmoqda:

  • O‘yinlar va Web3 fenomeni: Notcoin, Hamster Kombat, Blum kabi mini-ilovalar millionlab odamlarni jalb qildi. Foydalanuvchilar ilovadan chiqmagan holda o‘yin o‘ynash, kriptovalyuta ishlash va o‘z raqamli aktivlarini boshqarish imkoniyatiga ega bo‘ldi;

  • Elektron tijorat va xizmatlar: Do‘konlar va servis shaxobchalari uchun murakkab veb-sayt yoki alohida mobil ilova yaratishga hojat qolmadi. Chat ichida taom buyurtma qilish, taksi chaqirish, kiyim va texnika xarid qilish hamda chiptalarni band qilish mumkin;

  • To‘lovlar va TON ekotizimi: Messenjerga to‘liq integratsiya qilingan virtual hamyon (Wallet) va TON blokcheyni bir necha soniya ichida ichki to‘lovlarni o‘tkazish imkonini bermoqda. Raqamli mahsulotlar savdosi uchun maxsus joriy qilingan Telegram Stars (Yulduzlar) tizimi esa moliyaviy jarayonlarni yanada soddalashtirdi;

  • Ish va unumdorlik vositalari (Utilities): Vazifalar boshqaruvi (Task managers), interaktiv taqvimlar, so‘rovnomalar va sun’iy intellekt (AI) yordamchilari to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot oynasida ishlab, ish unumdorligini oshirmoqda.

Foydalanuvchilar va biznes uchun qanday afzalliklarga ega?

Messenjerning yangi imkoniyatlari raqamli bozor ishtirokchilari uchun katta qulayliklarni taqdim etmoqda:

  • Tezkorlik va xotira tejalishi: Smartfon xotirasini to‘ldirib, o‘nlab turli ilovalarni yuklab olish shart emas — barcha zarur funksiyalar bitta ilova ichida bir zumda ochiladi;

  • Biznes uchun tejamkor yechim: iOS yoki Android uchun alohida qimmat dastur ishlab chiqish va uni targ‘ib qilish o‘rniga, Telegram ichida mini-ilova qurish ham arzonroq tushadi, ham tayyor auditoriya bilan ta’minlaydi.

Siz ayni paytda o‘zingiz uchun eng ko‘p qaysi Telegram mini-ilovalari va botlaridan foydalanmoqdasiz?

TelegramHTMLBubblesTONTelegram Stars
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimdaFutbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda4 noyabr 10:57Aptoide ilovalar doʻkoni AQShda rasman Google Playʼga qaytdiAptoide ilovalar doʻkoni AQShda rasman Google Playʼga qaytdi10 avgust 23:53WhatsApp guruhli chatlarida tartib oʻrnatishga yordam beruvchi yangi funksiyalar taqdim etildiWhatsApp guruhli chatlarida tartib oʻrnatishga yordam beruvchi yangi funksiyalar taqdim etildi5 avgust 15:28Apple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiApple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdi18 avgust 22:24Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaHindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqda1 avgust 02:26MagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiMagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdi20 avgust 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlari