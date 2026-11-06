Google Gemini Omni 1.2 Flash'ni taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Google kompaniyasi 15 soniyagacha bo'lgan videolarni yaratish va tahrirlash imkonini beruvchi Gemini Omni 1.2 Flash sun'iy intellekt modelini taqdim etdi.
- Yangi model avvalgi versiyaga qaraganda uzunroq roliklar yaratish, tasvirdagi detallarni izchil saqlash hamda tabiiy nutq va kamera harakatlarini yaxshilash funksiyalariga ega.
- 720p sifatda bir soniyalik video yaratish narxi 0,07 dollarni tashkil etib, bu avvalgi versiyadan 30 foizga arzonroqdir.
Google kompaniyasi video yaratish uchun mo‘ljallangan Gemini Omni 1.2 Flash sun’iy intellekt modelini taqdim etdi. Yangi model 15 soniyagacha bo‘lgan videolarni yaratish, tayyor roliklarni suhbat orqali tahrirlash va tasvirlardagi detallarni izchil saqlash imkoniyatlariga ega, deb xabar beradi Google rasmiy blogi.
Yangi model avvalgi Omni 1.1 versiyasiga nisbatan uzunroq videolar yarata oladi. Agar oldingi versiyada rolik davomiyligi 10 soniya bilan cheklangan bo‘lsa, endi 3 soniyadan 15 soniyagacha bo‘lgan videolarni bir soniyalik qadam bilan belgilash mumkin.
Modelning asosiy imkoniyatlari:
• Video tahrirlash: foydalanuvchi tayyor rolikni qaytadan yaratmasdan, suhbat davomida unga o‘zgartirish kiritishi mumkin. Masalan, fonni almashtirish, yoritishni o‘zgartirish yoki tasvir formatini moslashtirish mumkin.
• Detallarni saqlash: model berilgan namunadagi qahramonlar, kiyimlar, mahsulot qadoqlari va brend ranglarini videoning boshidan oxirigacha bir xil saqlashga harakat qiladi.
• Tabiiy nutq: bir nechta qahramon ishtirokidagi sahnalarda ovozlarni to‘g‘ri taqsimlash, lab harakatlarini nutqqa moslashtirish va suhbatni tabiiyroq yaratish imkoniyatlari yaxshilangan.
• Kamera harakatlari: uzluksiz kamera harakatlari, yaqinlashish va uzoqlashish kabi effektlarni kamroq uzilishlar bilan yaratish mumkin.
Google yangi modelning narxini ham pasaytirdi. Gemini Omni 1.2 Flash orqali 720p sifatda bir soniyalik video yaratish qiymati 0,07 dollarni tashkil etadi. Bu avvalgi versiyaga nisbatan 30 foiz arzon.
Model Gemini API va Google Cloud platformalarida ishlab chiqarish uchun umumiy foydalanishga ochildi. Shuningdek, u Google Vids, Flow, Gemini ilovasi va Google Ads xizmatlariga ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.
Izohlar 0
…