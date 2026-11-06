Google Gemini Omni 1.2 Flash'ni taqdim etdi

·36·Texno
Google Gemini Omni 1.2 Flash'ni taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Google kompaniyasi 15 soniyagacha bo'lgan videolarni yaratish va tahrirlash imkonini beruvchi Gemini Omni 1.2 Flash sun'iy intellekt modelini taqdim etdi.
  • Yangi model avvalgi versiyaga qaraganda uzunroq roliklar yaratish, tasvirdagi detallarni izchil saqlash hamda tabiiy nutq va kamera harakatlarini yaxshilash funksiyalariga ega.
  • 720p sifatda bir soniyalik video yaratish narxi 0,07 dollarni tashkil etib, bu avvalgi versiyadan 30 foizga arzonroqdir.

Google kompaniyasi video yaratish uchun mo‘ljallangan Gemini Omni 1.2 Flash sun’iy intellekt modelini taqdim etdi. Yangi model 15 soniyagacha bo‘lgan videolarni yaratish, tayyor roliklarni suhbat orqali tahrirlash va tasvirlardagi detallarni izchil saqlash imkoniyatlariga ega, deb xabar beradi Google rasmiy blogi.

Yangi model avvalgi Omni 1.1 versiyasiga nisbatan uzunroq videolar yarata oladi. Agar oldingi versiyada rolik davomiyligi 10 soniya bilan cheklangan bo‘lsa, endi 3 soniyadan 15 soniyagacha bo‘lgan videolarni bir soniyalik qadam bilan belgilash mumkin.

Modelning asosiy imkoniyatlari:

• Video tahrirlash: foydalanuvchi tayyor rolikni qaytadan yaratmasdan, suhbat davomida unga o‘zgartirish kiritishi mumkin. Masalan, fonni almashtirish, yoritishni o‘zgartirish yoki tasvir formatini moslashtirish mumkin.

• Detallarni saqlash: model berilgan namunadagi qahramonlar, kiyimlar, mahsulot qadoqlari va brend ranglarini videoning boshidan oxirigacha bir xil saqlashga harakat qiladi.

• Tabiiy nutq: bir nechta qahramon ishtirokidagi sahnalarda ovozlarni to‘g‘ri taqsimlash, lab harakatlarini nutqqa moslashtirish va suhbatni tabiiyroq yaratish imkoniyatlari yaxshilangan.

• Kamera harakatlari: uzluksiz kamera harakatlari, yaqinlashish va uzoqlashish kabi effektlarni kamroq uzilishlar bilan yaratish mumkin.

Google yangi modelning narxini ham pasaytirdi. Gemini Omni 1.2 Flash orqali 720p sifatda bir soniyalik video yaratish qiymati 0,07 dollarni tashkil etadi. Bu avvalgi versiyaga nisbatan 30 foiz arzon.

Model Gemini API va Google Cloud platformalarida ishlab chiqarish uchun umumiy foydalanishga ochildi. Shuningdek, u Google Vids, Flow, Gemini ilovasi va Google Ads xizmatlariga ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.

FlowGoogleGemini Omni 1.2 FlashSun’iy intellektVideo generatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Gemini 4 Carbon modelini taqdim etdiGoogle Gemini 4 Carbon modelini taqdim etdi29 oktabr 09:25SpaceX Falcon 9 raketasi orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon 9 raketasi orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardi2 oktabr 02:27Satlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildiSatlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildi1 oktabr 17:27Google sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadiGoogle sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadi25 sentabr 05:27Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiGoogle yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdi21 sentabr 19:30AES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiAES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfi11 sentabr 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlari