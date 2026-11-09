O‘zbekiston U17 jamoasi Ekvadorga qarshi bahsning 90+2 daqiqasida mag‘lubiyatdan qutuldi

·67·Sport
O‘zbekiston U17 jamoasi Ekvadorga qarshi bahsning 90+2 daqiqasida mag‘lubiyatdan qutuldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston U17 o‘smirlar terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida Ekvadorga qarshi o‘tkazilgan xalqaro nazorat uchrashuvida 1:1 hisobidagi durangga erishdi.
  • O‘yinning 61-daqiqasida ekvadorliklar hisobni ochgan bo‘lsa-da, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada Habibulloh Tohirov muvozanatni tikladi.
  • Murabbiylar shtabi ushbu bahs davomida kengaytirilgan tarkibni sinovdan o‘tkazib, futbolchilarning jismoniy holati va taktik tayyorgarligini baholadi.

Jahon chempionati bahslariga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan O‘zbekiston U17 o‘smirlar terma jamoasi xalqaro nazorat uchrashuvi doirasida Janubiy Amerikaning kuchli vakili — Ekvador U17 terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi.

Shiddatli va murosasiz kurashlar ostida kechgan bellashuvda 1:1 hisobidagi jangovar durang qayd etildi.

O‘yin kulminatsiyasi: So‘nggi daqiqalardagi qahramonlik

Uchrashuv davomida har ikki jamoa murabbiylar shtabi asosiy e’tiborni taktik sinovlar va futbolchilarning jismoniy holatini baholashga qaratdi:

  • Ekvadorning ustunligi: O‘yinning birinchi bo‘limida hisob ochilmadi. Ikkinchi bo‘limning 61-daqiqasida esa ekvadorliklar himoyadagi xatodan foydalanib, hisobda oldinga chiqib olishdi;

  • 90+2-daqiqadagi gol: O‘zbekistonlik yoshlar o‘yin oxirigacha kurashib, bosimni oshirdi. Natijada bosh hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Habibulloh Tohirov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoani mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.

Xalqaro nazorat uchrashuvi protokoli

Ko‘rsatkich / Bo‘lim

Tafsilotlar

Uchrashuv maqomi

Xalqaro nazorat o‘yini (JCHga tayyorgarlik)

Raqiblar

O‘zbekiston U17 — Ekvador U17

Yakuniy hisob

1:1

Gollar

Ekvador (61-daqiqa) — Habibulloh Tohirov (90+2-daqiqa)

Xarakter ko‘rsatkichi

O‘yin so‘ngida mag‘lubiyatdan chiqib ketildi

O‘zbekiston U17 jamoasi qaydnomasi

Murabbiylar shtabi o‘yin davomida kengaytirilgan tarkibni sinovdan o‘tkazib, bir qator rotatsiyalarni amalga oshirdi:

  • Boshlang‘ich tarkib: Mehroj Sirojiddinov, Muhammad Hakimov, Mirjamol Anvarov, Abubakir Rahimov, Adis Abdunabiyev, Islom Ravshanov, Amirxon Erkinov, Muhammad Mamatov, Suhrob Sadirjonov, Ahrorbek Ravshanbekov, Asilbek Aliyev;

  • Ikkinchi bo‘limda maydonga tushganlar: Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Nurmuhammad O‘ktamov, Jahongir O‘ktamboyev, Mirkomil Murodov, Muhammadodilxon Orifxonov, Habibulloh Tohirov, Laziz Abduraimov.

Jahon chempionati oldidan Lotin Amerikasi futbolining tezkor va kuchli vakili bo‘lgan Ekvadorga qarshi kechgan ushbu o‘yin o‘smirlarimiz uchun katta xalqaro tajriba va muhim xulosalar chiqarish imkoniyatini berdi.

O‘zbekiston U17Ekvador U17Habibulloh TohirovJahon chempionati U17
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston U17 Portugaliya sinovidan o‘ta olmadi: Ikkinchi bo‘limdagi 2 gol va mag‘lubiyatO‘zbekiston U17 Portugaliya sinovidan o‘ta olmadi: Ikkinchi bo‘limdagi 2 gol va mag‘lubiyat30 sentabr 07:52O‘zbekiston U17 terma jamoasi Yaponiyaga qarshi final uchun kurashadiO‘zbekiston U17 terma jamoasi Yaponiyaga qarshi final uchun kurashadi18 may 20:03O‘zbekiston U17 terma jamoamizning chorakfinaldagi raqibi ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston U17 terma jamoamizning chorakfinaldagi raqibi ma’lum bo‘ldi14 may 05:24Kilian Mbappe La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiKilian Mbappe La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiKecha 23:40Nodirbek bilan sparring va intuitsiya sirlari: Magnus Karlsenning kutilmagan iqrorlariNodirbek bilan sparring va intuitsiya sirlari: Magnus Karlsenning kutilmagan iqrorlariKecha 23:21Yilning eng yaxshi 11 nafar yulduzi: FIFPRO tarkibida Messi va Mbappe bor, ammo Keyn yo‘qYilning eng yaxshi 11 nafar yulduzi: FIFPRO tarkibida Messi va Mbappe bor, ammo Keyn yo‘qKecha 23:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?