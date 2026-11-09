O‘zbekiston U17 jamoasi Ekvadorga qarshi bahsning 90+2 daqiqasida mag‘lubiyatdan qutuldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston U17 o‘smirlar terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida Ekvadorga qarshi o‘tkazilgan xalqaro nazorat uchrashuvida 1:1 hisobidagi durangga erishdi.
- O‘yinning 61-daqiqasida ekvadorliklar hisobni ochgan bo‘lsa-da, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada Habibulloh Tohirov muvozanatni tikladi.
- Murabbiylar shtabi ushbu bahs davomida kengaytirilgan tarkibni sinovdan o‘tkazib, futbolchilarning jismoniy holati va taktik tayyorgarligini baholadi.
Jahon chempionati bahslariga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan O‘zbekiston U17 o‘smirlar terma jamoasi xalqaro nazorat uchrashuvi doirasida Janubiy Amerikaning kuchli vakili — Ekvador U17 terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi.
Shiddatli va murosasiz kurashlar ostida kechgan bellashuvda 1:1 hisobidagi jangovar durang qayd etildi.
O‘yin kulminatsiyasi: So‘nggi daqiqalardagi qahramonlik
Uchrashuv davomida har ikki jamoa murabbiylar shtabi asosiy e’tiborni taktik sinovlar va futbolchilarning jismoniy holatini baholashga qaratdi:
Ekvadorning ustunligi: O‘yinning birinchi bo‘limida hisob ochilmadi. Ikkinchi bo‘limning 61-daqiqasida esa ekvadorliklar himoyadagi xatodan foydalanib, hisobda oldinga chiqib olishdi;
90+2-daqiqadagi gol: O‘zbekistonlik yoshlar o‘yin oxirigacha kurashib, bosimni oshirdi. Natijada bosh hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Habibulloh Tohirov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoani mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.
Xalqaro nazorat uchrashuvi protokoli
Ko‘rsatkich / Bo‘lim
Tafsilotlar
Uchrashuv maqomi
Xalqaro nazorat o‘yini (JCHga tayyorgarlik)
Raqiblar
O‘zbekiston U17 — Ekvador U17
Yakuniy hisob
1:1
Gollar
Ekvador (61-daqiqa) — Habibulloh Tohirov (90+2-daqiqa)
Xarakter ko‘rsatkichi
O‘yin so‘ngida mag‘lubiyatdan chiqib ketildi
O‘zbekiston U17 jamoasi qaydnomasi
Murabbiylar shtabi o‘yin davomida kengaytirilgan tarkibni sinovdan o‘tkazib, bir qator rotatsiyalarni amalga oshirdi:
Boshlang‘ich tarkib: Mehroj Sirojiddinov, Muhammad Hakimov, Mirjamol Anvarov, Abubakir Rahimov, Adis Abdunabiyev, Islom Ravshanov, Amirxon Erkinov, Muhammad Mamatov, Suhrob Sadirjonov, Ahrorbek Ravshanbekov, Asilbek Aliyev;
Ikkinchi bo‘limda maydonga tushganlar: Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Nurmuhammad O‘ktamov, Jahongir O‘ktamboyev, Mirkomil Murodov, Muhammadodilxon Orifxonov, Habibulloh Tohirov, Laziz Abduraimov.
Jahon chempionati oldidan Lotin Amerikasi futbolining tezkor va kuchli vakili bo‘lgan Ekvadorga qarshi kechgan ushbu o‘yin o‘smirlarimiz uchun katta xalqaro tajriba va muhim xulosalar chiqarish imkoniyatini berdi.
Izohlar 0
…