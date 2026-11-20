Aleksandr Ovechkin 15 o‘yindan beri gol urmayapti: rossiyalik xokkeychi antirekord o‘rnatdi
Aleksandr Ovechkinning NXLdagi faoliyatida ilk bor golsiz seriyasi 15 ta uchrashuvga yetdi. 41 yoshli «Vashington Kepitalz» hujumchisi navbatdagi bellashuvda gol ura olmadi, biroq golli uzatma bilan jamoasiga yordam berdi. Rossiyalik xokkeychining bu natijasi uning professional faoliyatidagi shaxsiy antirekordga aylandi.
«Vashington Kepitalz» NXL muntazam chempionati doirasida «Baffalo Seybrz»ga qarshi bahsda 3:6 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Ushbu uchrashuvda Aleksandr Ovechkin bitta golli uzatmani amalga oshirgan bo‘lsa-da, raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadi.
Shu tariqa, mashhur hujumchining golsiz seriyasi ketma-ket 15 ta uchrashuvga yetdi. NXL matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, bu Ovechkinning ligadagi butun faoliyati davomidagi eng uzoq golsiz seriyasi hisoblanadi.
Ovechkin qachon oxirgi marta shayba kiritgan?
41 yoshli xokkeychi so‘nggi bor 11 oktyabr kuni «Sietl»ga qarshi uchrashuvda gol urgan edi. Ammo o‘sha bellashuvda ham «Vashington» 3:5 hisobida mag‘lub bo‘lgan.
Shundan keyin Ovechkin ishtirok etgan 15 ta uchrashuvda raqib darvozasiga shayba kirita olmadi. Bu vaqt davomida u golli uzatmalar orqali jamoasiga yordam berishda davom etdi, ammo shaxsiy gollar hisobini oshirish imkoniyatidan foydalana olmadi.
NXLda 22-mavsumini o‘tkazayotgan Ovechkinning joriy chempionatdagi statistikasi hozircha 6 ochkoni tashkil etmoqda. Uning hisobida 1 ta gol va 5 ta golli uzatma mavjud.
Ovechkin va Gretski o‘rtasidagi tarixiy raqobat
Golsiz seriyaga qaramay, Aleksandr Ovechkin NXL tarixidagi eng sermahsul xokkeychilardan biri bo‘lib qolmoqda. Stenli kubogi pley-off uchrashuvlarini ham hisobga olganda, u urilgan gollar soni bo‘yicha Ueyn Gretskidan ortda turibdi.
NXL tarixidagi gollar hisoboti:
Ueyn Gretski Kanada xokkeychisi — 1016 ta gol;
Aleksandr Ovechkin rossiyalik xokkeychi — 1007 ta gol (muntazam chempionat va pley-off).
Ovechkin muntazam chempionatlarda 930 ta gol urgan. Pley-offdagi shaybalarini ham hisobga olganda, uning umumiy natijasi 1007 taga yetgan.
Bu ko‘rsatkich rossiyalik xokkeychini Gretskining tarixiy natijasiga yanada yaqinlashtirgan. Biroq joriy mavsumdagi golsiz seriya va Ovechkinning yoshi tufayli uning keyingi natijalari xokkey muxlislari uchun alohida qiziqish uyg‘otmoqda.
Ovechkinning NXLdagi so‘nggi mavsumi bo‘ladimi?
Berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, bu mavsum rossiyalik hujumchining NXLdagi so‘nggi mavsumi bo‘ladi. Agar shunday bo‘lsa, Ovechkin faoliyatining yakuniy bosqichida Gretskining umumiy gollar rekordiga qanchalik yaqinlashishi xokkey olamidagi eng qiziq mavzulardan biriga aylanadi.
15 ta uchrashuvdan beri gol ura olmayotgan Ovechkin uchun navbatdagi bellashuvlar nafaqat jamoa natijasi, balki shaxsiy tarixiy ko‘rsatkichlar nuqtayi nazaridan ham muhim bo‘ladi. Uning golsiz seriyani qachon to‘xtatishi va faoliyatining so‘nggi mavsumida yana qanday natijalar qayd etishi muxlislar diqqat markazida qolmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…