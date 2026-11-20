Premer-liga 2027/2028 mavsum sanalarini tasdiqladi: chempionat qachon boshlanadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasi 2027/2028 yilgi mavsumi 2027 yil 13 avgustda boshlanib, 2028 yil 21 mayda yakunlanishi tasdiqlandi.
- Yangi taqvim futbolchilarning jismoniy tiklanishi uchun 75 kunlik yozgi ta’tilni hamda Rojdestvo va Yangi yil bayramlari davrida o‘yinlar orasida kamida 60 soatlik tanaffusni nazarda tutadi.
- Chempionat davomida jami 33 ta dam olish kunlariga to‘g‘ri keladigan tur va hafta o‘rtasida o‘tkaziladigan 5 ta tur rejalashtirilgan.
Angliya Premer-ligasi 2027/2028 yilgi mavsumning rasmiy taqvimini tasdiqladi. Yangi chempionat 13 avgust kuni start oladi, so‘nggi tur uchrashuvlari esa 2028 yil 21 mayda o‘tkaziladi. Taqvimni shakllantirishda futbolchilarning dam olishi, qishki bayramlar davridagi o‘yinlar zichligi va xalqaro musobaqalar bilan bog‘liq omillar ham hisobga olingan.
Premer-liganing rasmiy saytida e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, 2027/2028 yilgi chempionat 2027 yil 13 avgust, juma kuni boshlanadi. Mavsumning yakuniy turi esa 2028 yil 21 may kuni bo‘lib o‘tadi.
Odatdagidek, chempionatning so‘nggi turidagi barcha uchrashuvlar bir vaqtda start oladi. Bu esa mavsumning hal qiluvchi bosqichida chempionlik, Yevropa musobaqalari yo‘llanmalari va turnir jadvalidagi boshqa muhim o‘rinlar uchun kurashda jamoalarga teng sharoit yaratishga xizmat qiladi.
Futbolchilarga 75 kunlik dam olish imkoniyati
Yangi taqvimning muhim jihatlaridan biri — 2026/2027 yilgi mavsum yakunlanganidan keyin futbolchilarga to‘liq 75 kun dam olish imkoniyati berilishi.
Premer-liga rahbariyati mavsumlar oralig‘idagi tanaffusni saqlash orqali futbolchilarning jismoniy tiklanishi uchun zarur sharoit yaratishga e’tibor qaratgan. Bu, ayniqsa, bir mavsum davomida milliy chempionat, kubok musobaqalari, Yevropa turnirlari va terma jamoalar safida ko‘plab uchrashuvlarda ishtirok etadigan futbolchilar uchun muhim.
Shuningdek, 2027/2028 yilgi Premer-liga mavsumi UEFA Chempionlar ligasining final uchrashuvidan bir hafta oldin yakunlanadi. Bu ham Yevropa musobaqalari taqvimi bilan bog‘liq rejalashtirishda hisobga olingan jihatlardan biri.
33 ta dam olish kuni va hafta o‘rtasidagi 5 ta tur
2027/2028 yilgi chempionat taqvimida 33 ta dam olish kunlariga to‘g‘ri keladigan tur va hafta o‘rtasida o‘tkaziladigan 5 ta tur rejalashtirilgan.
Bunday taqvim klublarning mavsum davomidagi o‘yin yuklamasini taqsimlash, turli musobaqalarda ishtirok etadigan jamoalar uchun rejalashtirish imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan.
Premer-ligadagi klublar bir vaqtning o‘zida milliy chempionat, Angliya kubogi, Liga kubogi va Yevropa musobaqalarida ishtirok etishi mumkin. Shu sababli turlar orasidagi vaqt, tiklanish imkoniyati va o‘yinlar zichligi futbolchilarning holatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
Rojdestvo va Yangi yil davrida 60 soatdan kam bo‘lmagan tanaffus
Premer-liga yangi mavsum taqvimida qishki bayramlar davridagi o‘yinlar orasidagi vaqtga ham alohida e’tibor qaratgan.
Rojdestvo va Yangi yil bayramlari davrida ikkita tur o‘rtasidagi tanaffus 60 soatdan kam bo‘lmaydi. Bu qaror futbolchilarning jismoniy tiklanishiga ko‘proq vaqt ajratish va qishki davrda o‘yinlar zichligini kamaytirish maqsadida qabul qilingan.
Angliya futbolida bayramlar davri odatda chempionatning eng serqatnov bosqichlaridan biri hisoblanadi. Qisqa vaqt oralig‘ida bir nechta uchrashuv o‘tkazilishi klublar uchun jiddiy jismoniy yuklama keltirib chiqaradi. Yangi taqvimda esa turlar orasidagi tanaffusni belgilangan me’yordan kamaytirmaslik orqali futbolchilarning tiklanishiga sharoit yaratish ko‘zda tutilgan.
Shu tariqa, 2027/2028 yilgi Angliya Premer-ligasi mavsumi 13 avgustda boshlanib, 2028 yil 21 mayda yakunlanadi. Yangi taqvim nafaqat chempionatning asosiy sanalarini belgilab berdi, balki mavsum davomida futbolchilarning dam olishi va o‘yinlar zichligini boshqarishga qaratilgan choralarni ham o‘z ichiga oldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…