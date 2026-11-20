Toshkent viloyatida ayiqning avtomobil yo‘lida bemalol harakatlangani aks etgan videosi tarmoqlarda tarqaldi
Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumanida, Piskom qishlog‘i yaqinida qo‘ng‘ir ayiq paydo bo‘ldi. Yovvoyi hayvonning avtomobil yo‘lida bemalol yurib ketayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Videoda avtomobilda harakatlanayotgan fuqarolar yo‘l ustida ketayotgan ayiqni ko‘rib qolganini ko‘rish mumkin. Ular yovvoyi hayvonni videoga olishga ham ulgurishgan. Ayiq esa atrofdagi mashinalarga parvo qilmagandek, yo‘l bo‘ylab yurishda davom etgan.
Mazkur holat Piskom qishlog‘i yaqinida kuzatilgani aytilmoqda. Biroq ayiqning ushbu hududga qayerdan kelgani va keyinchalik qaysi tomonga ketgani hozircha noma’lum.
Voqea yuzasidan mas’ul tashkilotlar tomonidan hozircha rasmiy izoh berilmagan. Ayni paytda yovvoyi hayvonning aholi yashash hududiga yaqin joyda ko‘ringani ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining qiziqishiga sabab bo‘lmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…