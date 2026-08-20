Tadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildi
O'zbekistonda tadbirkorlar zimmasiga yangi majburiyat, taqiq yoki javobgarlik yuklaydigan normativ-huquqiy hujjatlar biznes vakillari va ularning birlashmalari ishtirokida muhokama qilinishi shart. Qonunga biznesning qonun ijodkorligi jarayoniga ta'sirini kuchaytiruvchi yangi 18²-modda qo'shildi, tartibga solish ta'siri bo'yicha xulosa bo'lmasa, bunday hujjatni qabul qilishga yo'l qo'yilmaydi.
O‘zbekistonda tadbirkorlarning qonun ijodkorligi jarayonidagi ishtiroki kengaytirilmoqda. Yangi qoidalarga ko‘ra, biznes uchun yangi majburiyat, taqiq yoki javobgarlik belgilaydigan normativ-huquqiy hujjatlar endi tadbirkorlar va ularning birlashmalari ishtirokida muhokama qilinishi kerak.
Bu o‘zgarishlar biznes uchun qoidalarni nafaqat qabul qilinganidan keyin, balki hujjat loyihasi tayyorlanayotgan bosqichning o‘zida muhokama qilish imkonini beradi.
Biznes uchun yangi qoida qanday ishlaydi?
Qonunga biznesning qonun ijodkorligi jarayoniga ta’sirini kuchaytiruvchi yangi 18²-modda qo‘shildi.
Unga ko‘ra, tadbirkorlar zimmasiga yangi talab yoki majburiyat yuklaydigan hujjatlar bevosita biznes vakillari bilan muhokama qilinishi shart.
Ya’ni tadbirkorlar:
yangi majburiyatlar;
taqiqlar;
javobgarlik choralari;
biznes faoliyatiga ta’sir qiluvchi boshqa talablar
bo‘yicha o‘z taklif va e’tirozlarini loyiha qabul qilinishidan oldin bildirish imkoniga ega bo‘ladi.
Tartibga solish ta’siri baholanmasa, hujjat qabul qilinmaydi
Yangi tartibda yana bir muhim talab belgilandi. Biznesga ta’sir ko‘rsatadigan loyihalar bo‘yicha tartibga solish ta’sirini baholash o‘tkazilishi shart.
Tegishli xulosa bo‘lmasa, hujjatni qabul qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.
Bu mexanizm yangi qoidalar tadbirkorlarga qanday iqtisodiy va ma’muriy ta’sir ko‘rsatishini oldindan baholash imkonini beradi.
Loyihalar ochiq muhokamaga chiqariladi
Qonun loyihalarining ommaviyligi ham kuchaytirilmoqda.
Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari maxsus muhokama portaliga joylashtirilishi lozim. Bu davlatning rasmiy veb-saytida e’lon qilish talabi bilan bir qatorda amal qiladi.
Shu tariqa tadbirkorlar hujjatlarni oldindan ko‘rib chiqib, o‘z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Jamoatchilik kengashining roli oshiriladi
Yana bir muhim yangilik — loyihalar huquqiy ekspertizadan o‘tkazilishidan oldin Prezident huzuridagi Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha Jamoatchilik kengashida muhokama qilinadi.
Bu biznes manfaatlarini ifodalovchi vakillarning qonun ijodkorligi jarayonidagi ishtirokini yanada kuchaytirishga qaratilgan.
Tadbirkorlar uchun energiya ta’minoti bo‘yicha ham kafolatlar bor
O‘zgarishlar faqat qonun loyihalarini muhokama qilish bilan cheklanmaydi. 231-modda doirasida tadbirkorlarning energiya manbalariga ulanish va ulardan foydalanish huquqlari ham kafolatlanmoqda.
Energiya korxonalari esa:
xavfsiz;
ishonchli;
uzluksiz
ta’minotni ta’minlashi shart.
Energiya yetkazib berishni to‘xtatishga faqat jamoat manfaatlarini himoya qilish zarurati, avariya holatlari yoki texnik xizmat ko‘rsatish kabi holatlarda yo‘l qo‘yiladi.
Asosiy o‘zgarishlar nimani anglatadi?
Yo‘nalish
Yangi tartib
Biznes bilan muhokama
Yangi majburiyat va taqiqlar tadbirkorlar bilan muhokama qilinadi
Ta’sirni baholash
Tartibga solish ta’siri bo‘yicha xulosa majburiy
Ommaviylik
Loyihalar maxsus muhokama portaliga joylashtiriladi
Jamoatchilik nazorati
Loyihalar Jamoatchilik kengashida muhokama qilinadi
Energiya ta’minoti
Tadbirkorlarning ulanish va foydalanish huquqlari kafolatlanadi
Biznes muhitida nima o‘zgaradi?
Yangi qoidalarning asosiy maqsadi — tadbirkorlarga ta’sir qiladigan qarorlarni qabul qilish jarayonini ochiqroq qilish.
Endilikda biznes uchun muhim talablar joriy etilishidan oldin ularning ta’siri baholanishi, tadbirkorlar bilan muhokama qilinishi va jamoatchilikka ochiq taqdim etilishi nazarda tutilmoqda.
Bu esa tadbirkorlik muhitini qonun ijodkorligi bosqichidayoq shaffofroq va bashorat qilinadigan qilishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Sizcha, tadbirkorlarni qonun loyihalarini muhokama qilish jarayoniga jalb etish biznes uchun qanchalik muhim? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda tadbirkorlar bilan ulashing.
…