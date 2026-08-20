Tadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildi

·18·O‘zbekiston
Tadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildi
Qisqacha

O'zbekistonda tadbirkorlar zimmasiga yangi majburiyat, taqiq yoki javobgarlik yuklaydigan normativ-huquqiy hujjatlar biznes vakillari va ularning birlashmalari ishtirokida muhokama qilinishi shart. Qonunga biznesning qonun ijodkorligi jarayoniga ta'sirini kuchaytiruvchi yangi 18²-modda qo'shildi, tartibga solish ta'siri bo'yicha xulosa bo'lmasa, bunday hujjatni qabul qilishga yo'l qo'yilmaydi.

O‘zbekistonda tadbirkorlarning qonun ijodkorligi jarayonidagi ishtiroki kengaytirilmoqda. Yangi qoidalarga ko‘ra, biznes uchun yangi majburiyat, taqiq yoki javobgarlik belgilaydigan normativ-huquqiy hujjatlar endi tadbirkorlar va ularning birlashmalari ishtirokida muhokama qilinishi kerak.

Bu o‘zgarishlar biznes uchun qoidalarni nafaqat qabul qilinganidan keyin, balki hujjat loyihasi tayyorlanayotgan bosqichning o‘zida muhokama qilish imkonini beradi.

Biznes uchun yangi qoida qanday ishlaydi?

Qonunga biznesning qonun ijodkorligi jarayoniga ta’sirini kuchaytiruvchi yangi 18²-modda qo‘shildi.

Unga ko‘ra, tadbirkorlar zimmasiga yangi talab yoki majburiyat yuklaydigan hujjatlar bevosita biznes vakillari bilan muhokama qilinishi shart.

Ya’ni tadbirkorlar:

  • yangi majburiyatlar;

  • taqiqlar;

  • javobgarlik choralari;

  • biznes faoliyatiga ta’sir qiluvchi boshqa talablar

bo‘yicha o‘z taklif va e’tirozlarini loyiha qabul qilinishidan oldin bildirish imkoniga ega bo‘ladi.

Tartibga solish ta’siri baholanmasa, hujjat qabul qilinmaydi

Yangi tartibda yana bir muhim talab belgilandi. Biznesga ta’sir ko‘rsatadigan loyihalar bo‘yicha tartibga solish ta’sirini baholash o‘tkazilishi shart.

Tegishli xulosa bo‘lmasa, hujjatni qabul qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Bu mexanizm yangi qoidalar tadbirkorlarga qanday iqtisodiy va ma’muriy ta’sir ko‘rsatishini oldindan baholash imkonini beradi.

Loyihalar ochiq muhokamaga chiqariladi

Qonun loyihalarining ommaviyligi ham kuchaytirilmoqda.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari maxsus muhokama portaliga joylashtirilishi lozim. Bu davlatning rasmiy veb-saytida e’lon qilish talabi bilan bir qatorda amal qiladi.

Shu tariqa tadbirkorlar hujjatlarni oldindan ko‘rib chiqib, o‘z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Jamoatchilik kengashining roli oshiriladi

Yana bir muhim yangilik — loyihalar huquqiy ekspertizadan o‘tkazilishidan oldin Prezident huzuridagi Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha Jamoatchilik kengashida muhokama qilinadi.

Bu biznes manfaatlarini ifodalovchi vakillarning qonun ijodkorligi jarayonidagi ishtirokini yanada kuchaytirishga qaratilgan.

Tadbirkorlar uchun energiya ta’minoti bo‘yicha ham kafolatlar bor

O‘zgarishlar faqat qonun loyihalarini muhokama qilish bilan cheklanmaydi. 231-modda doirasida tadbirkorlarning energiya manbalariga ulanish va ulardan foydalanish huquqlari ham kafolatlanmoqda.

Energiya korxonalari esa:

  • xavfsiz;

  • ishonchli;

  • uzluksiz

ta’minotni ta’minlashi shart.

Energiya yetkazib berishni to‘xtatishga faqat jamoat manfaatlarini himoya qilish zarurati, avariya holatlari yoki texnik xizmat ko‘rsatish kabi holatlarda yo‘l qo‘yiladi.

Asosiy o‘zgarishlar nimani anglatadi?

Yo‘nalish

Yangi tartib

Biznes bilan muhokama

Yangi majburiyat va taqiqlar tadbirkorlar bilan muhokama qilinadi

Ta’sirni baholash

Tartibga solish ta’siri bo‘yicha xulosa majburiy

Ommaviylik

Loyihalar maxsus muhokama portaliga joylashtiriladi

Jamoatchilik nazorati

Loyihalar Jamoatchilik kengashida muhokama qilinadi

Energiya ta’minoti

Tadbirkorlarning ulanish va foydalanish huquqlari kafolatlanadi

Biznes muhitida nima o‘zgaradi?

Yangi qoidalarning asosiy maqsadi — tadbirkorlarga ta’sir qiladigan qarorlarni qabul qilish jarayonini ochiqroq qilish.

Endilikda biznes uchun muhim talablar joriy etilishidan oldin ularning ta’siri baholanishi, tadbirkorlar bilan muhokama qilinishi va jamoatchilikka ochiq taqdim etilishi nazarda tutilmoqda.

Bu esa tadbirkorlik muhitini qonun ijodkorligi bosqichidayoq shaffofroq va bashorat qilinadigan qilishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Sizcha, tadbirkorlarni qonun loyihalarini muhokama qilish jarayoniga jalb etish biznes uchun qanchalik muhim? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda tadbirkorlar bilan ulashing.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?Kecha, 22:51Markaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdiMarkaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdiKecha, 14:58Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?18.08, 09:39Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?17.08, 22:04Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldiQashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldi17.08, 12:17O‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladiO‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladi17.08, 05:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin