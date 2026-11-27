Javohir Sindarov Gukesh bilan yana durang o‘ynadi
Sport1 daqiqa o'qish30
Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni Gukesh D. o‘rtasidagi jahon chempionligi uchun bahsning uchinchi partiyasi ham durang bilan yakunlandi. 26 noyabr kuni Jenevada o‘tkazilgan uchrashuvda shaxmatchilardan hech biri g‘alaba qozona olmadi.
Oq donalarda o‘ynagan o‘zbekistonlik shaxmatchi raqibi bilan murosaga keldi. Shu tariqa, bahsning dastlabki uchta partiyasidan keyin umumiy hisob 1,5:1,5 ko‘rinishida saqlanib qoldi.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…