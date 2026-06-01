Arne Slot Liverpul muxlislariga hissiyotlarga boy xayrlashuv maktubini yoʻlladi

·53·Sport
Arne Slot Liverpul muxlislariga hissiyotlarga boy xayrlashuv maktubini yoʻlladi

Arne Slot Liverpul bosh murabbiyligidan kutilmaganda isteʼfoga chiqarilgach, Enfild muxlislari bilan samimiy xayrlashdi. Niderlandiyalik mutaxassis jamoani 20-chempionlik sari yetaklagan va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini taʼminlagan boʻlsa-da, joriy mavsumdagi beshinchi oʻrin klub rahbariyatining qatʼiy qaroriga sabab boʻldi. Slot Mersisaydni ikki yillik yorqin va murakkab davrdan soʻng boshi baland holda tark etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Muxlislarga yoʻllagan ochiq xatida Slot Enfild tunnelidagi mashhur belgi ostidan oʻtishdagi masʼuliyat va hayajon haqida soʻzladi. "Men bu klubning 134 yillik buyuk tarixiga munosib boʻlish masʼuliyatini his qildim. Maqsadimiz har doim gʻalaba qozonish va butun dunyoga mashhur Enfild xalqiga muvaffaqiyat ulashish edi. Oʻzgarishlar futbolning bir qismidir, ammo aminmanki, bu klub oʻz muxlislarini faxrlantirishda davom etadi", — deb yozadi murabbiy.

Slotning birinchi mavsumi afsonaviy tarzda kechgan edi. U Liverpul bilan Angliya Premer-ligasi chempionligini muddatidan avval qoʻlga kiritib, 35 yillik tanaffusdan soʻng muxlislarga unutilmas quvonch hadya etdi. 2025-yil 25-may kuni toʻlib-toshgan Enfildda kubokning koʻtarilishi va koʻchalarda bir million kishi ishtirokidagi parad uning faoliyatidagi eng yuksak nuqta boʻlib qoladi.

Murabbiy oʻz maktubida jamoaning yangi avlodiga ishonch bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Liverpul libosini kiyish masʼuliyatini his qiladigan yoshlar klub poydevorini yanada mustahkamlaydi. Slot nafaqat sportdagi yutuqlar, balki shaharda yuz bergan turli ijtimoiy voqealarda muxlislarning koʻrsatgan birdamligi va matonati uni hayratda qoldirganini ham alohida qayd etib oʻtdi.

LiverpulArne SlotAngliya Premer-ligasiFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi