Arne Slot Liverpul muxlislariga hissiyotlarga boy xayrlashuv maktubini yoʻlladi
Arne Slot Liverpul bosh murabbiyligidan kutilmaganda isteʼfoga chiqarilgach, Enfild muxlislari bilan samimiy xayrlashdi. Niderlandiyalik mutaxassis jamoani 20-chempionlik sari yetaklagan va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini taʼminlagan boʻlsa-da, joriy mavsumdagi beshinchi oʻrin klub rahbariyatining qatʼiy qaroriga sabab boʻldi. Slot Mersisaydni ikki yillik yorqin va murakkab davrdan soʻng boshi baland holda tark etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Muxlislarga yoʻllagan ochiq xatida Slot Enfild tunnelidagi mashhur belgi ostidan oʻtishdagi masʼuliyat va hayajon haqida soʻzladi. "Men bu klubning 134 yillik buyuk tarixiga munosib boʻlish masʼuliyatini his qildim. Maqsadimiz har doim gʻalaba qozonish va butun dunyoga mashhur Enfild xalqiga muvaffaqiyat ulashish edi. Oʻzgarishlar futbolning bir qismidir, ammo aminmanki, bu klub oʻz muxlislarini faxrlantirishda davom etadi", — deb yozadi murabbiy.
Slotning birinchi mavsumi afsonaviy tarzda kechgan edi. U Liverpul bilan Angliya Premer-ligasi chempionligini muddatidan avval qoʻlga kiritib, 35 yillik tanaffusdan soʻng muxlislarga unutilmas quvonch hadya etdi. 2025-yil 25-may kuni toʻlib-toshgan Enfildda kubokning koʻtarilishi va koʻchalarda bir million kishi ishtirokidagi parad uning faoliyatidagi eng yuksak nuqta boʻlib qoladi.
Murabbiy oʻz maktubida jamoaning yangi avlodiga ishonch bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Liverpul libosini kiyish masʼuliyatini his qiladigan yoshlar klub poydevorini yanada mustahkamlaydi. Slot nafaqat sportdagi yutuqlar, balki shaharda yuz bergan turli ijtimoiy voqealarda muxlislarning koʻrsatgan birdamligi va matonati uni hayratda qoldirganini ham alohida qayd etib oʻtdi.
…