Avstraliya terma jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy tarkibi ma’lum bo‘ldi

·54·Sport
Avstraliya terma jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy tarkibi ma’lum bo‘ldi

Yevropa va jahon yashil maydonlarida navbatdagi futbol bayrami — 2026 yilgi Jahon chempionati shukuhi tobora kuchayib bormoqda. Musobaqa ishtirokchilari bo‘lajak shiddatli bahslar uchun o‘z qurollarini shaylashni boshlab yuborishdi. Xususan, Osiyo qit’asi sharafini himoya qiluvchi, o‘ziga xos jangovar uslubiga ega «kengurular» — Avstraliya milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Toni Popovich ham mundialga yo‘l oladigan eng sara futbolchilardan iborat yakuniy ro‘yxatni rasman e’lon qildi.

Angliya, Italiya, Gollandiya va Amerika maydonlarida toblangan yulduzlar bilan to‘lib-toshgan ushbu tarkib bu yil ham muxlislarga haqiqiy shou taqdim etishga shay! Sahifamizdan uzoqlashmang, Avstraliya terma jamoasining tajribali yetakchilari, yosh iqtidorlari va ular joy olgan juda qiziqarli va murosasiz guruh tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!

Tajriba va yoshlik uyg‘unligi: «Kengurular»ning asosiy kuchi

Bosh murabbiy Toni Popovich ushbu mas’uliyatli turnir uchun tarkibni tanlashda katta tajriba va yoshlik shijoatini o‘zaro uyg‘unlashtirishga harakat qilgan. Jamoaning ko‘p yillik darvozaboni va yetakchisi Metyu Rayan («Levante»), himoya chizig‘i qo‘rg‘oni Harri Suttar («Lester») hamda yarim himoyada o‘zining aqlli o‘yinlari bilan ajralib turadigan Jekson Irvayn («Sankt-Pauli») va tajribali Metyu Lekki («Melburn Siti») kabi yulduzlar jamoaning asosiy suyagi bo‘lishadi.

Shuningdek, Angliyaning «Uotford» klubi sharafini himoya qilayotgan Nestori Irankunda va Italiyaning «Sassuolo» klubi vakili Kristian Volpato kabi umidli yoshlar ham bu yilgi mundialda o‘z so‘zlarini aytishga ahd qilishgan.

Okean ortidagi jiddiy sinov: Avstraliya terma jamoasi qur’a natijalariga ko‘ra juda jozibador va kurashlarga boy bo‘lgan guruhdan joy olishdi. «Kengurular» keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun musobaqa mezbonlaridan biri bo‘lmish mag‘rur AQSH, Yevropada o‘z maqomiga ega shijoatli Turkiya hamda Janubiy Amerikaning matonatli va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta oladigan Paragvay milliy terma jamoalariga qarshi yashil maydonda ayovsiz kurash olib borishadi.

Avstraliya terma jamoasining JCH-2026 uchun to‘liq va rasmiy qaydnomasi

Mundialda zafar quchish va o‘z muxlislarini xushnud etish ishtiyoqida yo‘lga chiqayotgan Avstraliya terma jamoasining to‘liq tarkibi bilan quyidagi maxsus jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Amplualar

Futbolchilar va ular sharafini himoya qilayotgan klublar

Darvozabonlar

Patrik Bich («Melburn Siti»), Pol Izzo («Ranners»), Metyu Rayan («Levante»).

Himoyachilar

Aziz Behich («Melburn Siti»), Jordan Bos («Feyenoord»), Kemeron Berjess («Suonsi»), Alessandro Chirkati («Parma»), Milosh Degenek (APOEL), Jeyson Jeriya («Albireks Niigata»), Lukas Herrington («Kolorado Repids»), Kay Tryuin («Nyu-York Siti»), Harri Suttar («Lester»).

Yarimhimoyachilar

Jeykob Italyano (GAK), Kemeron Devlin («Harts»), Aydin Xrustich («Herakles»), Jekson Irvayn («Sankt-Pauli»), Konnor Metkalf («Sankt-Pauli»), Eyden O'Nil («Nyu-York Siti»), Pol Okon-Engstler («Sidney»), Kristian Volpato («Sassuolo»), Nestori Irankunda («Uotford»), Metyu Lekki («Melburn Siti»), Aver Mabil («Kastellon»).

Hujumchilar

Nishan Vilupillay («Melburn Viktori»), Muhammad Ture («Norvich»), Tete Yengi («Matida Zelviya»).

Tarkibdan ko‘rinib turibdiki, Avstraliya bu yil har qanday raqib uchun juda noqulay va jiddiy to‘siq bo‘la oladi. Jismoniy tomonlama baquvvat va tezkor bo‘lgan ushbu jamoa guruhda haqiqiy intrigani taqdim etishi shubhasiz.

Biz esa ushbu ulug‘vor futbol bayramida Osiyo qit’asining ushbu matonatli vakillariga hamda barcha ishtirokchilarga chin qalbdan omad tilaymiz. Futbol olamining eng issiq, hayajonli va yoqimli yangiliklarini biz bilan birgalikda kuzatib boring, aziz futbol muxlislari!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi