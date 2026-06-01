Avstraliya terma jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy tarkibi ma’lum bo‘ldi
Yevropa va jahon yashil maydonlarida navbatdagi futbol bayrami — 2026 yilgi Jahon chempionati shukuhi tobora kuchayib bormoqda. Musobaqa ishtirokchilari bo‘lajak shiddatli bahslar uchun o‘z qurollarini shaylashni boshlab yuborishdi. Xususan, Osiyo qit’asi sharafini himoya qiluvchi, o‘ziga xos jangovar uslubiga ega «kengurular» — Avstraliya milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Toni Popovich ham mundialga yo‘l oladigan eng sara futbolchilardan iborat yakuniy ro‘yxatni rasman e’lon qildi.
Angliya, Italiya, Gollandiya va Amerika maydonlarida toblangan yulduzlar bilan to‘lib-toshgan ushbu tarkib bu yil ham muxlislarga haqiqiy shou taqdim etishga shay! Sahifamizdan uzoqlashmang, Avstraliya terma jamoasining tajribali yetakchilari, yosh iqtidorlari va ular joy olgan juda qiziqarli va murosasiz guruh tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
Tajriba va yoshlik uyg‘unligi: «Kengurular»ning asosiy kuchi
Bosh murabbiy Toni Popovich ushbu mas’uliyatli turnir uchun tarkibni tanlashda katta tajriba va yoshlik shijoatini o‘zaro uyg‘unlashtirishga harakat qilgan. Jamoaning ko‘p yillik darvozaboni va yetakchisi Metyu Rayan («Levante»), himoya chizig‘i qo‘rg‘oni Harri Suttar («Lester») hamda yarim himoyada o‘zining aqlli o‘yinlari bilan ajralib turadigan Jekson Irvayn («Sankt-Pauli») va tajribali Metyu Lekki («Melburn Siti») kabi yulduzlar jamoaning asosiy suyagi bo‘lishadi.
Shuningdek, Angliyaning «Uotford» klubi sharafini himoya qilayotgan Nestori Irankunda va Italiyaning «Sassuolo» klubi vakili Kristian Volpato kabi umidli yoshlar ham bu yilgi mundialda o‘z so‘zlarini aytishga ahd qilishgan.
Okean ortidagi jiddiy sinov: Avstraliya terma jamoasi qur’a natijalariga ko‘ra juda jozibador va kurashlarga boy bo‘lgan guruhdan joy olishdi. «Kengurular» keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun musobaqa mezbonlaridan biri bo‘lmish mag‘rur AQSH, Yevropada o‘z maqomiga ega shijoatli Turkiya hamda Janubiy Amerikaning matonatli va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta oladigan Paragvay milliy terma jamoalariga qarshi yashil maydonda ayovsiz kurash olib borishadi.
Avstraliya terma jamoasining JCH-2026 uchun to‘liq va rasmiy qaydnomasi
Mundialda zafar quchish va o‘z muxlislarini xushnud etish ishtiyoqida yo‘lga chiqayotgan Avstraliya terma jamoasining to‘liq tarkibi bilan quyidagi maxsus jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Amplualar
Futbolchilar va ular sharafini himoya qilayotgan klublar
Darvozabonlar
Patrik Bich («Melburn Siti»), Pol Izzo («Ranners»), Metyu Rayan («Levante»).
Himoyachilar
Aziz Behich («Melburn Siti»), Jordan Bos («Feyenoord»), Kemeron Berjess («Suonsi»), Alessandro Chirkati («Parma»), Milosh Degenek (APOEL), Jeyson Jeriya («Albireks Niigata»), Lukas Herrington («Kolorado Repids»), Kay Tryuin («Nyu-York Siti»), Harri Suttar («Lester»).
Yarimhimoyachilar
Jeykob Italyano (GAK), Kemeron Devlin («Harts»), Aydin Xrustich («Herakles»), Jekson Irvayn («Sankt-Pauli»), Konnor Metkalf («Sankt-Pauli»), Eyden O'Nil («Nyu-York Siti»), Pol Okon-Engstler («Sidney»), Kristian Volpato («Sassuolo»), Nestori Irankunda («Uotford»), Metyu Lekki («Melburn Siti»), Aver Mabil («Kastellon»).
Hujumchilar
Nishan Vilupillay («Melburn Viktori»), Muhammad Ture («Norvich»), Tete Yengi («Matida Zelviya»).
Tarkibdan ko‘rinib turibdiki, Avstraliya bu yil har qanday raqib uchun juda noqulay va jiddiy to‘siq bo‘la oladi. Jismoniy tomonlama baquvvat va tezkor bo‘lgan ushbu jamoa guruhda haqiqiy intrigani taqdim etishi shubhasiz.
Biz esa ushbu ulug‘vor futbol bayramida Osiyo qit’asining ushbu matonatli vakillariga hamda barcha ishtirokchilarga chin qalbdan omad tilaymiz. Futbol olamining eng issiq, hayajonli va yoqimli yangiliklarini biz bilan birgalikda kuzatib boring, aziz futbol muxlislari!
…