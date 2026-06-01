Gary Lineker Arsenalni Yevropaning eng chiroyli oʻyin koʻrsatuvchi jamoalari qatoriga kiritmadi

·48·Sport
Gary Lineker Arsenalni Yevropaning eng chiroyli oʻyin koʻrsatuvchi jamoalari qatoriga kiritmadi

Mashhur sobiq futbolchi va ekspert Gary Lineker Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen jamoasidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻng Arsenalning Yevropa futbolidagi oʻrni haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Linekerning fikricha, "toʻpchilar" sof estetik futbol borasida hali ham qitʼaning uchta gigantidan ortda qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Budapeshtda boʻlib oʻtgan dramatik finalda Arsenal Kai Havertzning goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq, Ousmane Dembele tomonidan urilgan penalti va yakundagi asabiy penaltilar seriyasi London klubining magʻlubiyati bilan tugadi. Lineker "The Rest is Football" podkastida PSJ oʻzining hujumkor uslubi bilan gʻalabaga munosibroq boʻlganini taʼkidladi.

"Arsenal uchun bu ogʻriqli boʻlgani aniq, lekin menimcha, turnirning eng yaxshi jamoasi gʻalaba qozondi. Neytral muxlis sifatida aytishim mumkinki, Arsenal PSJni yengish uchun aynan shunday himoyaviy uslubda oʻynashga majbur edi, ammo yakunda futbol gʻalaba qozondi", — dedi afsonaviy hujumchi.

Lineker faqat Parij klubini maqtab qolmasdan, hozirda Artetaning jamoasidan koʻra jozibaliroq futbol koʻrsatayotgan uchta klub nomini keltirdi. Uning fikricha, Arsenalning himoyadagi mustahkamligi tahsinga loyiq, biroq ular hali "ajoyib futbol" darajasidagi kreativ jamoalar qatoriga kirmaydi.

"Futbol — bu tomosha. Biz har doim ijobiy, kreativ va eng yaxshi oʻyinchilarga ega boʻlgan jamoalarni koʻrishni istaymiz. Menimcha, bu mavsumda Pari Sen-Jermen, Bavariya va Barselona jamoalari aynan shunday oʻyin namoyish etishdi. Arsenal himoyada juda tartibli, ammo futbol qanday oʻynalishi kerakligi nuqtai nazaridan eng yaxshi jamoa gʻolib boʻldi", — deya xulosa qildi Lineker.

ArsenalChempionlar ligasiGary LinekerPari Sen-JermenFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi