Lionel Messi nima uchun 2026-yilgi Jahon chempionatida qatnashmoqchi?
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Lionel Messi hali toʻliq jismoniy holatiga qaytmagan boʻlsa-da, uni 2026-yilgi Jahon chempionati saralash tarkibiga kiritdi. Bu qaror kutilgan edi, chunki Messi Albiceleste safida chempionlik unvonini himoya qilishda ishtirok etishi deyarli aniq. Hozirda Inter Miami safida chap son mushaklaridagi charchoq tufayli biroz muammolarga duch kelayotgan 38 yoshli afsona uchun bu odatiy holga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Koʻpchilik futbolchilar bu yoshda allaqachon faoliyatini yakunlagan boʻlishadi. Messi esa Qatardagi gʻalabadan soʻng futbol olamida barcha choʻqqilarni zabt etdi va "tarixdagi eng buyuk futbolchi" (GOAT) maqomini mustahkamlab, barcha bahslarga nuqta qoʻydi. Shunday ekan, uning oltinchi bor Jahon chempionatida qatnashishidan maqsadi nima ekanligi koʻpchilikni qiziqtirmoqda.
Aksariyat futbolchilar oʻz faoliyatini qachon yakunlashni tanlash imkoniyatiga ega boʻlmaydilar — buni yoki murabbiy, yoki jarohatlar hal qiladi. Messi esa Jahon kubogini boshi uzra baland koʻtarganidan soʻng, eng yuqori nuqtada ketish imkoniyatiga ega edi. Diego Maradona kabi oʻz xalqini gʻalaba sari yetaklash uning bolalikdagi orzusi edi va u bunga Qatar-2022 turnirida erishdi.
Hozirda Messi oʻz maqomidan shunchalik xotirjamki, u maydonda hech narsani yoʻqotmasligini his qilmoqda. Balki, u shunchaki futboldan zavq olishda davom etishni va Argentina xalqiga yana bir bor quvonch ulashishni istayotgandir. Uning 2026-yilgi turnirga borishi nafaqat rekord, balki tirik afsonaning oʻyinga boʻlgan cheksiz muhabbati namunasidir.
…