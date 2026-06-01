Lionel Messi nima uchun 2026-yilgi Jahon chempionatida qatnashmoqchi?

·90·Sport
Lionel Messi nima uchun 2026-yilgi Jahon chempionatida qatnashmoqchi?

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Lionel Messi hali toʻliq jismoniy holatiga qaytmagan boʻlsa-da, uni 2026-yilgi Jahon chempionati saralash tarkibiga kiritdi. Bu qaror kutilgan edi, chunki Messi Albiceleste safida chempionlik unvonini himoya qilishda ishtirok etishi deyarli aniq. Hozirda Inter Miami safida chap son mushaklaridagi charchoq tufayli biroz muammolarga duch kelayotgan 38 yoshli afsona uchun bu odatiy holga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Koʻpchilik futbolchilar bu yoshda allaqachon faoliyatini yakunlagan boʻlishadi. Messi esa Qatardagi gʻalabadan soʻng futbol olamida barcha choʻqqilarni zabt etdi va "tarixdagi eng buyuk futbolchi" (GOAT) maqomini mustahkamlab, barcha bahslarga nuqta qoʻydi. Shunday ekan, uning oltinchi bor Jahon chempionatida qatnashishidan maqsadi nima ekanligi koʻpchilikni qiziqtirmoqda.

Aksariyat futbolchilar oʻz faoliyatini qachon yakunlashni tanlash imkoniyatiga ega boʻlmaydilar — buni yoki murabbiy, yoki jarohatlar hal qiladi. Messi esa Jahon kubogini boshi uzra baland koʻtarganidan soʻng, eng yuqori nuqtada ketish imkoniyatiga ega edi. Diego Maradona kabi oʻz xalqini gʻalaba sari yetaklash uning bolalikdagi orzusi edi va u bunga Qatar-2022 turnirida erishdi.

Hozirda Messi oʻz maqomidan shunchalik xotirjamki, u maydonda hech narsani yoʻqotmasligini his qilmoqda. Balki, u shunchaki futboldan zavq olishda davom etishni va Argentina xalqiga yana bir bor quvonch ulashishni istayotgandir. Uning 2026-yilgi turnirga borishi nafaqat rekord, balki tirik afsonaning oʻyinga boʻlgan cheksiz muhabbati namunasidir.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiFutbolInter Miami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi