William Saliba Chempionlar ligasi finalida jarohat oldi

·58·Sport
William Saliba Chempionlar ligasi finalida jarohat oldi

Budapeshtdagi final oqshomi William Saliba uchun haqiqiy dahshatga aylandi. Arsenal himoyachisi nafaqat Chempionlar ligasi kubogidan mahrum boʻldi, balki jarohatini ogʻirlashtirib olib, Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatini oʻtkazib yuborish xavfi ostida qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shanba oqshomida Arsenal va PSJ oʻrtasidagi bahs dramatik tarzda yakunlandi. Puskas Arena mezbonlik qilgan uchrashuvning 120 daqiqasi 1:1 hisobida tugadi, penaltilar seriyasida esa Parij klubi gʻalaba qozondi. Saliba butun oʻyin davomida maydonda harakat qildi, biroq u uchrashuvga kichik jarohat bilan tushgani maʼlum boʻldi.

Foot Mercato nashri xabariga koʻra, 25 yoshli himoyachining jismoniy holati oʻyin davomidagi yuqori bosim tufayli yomonlashgan. Endilikda uning Fransiya terma jamoasi safida 11-iyun kuni start oladigan Jahon chempionatida ishtirok etishi soʻroq ostida turibdi. Bu esa Didier Deschamps uchun jiddiy yoʻqotish boʻlishi mumkin.

Arsenal lagerida ayni damda tushkun kayfiyat hukmron. Mikel Arteta shogirdlari tarixiy gʻalabaga juda yaqin kelishgan edi, biroq Gabriel tomonidan yoʻl qoʻyilgan xato va Salibaning jarohati barchasini chippakka chiqardi. Tibbiy shtab endi futbolchini qisqa muddatda oyoqqa turgʻazish uchun harakat qiladi.

ArsenalPSJWilliam SalibaChempionlar LigasiJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi