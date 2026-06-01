Florian Virts Chelsi safiga oʻtadimi? Fabrisio Romano shov-shuvli xabarlarga oydinlik kiritdi
Liverpul yarim himoyachisi Florian Virts sobiq ustozi Xabi Alonso bilan Chelsi safida yana birlashishi haqidagi mish-mishlar futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bundesligadan rekord darajadagi mablagʻ evaziga transfer qilingan Germaniya terma jamoasi aʼzosi Liverpul safidagi debyut mavsumida kutilganidek oʻyin koʻrsata olmagan boʻlsa-da, u hamon Angliya Premer-ligasi gigantlari eʼtiborida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Taniqli insayder Fabrisio Romano oʻzining YouTube kanalida ushbu vaziyatga oydinlik kiritdi. Tarqalgan xabarlarga koʻra, Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso Bayer Leverkusen jamoasida birga muvaffaqiyat qozongan 23 yoshli pleymeykerni oʻz jamoasida koʻrmoqchi edi. Biroq Romano hozircha Stamford Bridge vakillari va Liverpul oʻrtasida hech qanday rasmiy muzokaralar olib borilmayotganini taʼkidladi.
Liverpul oʻzining 7-raqamli futbolchisini 116 million funt sterling evaziga sotishga tayyorligi haqidagi gap-soʻzlarga qaramay, klub rahbariyati futbolchiga ishonch bildirishda davom etmoqda. Romano: "Florian Virts bu yozda Liverpulni tark etmaydi. Xabi Alonso bilan munosabatlari aʼlo darajada, lekin hozircha hech qanday rasmiy aloqa yoʻq. Chelsi hozirda boshqa turdagi oʻyinchilarni qidirmoqda", — deya qoʻshimcha qildi.
Wirtz oʻtgan mavsumda mersisaydliklar safida 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 7 ta gol va 10 ta assist qayd etdi. Garchi u Angliya futbolining jismoniy talablariga moslashishda biroz qiynalgan boʻlsa-da, Anfield mutasaddilari toʻliq oʻquv-mashgʻulot yigʻinidan soʻng u oʻzining Germaniyadagi eng yaxshi formasiga qaytishiga ishonishmoqda.
Yangi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida Liverpul yanada agressiv va yuqori intensivlikdagi futbol oʻynashi kutilmoqda. Bu tizimda Florian Virts qanday rol egallashi va uning texnik mahorati yangi uslubga qanchalik mos kelishi kelgusi mavsumning asosiy savollaridan biri boʻlib qolmoqda.
…