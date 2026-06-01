Florian Virts Chelsi safiga oʻtadimi? Fabrisio Romano shov-shuvli xabarlarga oydinlik kiritdi

·96·Sport
Florian Virts Chelsi safiga oʻtadimi? Fabrisio Romano shov-shuvli xabarlarga oydinlik kiritdi

Liverpul yarim himoyachisi Florian Virts sobiq ustozi Xabi Alonso bilan Chelsi safida yana birlashishi haqidagi mish-mishlar futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bundesligadan rekord darajadagi mablagʻ evaziga transfer qilingan Germaniya terma jamoasi aʼzosi Liverpul safidagi debyut mavsumida kutilganidek oʻyin koʻrsata olmagan boʻlsa-da, u hamon Angliya Premer-ligasi gigantlari eʼtiborida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Taniqli insayder Fabrisio Romano oʻzining YouTube kanalida ushbu vaziyatga oydinlik kiritdi. Tarqalgan xabarlarga koʻra, Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso Bayer Leverkusen jamoasida birga muvaffaqiyat qozongan 23 yoshli pleymeykerni oʻz jamoasida koʻrmoqchi edi. Biroq Romano hozircha Stamford Bridge vakillari va Liverpul oʻrtasida hech qanday rasmiy muzokaralar olib borilmayotganini taʼkidladi.

Liverpul oʻzining 7-raqamli futbolchisini 116 million funt sterling evaziga sotishga tayyorligi haqidagi gap-soʻzlarga qaramay, klub rahbariyati futbolchiga ishonch bildirishda davom etmoqda. Romano: "Florian Virts bu yozda Liverpulni tark etmaydi. Xabi Alonso bilan munosabatlari aʼlo darajada, lekin hozircha hech qanday rasmiy aloqa yoʻq. Chelsi hozirda boshqa turdagi oʻyinchilarni qidirmoqda", — deya qoʻshimcha qildi.

Wirtz oʻtgan mavsumda mersisaydliklar safida 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 7 ta gol va 10 ta assist qayd etdi. Garchi u Angliya futbolining jismoniy talablariga moslashishda biroz qiynalgan boʻlsa-da, Anfield mutasaddilari toʻliq oʻquv-mashgʻulot yigʻinidan soʻng u oʻzining Germaniyadagi eng yaxshi formasiga qaytishiga ishonishmoqda.

Yangi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida Liverpul yanada agressiv va yuqori intensivlikdagi futbol oʻynashi kutilmoqda. Bu tizimda Florian Virts qanday rol egallashi va uning texnik mahorati yangi uslubga qanchalik mos kelishi kelgusi mavsumning asosiy savollaridan biri boʻlib qolmoqda.

Florian VirtsLiverpulChelsiXabi AlonsoTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi