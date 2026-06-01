Marcus Rashford Arsenalga oʻtishi mumkin: Mikel Arteta hujumchini kutmoqda
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida Marcus Rashford boʻyicha kutilmagan taklif bilan chiqishga tayyorlanmoqda. Mikel Arteta jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Manchester Yunayted tarbiyalanuvchisini oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirgan. Hozirda Barselona safida ijarada toʻp surayotgan hujumchi uchun Angliya Premer-ligasiga qaytish varianti jiddiy koʻrib chiqilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marcus Rashford Kataloniya klubida Hansi Flick qoʻl ostida oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklab oldi. Biroq Barselona klubidagi moliyaviy qiyinchiliklar sababli, rahbariyat futbolchini 26 million funt evaziga sotib olish huquqidan foydalanishga shoshilmayapti. Bu holat esa Chelsi va Bavariya kabi grand jamoalarning ham eʻtiborini tortgan.
Arsenal ustozi Mikel Arteta Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen jamoasidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻng, klub rahbariyatidan transfer bozorida faol boʻlishni talab qilmoqda. Murabbiyning taʻkidlashicha, jamoa yangi darajaga chiqishi uchun ambitsiyali va tezkor qarorlar qabul qilishi lozim. Rashfordning atrofidagilar ham agar narx borasida kelishuvga erishilsa, "kanonirlar" asosiy daʻvogarga aylanishiga ishonishmoqda.
Barselona sport direktori Deco futbolchining professionalligini yuqori baholagan boʻlsa-da, klubning iqtisodiy holati va Anthony Gordon uchun sarflangan 80 million yevro Rashfordning Ispaniyada qolish imkoniyatlarini pasaytirib yubordi. Endilikda 28 yoshli hujumchi faoliyatini London klublaridan birida davom ettirishi ehtimoli yuqori baholanmoqda.
…