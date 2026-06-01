Marcus Rashford Arsenalga oʻtishi mumkin: Mikel Arteta hujumchini kutmoqda

·88·Sport
Marcus Rashford Arsenalga oʻtishi mumkin: Mikel Arteta hujumchini kutmoqda

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida Marcus Rashford boʻyicha kutilmagan taklif bilan chiqishga tayyorlanmoqda. Mikel Arteta jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Manchester Yunayted tarbiyalanuvchisini oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirgan. Hozirda Barselona safida ijarada toʻp surayotgan hujumchi uchun Angliya Premer-ligasiga qaytish varianti jiddiy koʻrib chiqilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marcus Rashford Kataloniya klubida Hansi Flick qoʻl ostida oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklab oldi. Biroq Barselona klubidagi moliyaviy qiyinchiliklar sababli, rahbariyat futbolchini 26 million funt evaziga sotib olish huquqidan foydalanishga shoshilmayapti. Bu holat esa Chelsi va Bavariya kabi grand jamoalarning ham eʻtiborini tortgan.

Arsenal ustozi Mikel Arteta Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen jamoasidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻng, klub rahbariyatidan transfer bozorida faol boʻlishni talab qilmoqda. Murabbiyning taʻkidlashicha, jamoa yangi darajaga chiqishi uchun ambitsiyali va tezkor qarorlar qabul qilishi lozim. Rashfordning atrofidagilar ham agar narx borasida kelishuvga erishilsa, "kanonirlar" asosiy daʻvogarga aylanishiga ishonishmoqda.

Barselona sport direktori Deco futbolchining professionalligini yuqori baholagan boʻlsa-da, klubning iqtisodiy holati va Anthony Gordon uchun sarflangan 80 million yevro Rashfordning Ispaniyada qolish imkoniyatlarini pasaytirib yubordi. Endilikda 28 yoshli hujumchi faoliyatini London klublaridan birida davom ettirishi ehtimoli yuqori baholanmoqda.

ArsenalMarcus RashfordManchester YunaytedBarselonaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi