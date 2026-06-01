Martines Ronalduni 2030 yilgi Jahon chempionatida ham o‘ynashini aytdi
Futbol olamining tirik afsonasi, rekordlarni yangilashdan charchamaydigan yulduz — Krishtianu Ronaldu atrofidagi bahs-munozaralar va hayajonli xabarlar hech qachon to‘xtamaydi. Portugaliya milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Roberto Martines yaqinda bergan intervyusida millionlab muxlislarni hayratda qoldiradigan, shu bilan birga ruhlantiradigan bayonot bilan chiqdi. Tajribali mutaxassis futbol ishqibozlarini qiziqtirayotgan eng asosiy savol — Ronalduning 2030 yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatlari haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Bu shunchaki shov-shuv emas, balki insoniy iroda va sportga bo‘lgan cheksiz sadoqat namunasidir! Sahifamizdan uzoqlashmang, portugaliyaliklar ustozining mashhur efirda aytgan dil so‘zlari, Krishtianuning so‘nmas ishtiyoqi va ushbu tarixiy voqelikning ramziy yosh ko‘rsatkichlari tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
«Bunga hech kim shubha qilmasligi kerak!»
Nutq va bayonotlari bilan doimo diqqat markazida bo‘ladigan Roberto Martines nufuzli Cadena SER radiokanali efirida portugaliyalik hujumchining kelajagi borasida juda qat’iy gapirdi. Murabbiyning fikricha, Krishtianuning matonati va yashil maydondagi kuchi uning hali uzoq yillar yuqori darajada to‘p surishiga zamin yaratadi.
Bosh murabbiy o‘z fikrlarini quyidagicha bayon etdi:
Roberto Martinesning samimiy e’tirofi: «Krishtianuning 2030 yilgi mundialda qatnashishiga hech kim shubha ko‘zi bilan qaramasligi lozim. U bunday ulug‘vor baxtga har tomonlama munosibdir. Biz uning mashg‘ulotlardagi mehnat qilish uslubini, futbolga bo‘lgan professional munosabatini barcha yosh futbolchilarga ibrat va namuna sifatida ko‘rsatishni istaymiz, chunki u — tirik o‘rnakdir».
Sovrinlar uchun emas, futbol chanqog‘i bilan!
Murabbiylar shtabi portugaliyalik to‘purarning ruhiyatini juda chuqur tahlil qilgan holda bir to‘xtamga kelishgan. Sardor allaqachon futbol olamida yutish mumkin bo‘lgan barcha cho‘qqilarni zabt etib bo‘lgan, biroq uni oldinga undayotgan kuch umuman boshqa narsa:
Individual maqsadlar emas: Krishtianu Ronaldu ayni paytda qaysidir shaxsiy rekord yoki navbatdagi jamoaviy kubok uchun maydonga tushayotgani yo‘q.
So‘nmas ichki ochlik: Uning porloq yo‘lini qo‘lga kiritgan ulkan yutuqlari emas, balki yuragidagi doimiy futbol chanqog‘i va yuksalish hissi belgilab beradi.
Ertangi kunga intilish: Krishtianu bugun qanday sovrinni qo‘lga kiritmasin, ertasi kuni uyg‘onganida xuddi hech narsa yutmagandek avvalgidek ochlik va yanada mukammal bo‘lish istagi bilan mashg‘ulotga yo‘l oladi.
Raqamlardagi mo‘jiza: 45 yoshli rekordchi?
Albatta, ko‘pchilikni ushbu voqelikning yosh bilan bog‘liq tomonlari qiziqtirishi tabiiy. Keling, ushbu afsonaviy rejaning matematik tomoniga nazar tashlaymiz:
Hozirgi holati (2026 yil)
JCH-2030 musobaqasi davrida
Kutilayotgan tarixiy natija
Ayni paytda portugaliyalik yulduz 41 yoshni qarshi olgan.
Bo‘lajak Jahon chempionati kunlarida u 45 yoshga to‘ladi.
Agar u maydonga tushsa, mundiallar tarixidagi eng yoshi ulug‘ maydon futbolchisi sifatida tarixnomalarni butunlay qayta yozishi aniq.
Ha, aziz futbol muxlislari, Krishtianu Ronaldu o‘z hayoti va faoliyati bilan inson imkoniyatlari cheksiz ekanligini butun dunyoga ko‘rsatib kelmoqda. Ko‘ramiz, 45 yoshli afsona 2030 yilgi Jahon chempionatida ham Portugaliya terma jamoasini oldinga boshlay olarmikin.
Xo‘sh, sizningcha, Ronaldu haqiqatan ham 45 yoshida mundialda to‘p sura oladimi?
Jahon futboli, sevimli yulduzlar hayoti va transfer olamining eng qaynoq, quvonchli xabarlarini biz bilan kuzatib boring, aziz futbol muxlislari!
…