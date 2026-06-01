Fransiyada narxi eng balandlagan futbolchilar reytingi e’lon qilindi...

·91·Sport
Fransiyada narxi eng balandlagan futbolchilar reytingi e’lon qilindi...

Fransiya oliy divizioni — Liga 1 bahslari qizg‘in pallada davom etayotgan bir vaqtda, futbol olamining nufuzli tahliliy manbasi hisoblangan Transfermarkt portali futbolchilarning yangilangan bozor qiymatlarini e’lon qildi. Ushbu reyting natijalariga ko‘ra, Fransiya chempionatida transfer bahosi eng shiddat bilan yuqorilagan yulduz sifatida «PSJ» hujumkor yarimhimoyachisi Xvicha Kvaratsxeliya e’tirof etildi.

Gruziyalik iqtidor egasining Parij klubidagi mazmunli va yorqin o‘yinlari uning transfer bozoridagi naxriga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi — vingerning bahosi naqd 50 million yevroga qimmatlashdi. Ayni damda Xvichaning umumiy qiymati 140 million yevroni tashkil etmoqda.

Quvonarlisi, kuchli uchlikni ham to‘liq Parij grandi vakillari band etishgan. «PSJ»ning iqtidorli yarimhimoyachilari Vitinya va Joau Neveshning ham transfer bahosi 30 million yevrodan yuqorilab, Xvicha bilan bir xil ko‘rsatkichda eng qimmatbaho o‘yinchilar qatoridan joy olishdi.

Quyida Fransiya Liga 1 musobaqasida joriy mavsumda narxi eng ko‘p ko‘tarilgan kuchli o‘ntalik (Top-10) futbolchilar ro‘yxati bilan tanishishingiz mumkin:

Oliy liganing eng qimmatlashgan 10 yulduzi

1. Xvicha Kvaratsxeliya («PSJ») — 140 mln yevro (+ 50 mln yevro)

2. Vitinya («PSJ») — 140 mln yevro (+ 30 mln yevro)

3. Joau Nevesh («PSJ») — 140 mln yevro (+ 30 mln yevro)

4. Dezire Due («PSJ») — 120 mln yevro (+ 30 mln yevro)

5. Uorren Zair-Emeri («PSJ») — 80 mln yevro (+ 20 mln yevro)

6. Esteban Lepol («Renn») — 35 mln yevro (+ 15 mln yevro)

7. Vilyam Pacho («PSJ») — 80 mln yevro (+ 10 mln yevro)

8. Folarin Balogun («Monako») — 40 mln yevro (+ 10 mln yevro)

9. Mamadu Sangare («Lans») — 40 mln yevro (+ 10 mln yevro)

10. Ismoil Ganiu («Lans») — 20 mln yevro (+ 10 mln yevro)

Manba tahlili: E’tiborli jihati shundaki, kuchli o‘ntalikdan joy olgan futbolchilarning naqd 6 nafari poytaxtning «PSJ» klubi a’zolari hisoblanadi. Bu esa Parij jamoasining nafaqat maydonda, balki transfer bozorida ham Fransiyada mutlaq dominantlik qilayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, «Lans» va «Renn» klublarining yosh iqtidorlari ham o‘z narxlarini ikki barobargacha oshirishga muvaffaq bo‘lishgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi