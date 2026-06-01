Fransiyada narxi eng balandlagan futbolchilar reytingi e’lon qilindi...
Fransiya oliy divizioni — Liga 1 bahslari qizg‘in pallada davom etayotgan bir vaqtda, futbol olamining nufuzli tahliliy manbasi hisoblangan Transfermarkt portali futbolchilarning yangilangan bozor qiymatlarini e’lon qildi. Ushbu reyting natijalariga ko‘ra, Fransiya chempionatida transfer bahosi eng shiddat bilan yuqorilagan yulduz sifatida «PSJ» hujumkor yarimhimoyachisi Xvicha Kvaratsxeliya e’tirof etildi.
Gruziyalik iqtidor egasining Parij klubidagi mazmunli va yorqin o‘yinlari uning transfer bozoridagi naxriga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi — vingerning bahosi naqd 50 million yevroga qimmatlashdi. Ayni damda Xvichaning umumiy qiymati 140 million yevroni tashkil etmoqda.
Quvonarlisi, kuchli uchlikni ham to‘liq Parij grandi vakillari band etishgan. «PSJ»ning iqtidorli yarimhimoyachilari Vitinya va Joau Neveshning ham transfer bahosi 30 million yevrodan yuqorilab, Xvicha bilan bir xil ko‘rsatkichda eng qimmatbaho o‘yinchilar qatoridan joy olishdi.
Quyida Fransiya Liga 1 musobaqasida joriy mavsumda narxi eng ko‘p ko‘tarilgan kuchli o‘ntalik (Top-10) futbolchilar ro‘yxati bilan tanishishingiz mumkin:
Oliy liganing eng qimmatlashgan 10 yulduzi
1. Xvicha Kvaratsxeliya («PSJ») — 140 mln yevro (+ 50 mln yevro)
2. Vitinya («PSJ») — 140 mln yevro (+ 30 mln yevro)
3. Joau Nevesh («PSJ») — 140 mln yevro (+ 30 mln yevro)
4. Dezire Due («PSJ») — 120 mln yevro (+ 30 mln yevro)
5. Uorren Zair-Emeri («PSJ») — 80 mln yevro (+ 20 mln yevro)
6. Esteban Lepol («Renn») — 35 mln yevro (+ 15 mln yevro)
7. Vilyam Pacho («PSJ») — 80 mln yevro (+ 10 mln yevro)
8. Folarin Balogun («Monako») — 40 mln yevro (+ 10 mln yevro)
9. Mamadu Sangare («Lans») — 40 mln yevro (+ 10 mln yevro)
10. Ismoil Ganiu («Lans») — 20 mln yevro (+ 10 mln yevro)
Manba tahlili: E’tiborli jihati shundaki, kuchli o‘ntalikdan joy olgan futbolchilarning naqd 6 nafari poytaxtning «PSJ» klubi a’zolari hisoblanadi. Bu esa Parij jamoasining nafaqat maydonda, balki transfer bozorida ham Fransiyada mutlaq dominantlik qilayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, «Lans» va «Renn» klublarining yosh iqtidorlari ham o‘z narxlarini ikki barobargacha oshirishga muvaffaq bo‘lishgan.
…