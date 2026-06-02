Chelsi oʻz himoyachisini daxlsiz deb eʻlon qildi va takliflarni rad etdi
Chelsi klubi oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisi Josh Acheampong boʻyicha kelib tushgan bir qancha takliflarni rad etdi. Londonliklar 20 yoshli himoyachini jamoaning uzoq muddatli kelajagi uchun muhim figura deb hisoblamoqda. Stamford Bridge rahbariyati Angliya Premer-ligasining boshqa klublari qiziqishiga qaramay, uni Gʻarbiy Londonda olib qolishga qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
TEAMtalk nashri xabariga koʻra, Liverpul, Manchester Siti va Real Madrid kabi grandlar qiziqish bildirganiga qaramay, Chelsi koʻp qirrali himoyachini sotilmas futbolchilar roʻyxatiga kiritgan. Bu qaror bevosita bosh murabbiy Xabi Alonso tomonidan qoʻllab-quvvatlanmoqda. Murabbiy yosh iqtidor egasini oʻzining taktik rejasidagi muhim boʻgʻin deb biladi.
Angliya U-21 terma jamoasi aʻzosi klub iyerarxiyasida yuqori baholanmoqda va u daxlsiz maqomiga ega boʻldi. Bu degani, Acheampong hozirda Joao Felix, Cole Palmer va Moises Caicedo kabi jamoaning asosiy ustunlari bilan bir qatorda turadi. BBC xabariga koʻra, Chelsi raqiblariga aniq xabar yoʻllab, futbolchini qoʻyib yubormasligini bildirgan.
Arsenal, Nyukasl va Kristal Pelas vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuningdek, Bornmut ham oʻtgan yozgi transfer oynasidan beri futbolchiga qiziqishini saqlab qolgan. Biroq, Chelsi rahbariyati futbolchining rivojlanishi aynan Xabi Alonso qoʻl ostida yaxshiroq kechishiga ishonchi komil.
Acheampong joriy mavsumda Angliya Premer-ligasida 17 ta oʻyinda maydonga tushdi. Garchi ularning aksariyati zaxiradan boʻlsa-da, uning oʻyini murabbiylar shtabida katta taassurot qoldirdi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan, bu esa klubga muzokaralarda ustunlik beradi.
…