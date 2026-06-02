Chelsi oʻz himoyachisini daxlsiz deb eʻlon qildi va takliflarni rad etdi

·128·Sport
Chelsi oʻz himoyachisini daxlsiz deb eʻlon qildi va takliflarni rad etdi

Chelsi klubi oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisi Josh Acheampong boʻyicha kelib tushgan bir qancha takliflarni rad etdi. Londonliklar 20 yoshli himoyachini jamoaning uzoq muddatli kelajagi uchun muhim figura deb hisoblamoqda. Stamford Bridge rahbariyati Angliya Premer-ligasining boshqa klublari qiziqishiga qaramay, uni Gʻarbiy Londonda olib qolishga qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

TEAMtalk nashri xabariga koʻra, Liverpul, Manchester Siti va Real Madrid kabi grandlar qiziqish bildirganiga qaramay, Chelsi koʻp qirrali himoyachini sotilmas futbolchilar roʻyxatiga kiritgan. Bu qaror bevosita bosh murabbiy Xabi Alonso tomonidan qoʻllab-quvvatlanmoqda. Murabbiy yosh iqtidor egasini oʻzining taktik rejasidagi muhim boʻgʻin deb biladi.

Angliya U-21 terma jamoasi aʻzosi klub iyerarxiyasida yuqori baholanmoqda va u daxlsiz maqomiga ega boʻldi. Bu degani, Acheampong hozirda Joao Felix, Cole Palmer va Moises Caicedo kabi jamoaning asosiy ustunlari bilan bir qatorda turadi. BBC xabariga koʻra, Chelsi raqiblariga aniq xabar yoʻllab, futbolchini qoʻyib yubormasligini bildirgan.

Arsenal, Nyukasl va Kristal Pelas vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuningdek, Bornmut ham oʻtgan yozgi transfer oynasidan beri futbolchiga qiziqishini saqlab qolgan. Biroq, Chelsi rahbariyati futbolchining rivojlanishi aynan Xabi Alonso qoʻl ostida yaxshiroq kechishiga ishonchi komil.

Acheampong joriy mavsumda Angliya Premer-ligasida 17 ta oʻyinda maydonga tushdi. Garchi ularning aksariyati zaxiradan boʻlsa-da, uning oʻyini murabbiylar shtabida katta taassurot qoldirdi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan, bu esa klubga muzokaralarda ustunlik beradi.

ChelsiTransferlarXabi AlonsoAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi