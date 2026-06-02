Avstriya terma jamoasi bir kishi kam bo‘lib Tunisni mag‘lub etdi

·108·Sport
Avstriya terma jamoasi bir kishi kam bo‘lib Tunisni mag‘lub etdi

Dunyo nigohi qadalgan JCH–2026 starti arafasida ishtirokchi terma jamoalar so‘nggi tayyorgarlik o‘yinlarini o‘tkazishda davom etmoqda. Mazmunli o‘yinlar turkumidan o‘rin olgan navbatdagi nazorat bahsida Yevropada o‘z o‘rniga ega bo‘lgan Avstriya milliy terma jamoasi afrikalik noqulay raqib — Tunis vakillari bilan kuch sinashdi.

Qizg‘in va kurashlarga boy o‘tgan uchrashuv yevropaliklarning 1:0 hisobidagi kichik, ammo ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. O‘yindagi yagona va g‘alaba to‘pini uchrashuvning 63-daqiqasida avstriyaliklar yetakchisi Marsel Zabitser raqib darvozasiga joylab qo‘ydi.

Mazkur uchrashuvda Avstriya terma jamoasi haqiqiy iroda namoyish etganini alohida e’tirof etish lozim. Boisi, birinchi bo‘limning 36-daqiqasidayoq Konrad Laymer qo‘polligi uchun hakam tomonidan maydondan chetlatilgan edi. Shunga qaramay, Ralf Rangnik shogirdlari qolgan katta vaqt davomida bir kishi kam bo‘lib harakat qilsalar-da, tartibli himoya va chiroyli taktika evaziga ustunlikni saqlab qolishdi va yakunda muhim g‘alabani naqd qilishdi.

Quyida ushbu nazorat bahsining qisqacha bayonnomasi bilan tanishishingiz mumkin:

O‘rtoqlik uchrashuvi

Avstriya — Tunis 1:0

  • Gol: Marsel Zabitser, 63 (1:0).

  • Chetlatish: Konrad Laymer, 36 (Avstriya).

O‘yin tahlili: Mazkur g‘alaba Avstriya terma jamoasining mundial oldidan ichki muhiti va jismoniy holati a’lo darajada ekanini ko‘rsatdi. Kamchilik bo‘lib ham g‘alaba qozonish fenomeni jamoaning bo‘lajak rasmiy uchrashuvlarda har qanday qiyin vaziyatdan chiqib keta olishiga ishoradir. Mundial bahslarida ikkala jamoaga ham chiroyli o‘yinlar tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi