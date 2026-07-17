Jizzaxda maktabda yong‘in chiqdi

·0·Jamiyat
Jizzaxda maktabda yong‘in chiqdi

Jizzax viloyatining G‘allaorol tumanida joylashgan maktablardan birida yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisa 17 iyul kuni ertalab qayd etilgan bo‘lib, voqea joyiga Favqulodda vaziyatlar xizmati qutqaruvchilari zudlik bilan yetib borgan.

Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, yong‘in haqidagi xabar soat 08:24 da kelib tushgan. Unda G‘allaorol tumanidagi “Samarqand” mahallasi hududida joylashgan maktab binosining tom qismida yong‘in chiqqanligi bildirilgan.

Hodisa haqida xabar olingach, qutqaruv bo‘linmalari zudlik bilan yong‘in joyiga yetib borib, olovni qisqa vaqt ichida bartaraf etdi. Tezkor harakatlar natijasida maktabning 450 kvadrat metr maydonini yong‘indan saqlab qolishga erishildi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in oqibatida hech kim jabrlanmagan. Hozirda yong‘inning kelib chiqish sababi va yetkazilgan moddiy zarar miqdori tegishli mutaxassislar tomonidan o‘rganilmoqda.

Mas’ul idoralar hodisa yuzasidan tekshiruv ishlarini davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent chekkasidagi zapravkada portlash: 3 kishi jarohatlandiToshkent chekkasidagi zapravkada portlash: 3 kishi jarohatlandiBugun, 13:03Toshkentdagi ayanchli YTH: YPX xodimi halok bo‘ldiToshkentdagi ayanchli YTH: YPX xodimi halok bo‘ldiBugun, 12:53Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Bugun, 12:11Mahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiMahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiBugun, 11:41Isroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiIsroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiBugun, 11:35Toshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiToshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiBugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda