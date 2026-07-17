Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?
Angliya terma jamoasining Argentina termasiga qarshi kechgan dramatik magʻlubiyati nafaqat jamoaning chempionlik orzularini chippakka chiqardi, balki jamoa sardori Harry Kane faoliyatidagi eng ogʻriqli nuqtalardan biriga aylandi. 2:1 hisobidagi magʻlubiyatdan soʻng, 33 yoshni qarshilayotgan hujumchining kelajagi va uning katta turnirlardagi gʻoliblikka boʻlgan imkoniyatlari jiddiy shubha ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv yakunlangach, aralash zonada jurnalistlar bilan muloqot qilgan Kane oʻzining kelajagi haqidagi savollarga duch keldi. Goal.com nashri tahliliga koʻra, sportdagi anʼanaviy qarashlar shuni koʻrsatadiki, hujumchining jismoniy holati pasayish pallasi yaqinlashmoqda. 2028-yilgi Yevropa chempionati vaqtida Harry Kane 35 yoshda boʻladi va uning oʻsha paytda ham yuqori darajadagi futbolchi boʻlib qolishi soʻroq ostida.
Vaholanki, hammasi boshqacha boʻlishi mumkin edi. Angliya oʻyinning 85-daqiqasiga qadar 1:0 hisobida oldinda borayotgan edi. Agar Kane oʻzining eng yaxshi formasida boʻlganida, hisob yiriklashishi va oʻyin taqdiri ertaroq hal qilinishi ham hech gap emasdi. Ammo yakunda biz klublar miqyosida rekordlarni yangilagan, biroq terma jamoa bilan hech qanday sovrin yuta olmagan buyuk futbolchining navbatdagi muvaffaqiyatsizligiga guvoh boʻldik.
Statistika va oʻyindagi sustkashlikArgentinaga qarshi bahsda Harry Kane maydonda deyarli koʻrinmadi. Uning statistikasi mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda: oʻyin davomida bor-yoʻgʻi 26 marta toʻpga tegish, 9 ta aniq uzatma va raqib jarima maydonchasi ichida nolga teng faollik. Bu kabi koʻrsatkichlar dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri uchun oʻta ayanchli koʻrinadi.
Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa oʻyinning birinchi soatida ancha ishonchli harakat qildi. Anthony Gordon tomonidan urilgan gol inglizlarga umid bagʻishlagan boʻlsa-da, Argentina termasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni taʼbiri bilan aytganda, ular "suvdagi qon hidini sezishdi". Angliya himoyaga yotib olgan bir paytda, amaldagi jahon chempionlari qoʻrqmasdan hujumga oʻtishdi va gʻalabani ilib ketishdi.
"Biz yana bir finalga juda yaqin edik, lekin bu yetarli boʻlmadi. Oxirgi yetti hafta davomida borimizni berdik, biroq maqsadga erisha olmaslik juda ogʻir. Sakkiz yildan beri gʻalaba eshigini taqillatyapmiz, lekin jumboqning oxirgi boʻlagi hamon yetishmayapti", — deb yozdi Harry Kane oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida.
Oltin toʻp va kelajak istiqbollariUshbu magʻlubiyat Kanening Ballon d'Or (Oltin toʻp) uchun kurashdagi imkoniyatlarini ham deyarli yoʻqqa chiqardi. Mavsum davomida klub miqyosida ajoyib natijalar qayd etgan boʻlsa-da, xalqaro maydondagi muvaffaqiyatsizlik uning nufuziga jiddiy zarba berdi. Endilikda u xalqaro miqyosda gʻoliblikka erishish uchun oxirgi imkoniyatlarini qoʻldan boy berayotgan boʻlishi mumkin.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Harry Kane fenomeni doimo qiziq boʻlib kelgan. Koʻp yillar davomida uning sovrinsiz oʻyinlari memlar va muhokamalar mavzusiga aylangan. Ushbu magʻlubiyatdan soʻng, uning terma jamoadagi oʻrni va yosh iqtidorlarga yoʻl boʻshatish vaqti kelgani haqidagi bahslar yanada avj olishi aniq.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Harry Kane Angliya futboli tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib qolaveradi, biroq tarix faqat gʻoliblarni eslaydi. Agar u yaqin yillarda terma jamoa bilan biror nufuzli sovrinni qoʻlga kirita olmasa, uning buyuk merosi hamisha "lekin" degan shubha bilan eslanadi.
…