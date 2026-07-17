Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?

·10·Sport
Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?

Angliya terma jamoasining Argentina termasiga qarshi kechgan dramatik magʻlubiyati nafaqat jamoaning chempionlik orzularini chippakka chiqardi, balki jamoa sardori Harry Kane faoliyatidagi eng ogʻriqli nuqtalardan biriga aylandi. 2:1 hisobidagi magʻlubiyatdan soʻng, 33 yoshni qarshilayotgan hujumchining kelajagi va uning katta turnirlardagi gʻoliblikka boʻlgan imkoniyatlari jiddiy shubha ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv yakunlangach, aralash zonada jurnalistlar bilan muloqot qilgan Kane oʻzining kelajagi haqidagi savollarga duch keldi. Goal.com nashri tahliliga koʻra, sportdagi anʼanaviy qarashlar shuni koʻrsatadiki, hujumchining jismoniy holati pasayish pallasi yaqinlashmoqda. 2028-yilgi Yevropa chempionati vaqtida Harry Kane 35 yoshda boʻladi va uning oʻsha paytda ham yuqori darajadagi futbolchi boʻlib qolishi soʻroq ostida.

Vaholanki, hammasi boshqacha boʻlishi mumkin edi. Angliya oʻyinning 85-daqiqasiga qadar 1:0 hisobida oldinda borayotgan edi. Agar Kane oʻzining eng yaxshi formasida boʻlganida, hisob yiriklashishi va oʻyin taqdiri ertaroq hal qilinishi ham hech gap emasdi. Ammo yakunda biz klublar miqyosida rekordlarni yangilagan, biroq terma jamoa bilan hech qanday sovrin yuta olmagan buyuk futbolchining navbatdagi muvaffaqiyatsizligiga guvoh boʻldik.

Statistika va oʻyindagi sustkashlik

Argentinaga qarshi bahsda Harry Kane maydonda deyarli koʻrinmadi. Uning statistikasi mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda: oʻyin davomida bor-yoʻgʻi 26 marta toʻpga tegish, 9 ta aniq uzatma va raqib jarima maydonchasi ichida nolga teng faollik. Bu kabi koʻrsatkichlar dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri uchun oʻta ayanchli koʻrinadi.

Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa oʻyinning birinchi soatida ancha ishonchli harakat qildi. Anthony Gordon tomonidan urilgan gol inglizlarga umid bagʻishlagan boʻlsa-da, Argentina termasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni taʼbiri bilan aytganda, ular "suvdagi qon hidini sezishdi". Angliya himoyaga yotib olgan bir paytda, amaldagi jahon chempionlari qoʻrqmasdan hujumga oʻtishdi va gʻalabani ilib ketishdi.

"Biz yana bir finalga juda yaqin edik, lekin bu yetarli boʻlmadi. Oxirgi yetti hafta davomida borimizni berdik, biroq maqsadga erisha olmaslik juda ogʻir. Sakkiz yildan beri gʻalaba eshigini taqillatyapmiz, lekin jumboqning oxirgi boʻlagi hamon yetishmayapti", — deb yozdi Harry Kane oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida.

Oltin toʻp va kelajak istiqbollari

Ushbu magʻlubiyat Kanening Ballon d'Or (Oltin toʻp) uchun kurashdagi imkoniyatlarini ham deyarli yoʻqqa chiqardi. Mavsum davomida klub miqyosida ajoyib natijalar qayd etgan boʻlsa-da, xalqaro maydondagi muvaffaqiyatsizlik uning nufuziga jiddiy zarba berdi. Endilikda u xalqaro miqyosda gʻoliblikka erishish uchun oxirgi imkoniyatlarini qoʻldan boy berayotgan boʻlishi mumkin.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Harry Kane fenomeni doimo qiziq boʻlib kelgan. Koʻp yillar davomida uning sovrinsiz oʻyinlari memlar va muhokamalar mavzusiga aylangan. Ushbu magʻlubiyatdan soʻng, uning terma jamoadagi oʻrni va yosh iqtidorlarga yoʻl boʻshatish vaqti kelgani haqidagi bahslar yanada avj olishi aniq.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Harry Kane Angliya futboli tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib qolaveradi, biroq tarix faqat gʻoliblarni eslaydi. Agar u yaqin yillarda terma jamoa bilan biror nufuzli sovrinni qoʻlga kirita olmasa, uning buyuk merosi hamisha "lekin" degan shubha bilan eslanadi.

Harry KaneAngliyaArgentinaFutbolThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladiShakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladiBugun, 13:11Arsenal Marcus Rashford transferi boʻyicha bir qarorga kela olmayaptiArsenal Marcus Rashford transferi boʻyicha bir qarorga kela olmayaptiBugun, 12:55Atletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdiAtletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdiBugun, 12:36Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?Bugun, 12:17Trent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdiTrent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdiBugun, 12:15Pelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarPelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarBugun, 10:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi