Gvardiola hozircha futbolga qaytishni istamayotgan ko‘rinadi...
“Manchester Siti”dagi uzoq va sermazmun faoliyatini yakunlagan Pep Gvardiola yaqin vaqt ichida yana murabbiylik ishiga qaytishni rejalashtirmayapti. Ispaniyalik mutaxassis hozircha yangi klub bilan muzokara olib borishga qiziqmayotgani aytilmoqda.
The Mirror nashri xabariga ko‘ra, “Inter Mayami” hammuallifi Devid Bekhem Gvardiolani klub bosh murabbiyligiga taklif qilish variantini ko‘rib chiqqan. MLSda ishtirok etuvchi jamoa Xaviyer Maskerano ketganidan keyin mashhur ispaniyalik mutaxassisni loyiha markaziga olib kelishni xohlagan.
Bu reja “Inter Mayami” uchun juda katta qadam bo‘lishi mumkin edi. Chunki Pep Gvardiola zamonaviy futbolning eng ta’sirli murabbiylaridan biri hisoblanadi. U “Barselona”, “Bavariya” va “Manchester Siti”dagi faoliyati davomida o‘z o‘yin falsafasi, to‘p nazoratiga asoslangan uslubi va taktik yangiliklari bilan butun futbolga ta’sir o‘tkazgan.
Manbaga ko‘ra, “Inter Mayami” rahbariyati Shimoliy Amerikada bo‘lib o‘tadigan 2026 yilgi Jahon chempionati vaqtida Gvardiola bilan ehtimoliy hamkorlikni muhokama qilishni rejalashtirgan. Bu davr klub uchun ham, butun mintaqa futboli uchun ham katta e’tibor markazida bo‘ladi. Shuning uchun Bekhem jamoasi Pep kabi mutaxassis orqali o‘z loyihasini yanada yuqori darajaga olib chiqishni istagan bo‘lishi mumkin.
Biroq Gvardiola hozircha bunday muzokaralarga qiziqish bildirmayapti. Xabarlarga qaraganda, u “Manchester Siti”dagi 10 yillik faoliyatidan keyin uzoqroq tanaffus qilishni istamoqda. Bu qarorni tushunish mumkin. Chunki Pep so‘nggi yillarda doimiy bosim, katta o‘yinlar, sovrinlar uchun kurash va yuqori talablar ichida yashadi.
“Manchester Siti”dagi davri Gvardiola uchun juda sermahsul bo‘ldi. U klubni yangi bosqichga olib chiqdi, jamoaga aniq o‘yin uslubini singdirdi va Angliya futbolida mutlaq ustunlik davrini shakllantirdi. Ammo bunday darajada ishlash katta energiya, diqqat va ruhiy kuch talab qiladi.
Shu bois ispaniyalik mutaxassis hozir o‘z vaqtini oilasiga bag‘ishlashni istamoqda. U futboldan bir muddat chetda turib, shaxsiy hayotiga ko‘proq e’tibor qaratish, tinch muhitda dam olish va keyingi qadamlar haqida shoshilmasdan o‘ylash niyatida.
Gvardiolaning bunday qarori futbol muxlislari uchun biroz kutilmagan tuyulishi mumkin. Chunki Pep kabi murabbiylar doim katta klublar e’tiborida bo‘ladi. U qaysi jamoa bilan bog‘lanmasin, darhol sarlavhalar paydo bo‘ladi. “Inter Mayami” varianti ham shulardan biri bo‘ldi.
Ayniqsa, Devid Bekhem boshchiligidagi loyiha so‘nggi yillarda jahon futbolida alohida qiziqish uyg‘otmoqda. MLSdagi klub katta yulduzlar va mashhur nomlar orqali o‘z brendini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Gvardiola esa bu loyiha uchun ideal murabbiylardan biri sifatida ko‘rilgani tabiiy.
Ammo Pepning hozirgi kayfiyati boshqacha. U yangi jamoa, yangi bosim va yangi loyihaga shoshilmayapti. Futbol tili bilan aytganda, Gvardiola hozir “pauza tugmasi”ni bosgan. Bu esa uning faoliyatidagi keyingi bosqich yanada puxta va o‘ylangan holda tanlanishini anglatishi mumkin.
Shu bilan birga, Gvardiolaning murabbiylikdan butunlay ketishi haqida gapirishga hali erta. Uning tajribasi, g‘oyalari va futbolga ta’siri hali ko‘p klublar uchun juda qadrli. Ammo hozircha u o‘zini yangi ishga tayyor deb his qilmayotgan ko‘rinadi.
“Inter Mayami” esa boshqa variantlarni ko‘rib chiqishiga to‘g‘ri keladi. Maskerano ketganidan keyin klubga yangi murabbiy kerak bo‘ladi, ammo Gvardiola bilan bog‘liq reja hozircha amalga oshishi qiyin ko‘rinmoqda.
Pep uchun esa bu tanaffus tabiiy nafas rostlash davri bo‘lishi mumkin. Zamonaviy futbolda murabbiylar ham futbolchilar kabi charchaydi, bosimni his qiladi va ba’zan o‘zini qayta tiklashga ehtiyoj sezadi. Gvardiola kabi maksimalist inson uchun bu ayniqsa muhim.
Endi muxlislar bir savolga javob kutishadi: Pep qachon va qayerda yana ishga qaytadi? Hozircha aniq javob yo‘q. Ammo bir narsa ravshan — u qaytsa, bu oddiy xabar bo‘lmaydi. Futbol olami yana bir katta bob boshlanishini kuzatadi.
…