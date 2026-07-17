Arsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqda

·39·Sport
Arsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqda

Londonning Arsenal klubi ayollar jamoasi darvoza chizigʻini kuchaytirish maqsadida Ispaniya terma jamoasi aʼzosi Misa Rodriguez bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Real Madrid safida olti mavsum davomida barqaror oʻyin koʻrsatgan darvozabon erkin agent sifatida London klubi safiga oʻtishi kutilmoqda. Ushbu transfer Arsenal uchun raqobatni yanada kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Misa Rodriguez Real Madrid ayollar jamoasi tarixida oʻchmas iz qoldirdi. U klub safida barcha musobaqalarda jami 215 ta uchrashuvda maydonga tushib, mutloq rekord oʻrnatgan. 2020-yilda tashkil etilgan Las Blancas jamoasining asosiy posboniga aylangan 26 yoshli futbolchi, klubning Ispaniya va Yevropa miqyosida nufuzli jamoaga aylanishiga katta hissa qoʻshdi. COPE nashri xabariga koʻra, uning Madridni tark etishi iyun oyidayoq maʼlum boʻlgan edi, biroq keyingi manzili endi oydinlashmoqda.

Darvozabonlar oʻrtasidagi murosasiz raqobat

Arsenal tarkibida ayni damda darvozabonlar pozitsiyasi ancha mustahkam shakllangan. Jamoada Niderlandiya terma jamoasining birinchi raqamli posboni Daphne van Domselaar va Germaniyaning Volfsburg klubidan kelib qoʻshilgan mahoratli Anneke Borbe bor. Rodriguezning kelishi jamoada bir yoʻla uchta yuqori saviyali darvozabon oʻrtasida asosiy tarkib uchun kurashni boshlab beradi.

Oʻtgan mavsumda Arsenal darvozabonlar yetishmovchiligi bilan bogʻliq muammolarga duch kelgan edi. Manuela Zinsbergerning ogʻir jarohati va boshqa posbonlarning jismoniy holati jamoani yanvar oyida shoshilinch ravishda Barbora Votikovani ijaraga olishga majbur qilgan. Mavsum yakunida Zinsberger va Votikova klubni tark etgani sababli, murabbiylar shtabi uchinchi ishonchli darvozabonga ehtiyoj sezmoqda.

Misa Rodriguez uchun bu transfer nafaqat yangi chaqiriq, balki Ispaniya terma jamoasidagi oʻrnini saqlab qolish uchun ham muhimdir. U Barselona posboni Cata Coll bilan terma jamoada asosiy tarkib uchun kurashmoqda. 2025-yilgi Jahon chempionati arafasida Rodriguezga muntazam oʻyin amaliyoti zarur, aks holda u terma jamoa bosh murabbiyi Sonia Bermudezning eʼtiboridan chetda qolishi mumkin.

Ekspertlarning fikricha, Arsenal kabi nufuzli klubga oʻtish Rodriguezning xalqaro darajadagi nufuzini yanada oshiradi. Garchi jamoada raqobat kuchli boʻlsa-da, Chempionlar ligasi va ichki chempionatdagi tigʻiz taqvim barcha darvozabonlarga oʻzini koʻrsatish uchun imkoniyat yaratadi. Hozirda tomonlar shartnomaning soʻnggi detallarini kelishib olishmoqda.

ArsenalReal MadridFutbolTransferAyollar Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joan Laporta: Messi — oʻtmish, Lamine Yamal esa — kelajakJoan Laporta: Messi — oʻtmish, Lamine Yamal esa — kelajakBugun, 15:19Lionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatLionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatBugun, 14:57«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadi«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadiBugun, 14:43PSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiPSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiBugun, 14:36Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiMessi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiBugun, 14:36Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Bugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi