Arsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqda
Londonning Arsenal klubi ayollar jamoasi darvoza chizigʻini kuchaytirish maqsadida Ispaniya terma jamoasi aʼzosi Misa Rodriguez bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Real Madrid safida olti mavsum davomida barqaror oʻyin koʻrsatgan darvozabon erkin agent sifatida London klubi safiga oʻtishi kutilmoqda. Ushbu transfer Arsenal uchun raqobatni yanada kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Misa Rodriguez Real Madrid ayollar jamoasi tarixida oʻchmas iz qoldirdi. U klub safida barcha musobaqalarda jami 215 ta uchrashuvda maydonga tushib, mutloq rekord oʻrnatgan. 2020-yilda tashkil etilgan Las Blancas jamoasining asosiy posboniga aylangan 26 yoshli futbolchi, klubning Ispaniya va Yevropa miqyosida nufuzli jamoaga aylanishiga katta hissa qoʻshdi. COPE nashri xabariga koʻra, uning Madridni tark etishi iyun oyidayoq maʼlum boʻlgan edi, biroq keyingi manzili endi oydinlashmoqda.
Darvozabonlar oʻrtasidagi murosasiz raqobatArsenal tarkibida ayni damda darvozabonlar pozitsiyasi ancha mustahkam shakllangan. Jamoada Niderlandiya terma jamoasining birinchi raqamli posboni Daphne van Domselaar va Germaniyaning Volfsburg klubidan kelib qoʻshilgan mahoratli Anneke Borbe bor. Rodriguezning kelishi jamoada bir yoʻla uchta yuqori saviyali darvozabon oʻrtasida asosiy tarkib uchun kurashni boshlab beradi.
Oʻtgan mavsumda Arsenal darvozabonlar yetishmovchiligi bilan bogʻliq muammolarga duch kelgan edi. Manuela Zinsbergerning ogʻir jarohati va boshqa posbonlarning jismoniy holati jamoani yanvar oyida shoshilinch ravishda Barbora Votikovani ijaraga olishga majbur qilgan. Mavsum yakunida Zinsberger va Votikova klubni tark etgani sababli, murabbiylar shtabi uchinchi ishonchli darvozabonga ehtiyoj sezmoqda.
Misa Rodriguez uchun bu transfer nafaqat yangi chaqiriq, balki Ispaniya terma jamoasidagi oʻrnini saqlab qolish uchun ham muhimdir. U Barselona posboni Cata Coll bilan terma jamoada asosiy tarkib uchun kurashmoqda. 2025-yilgi Jahon chempionati arafasida Rodriguezga muntazam oʻyin amaliyoti zarur, aks holda u terma jamoa bosh murabbiyi Sonia Bermudezning eʼtiboridan chetda qolishi mumkin.
Ekspertlarning fikricha, Arsenal kabi nufuzli klubga oʻtish Rodriguezning xalqaro darajadagi nufuzini yanada oshiradi. Garchi jamoada raqobat kuchli boʻlsa-da, Chempionlar ligasi va ichki chempionatdagi tigʻiz taqvim barcha darvozabonlarga oʻzini koʻrsatish uchun imkoniyat yaratadi. Hozirda tomonlar shartnomaning soʻnggi detallarini kelishib olishmoqda.
…