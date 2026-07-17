Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?

·31·Sport
Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?

Fransiya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Kylian Mbappe sardorlik bogʻichini munosib ravishda taqib yuribdi. Garchi sardor har doim ham jamoaning eng kuchli futbolchisi boʻlishi shart emasligi haqidagi qarashlar mavjud boʻlsa-da, Mbappe oʻzining yetakchilik xislatlari va maydondagi harakatlari bilan bu masʼuliyatni toʻlaqonli his qilmoqda. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Jeremie Aliadiere aynan shu mavzuda oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Real Madrid sharafini himoya qilayotgan 27 yoshli hujumchi maydonda baqir-chaqir qiladigan yoki jamoadoshlariga doimiy koʻrsatma beradigan sardorlar toifasiga kirmaydi. Buning oʻrniga, u toʻpni oʻziga qabul qilib, jamoani ortidan ergashtirishni va sheriklarining oʻyin darajasini oʻz darajasiga koʻtarishni afzal koʻradi. Uning xarakteri borasidagi savollar va tanqidlar boʻlishiga qaramay, Mbappe oʻz oʻrni va nufuzini saqlab qolmoqda.

Yetakchilik uslubi va masʼuliyat

Fransiya terma jamoasi tarkibida Michael Olise, Ousmane Dembele va Bradley Barcola kabi iqtidorli hujumchilar koʻpligiga qaramay, jamoa 2026-yilgi jahon chempionatida ketma-ket uchinchi bor finalga chiqa olmadi. Yarim finalda Ispaniyadan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng, jamoa uchinchi oʻrin uchun Angliyaga qarshi bahs olib boradi. Bu oʻyin Didier Deschamps uchun terma jamoa bosh murabbiyi sifatidagi soʻnggi uchrashuv boʻlishi kutilmoqda.

Mbappe ayni damda "Oltin butsa" uchun kurashda Lionel Messi bilan bir xil — 8 tadan gol urgan holda peshqadamlik qilmoqda. Uning maydondagi mahorati va jamoa taqdirini hal qila olish qobiliyati uni Fransiya yulduzlari orasida eng yorqin nur sochayotgan yulduzga aylantirgan. Biroq uning baʼzida oʻta hissiyotli koʻrinishi va murabbiy taktikasi hamda muloqot uslubini ochiqchasiga tanqid qilishi mutaxassislar orasida turli bahslarga sabab boʻlmoqda.

Zinedine Zidane davri va yangi talablar

Jeremie Aliadierening taʼkidlashicha, haqiqiy sardor nafaqat eng yaxshi oʻyinchi, balki oʻzidan oʻrnak koʻrsata oladigan shaxs boʻlishi kerak. "Mening fikrimcha, sardor matbuot bilan muloqotda, murabbiy va jamoadoshlari haqida gapirganda ehtiyotkor boʻlishi, vaziyatni tinchlantirishga harakat qilishi lozim", — deydi sobiq hujumchi. Bu xislatlar ayniqsa terma jamoada Zinedine Zidane davri boshlanishi arafasida juda muhim hisoblanadi.

Kylian Mbappe oʻzining "Galaktiko" maqomiga mos ravishda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishdan qochmaydi. Uning maydondagi har bir harakati va bildirayotgan fikrlari jamoa ichidagi muhitga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Kelajakda u nafaqat gollari bilan, balki jamoani birlashtiruvchi kuch sifatida ham oʻzini koʻrsatishi talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, Mbappe Fransiya futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri boʻlib qolmoqda. Uning sardorlik masalasi esa faqatgina urilgan gollar bilan emas, balki kiyinish xonasidagi nufuzi va murakkab vaziyatlarda jamoani qanday boshqarishi bilan oʻlchanadi. Angliyaga qarshi boʻlajak oʻyin va undan keyingi oʻzgarishlar Mbappening sardor sifatidagi yangi qirralarini ochib berishi mumkin.

Kylian MbappeFransiyaReal MadridFutbolSardor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatLionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatBugun, 14:57«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadi«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadiBugun, 14:43PSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiPSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiBugun, 14:36Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiMessi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiBugun, 14:36Arsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaArsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 14:20Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...Bugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi