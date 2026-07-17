Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?
Fransiya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Kylian Mbappe sardorlik bogʻichini munosib ravishda taqib yuribdi. Garchi sardor har doim ham jamoaning eng kuchli futbolchisi boʻlishi shart emasligi haqidagi qarashlar mavjud boʻlsa-da, Mbappe oʻzining yetakchilik xislatlari va maydondagi harakatlari bilan bu masʼuliyatni toʻlaqonli his qilmoqda. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Jeremie Aliadiere aynan shu mavzuda oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Real Madrid sharafini himoya qilayotgan 27 yoshli hujumchi maydonda baqir-chaqir qiladigan yoki jamoadoshlariga doimiy koʻrsatma beradigan sardorlar toifasiga kirmaydi. Buning oʻrniga, u toʻpni oʻziga qabul qilib, jamoani ortidan ergashtirishni va sheriklarining oʻyin darajasini oʻz darajasiga koʻtarishni afzal koʻradi. Uning xarakteri borasidagi savollar va tanqidlar boʻlishiga qaramay, Mbappe oʻz oʻrni va nufuzini saqlab qolmoqda.
Yetakchilik uslubi va masʼuliyatFransiya terma jamoasi tarkibida Michael Olise, Ousmane Dembele va Bradley Barcola kabi iqtidorli hujumchilar koʻpligiga qaramay, jamoa 2026-yilgi jahon chempionatida ketma-ket uchinchi bor finalga chiqa olmadi. Yarim finalda Ispaniyadan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng, jamoa uchinchi oʻrin uchun Angliyaga qarshi bahs olib boradi. Bu oʻyin Didier Deschamps uchun terma jamoa bosh murabbiyi sifatidagi soʻnggi uchrashuv boʻlishi kutilmoqda.
Mbappe ayni damda "Oltin butsa" uchun kurashda Lionel Messi bilan bir xil — 8 tadan gol urgan holda peshqadamlik qilmoqda. Uning maydondagi mahorati va jamoa taqdirini hal qila olish qobiliyati uni Fransiya yulduzlari orasida eng yorqin nur sochayotgan yulduzga aylantirgan. Biroq uning baʼzida oʻta hissiyotli koʻrinishi va murabbiy taktikasi hamda muloqot uslubini ochiqchasiga tanqid qilishi mutaxassislar orasida turli bahslarga sabab boʻlmoqda.
Zinedine Zidane davri va yangi talablarJeremie Aliadierening taʼkidlashicha, haqiqiy sardor nafaqat eng yaxshi oʻyinchi, balki oʻzidan oʻrnak koʻrsata oladigan shaxs boʻlishi kerak. "Mening fikrimcha, sardor matbuot bilan muloqotda, murabbiy va jamoadoshlari haqida gapirganda ehtiyotkor boʻlishi, vaziyatni tinchlantirishga harakat qilishi lozim", — deydi sobiq hujumchi. Bu xislatlar ayniqsa terma jamoada Zinedine Zidane davri boshlanishi arafasida juda muhim hisoblanadi.
Kylian Mbappe oʻzining "Galaktiko" maqomiga mos ravishda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishdan qochmaydi. Uning maydondagi har bir harakati va bildirayotgan fikrlari jamoa ichidagi muhitga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Kelajakda u nafaqat gollari bilan, balki jamoani birlashtiruvchi kuch sifatida ham oʻzini koʻrsatishi talab etiladi.
Xulosa qilib aytganda, Mbappe Fransiya futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri boʻlib qolmoqda. Uning sardorlik masalasi esa faqatgina urilgan gollar bilan emas, balki kiyinish xonasidagi nufuzi va murakkab vaziyatlarda jamoani qanday boshqarishi bilan oʻlchanadi. Angliyaga qarshi boʻlajak oʻyin va undan keyingi oʻzgarishlar Mbappening sardor sifatidagi yangi qirralarini ochib berishi mumkin.
…