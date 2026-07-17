Olimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdi

·64·Dunyo
Olimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdi

Quyosh tizimidan tashqarida hayot izlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar yana bir muhim natija berdi. Olimlar Yerga o‘xshash xususiyatlarga ega, bizdan 49 yorug‘lik yili uzoqlikda joylashgan LHS 1140b ekzosayyorasida atmosfera mavjudligini ilk bor tasdiqladi. Bu haqda The Guardian xabar berdi.

Avvalroq atmosferalar asosan gaz gigantlari va “sub-Neptun” turidagi ekzosayyoralarda aniqlangan edi. Biroq bu safar olimlar yashash uchun qulay hududda joylashgan toshsimon sayyorada atmosfera borligini kuzatuvlar orqali birinchi marta isbotlashga muvaffaq bo‘ldi.

Tadqiqotning birinchi muallifi, Garvard universitetining sobiq tadqiqotchisi doktor Kollin Cherubimning ta’kidlashicha, bu nafaqat yashash uchun qulay hududdagi toshsimon sayyorada atmosfera mavjudligining ilk tasdig‘i, balki atmosfera tarkibidagi moddaning birinchi bevosita aniqlanishi ham hisoblanadi.

Olimning fikricha, ushbu natija LHS 1140b ni Quyosh tizimidan tashqarida astrobiologiya va hayot uchun qulay muhitni o‘rganishdagi eng istiqbolli obyektlardan biriga aylantirdi.

Ma’lum qilinishicha, sayyoraning massasi Yernikidan 5,6 barobar katta, radiusi esa taxminan 70 foizga keng. U tarkibi va harorati bo‘yicha Yerga ma’lum darajada o‘xshasa-da, doimo yulduziga bir tomoni bilan qarab turadi, suv zaxirasi ko‘proq bo‘lishi va atmosferasi Yernikidan sezilarli farq qilishi mumkin.

2017 yilda kashf etilgan LHS 1140b Kit yulduz turkumidagi kichik qizil mitti yulduz atrofida aylanadi. Cherubimning ta’kidlashicha, hozirgi ma’lumotlar sayyorada hayot uchun zarur bo‘lgan asosiy omillar — toshsimon yuza, suyuq suv mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan harorat va atmosfera borligini ko‘rsatmoqda. Atmosfera suvning kosmosga chiqib ketishini cheklab, yuzani zararli nurlanishdan ham himoya qilishi mumkin.

Tadqiqotchilar shu tizimdagi yana bir toshsimon sayyora — LHS 1140c da esa atmosfera izlarini aniqlay olmagan.

Science jurnalida chop etilgan maqolaga ko‘ra, kuzatuvlar Chilidagi Las-Kampanas observatoriyasida joylashgan Magellan Clay teleskopi yordamida amalga oshirilgan. 2024 yilgi kuzatuvlarda sayyoradan chiqib ketayotgan geliy gazi qayd etilgan. Keyingi kuzatuvlarda bu gaz aniqlanmagan bo‘lsa-da, olimlar ehtimoliy xatolar va soxta natijalarni qayta tekshirib, ilk xulosalarning ishonchli ekanini tasdiqladi.

Oksford universiteti professori Jeyn Birkbi ham bu natijani muhim kashfiyot deb baholadi. Uning fikricha, qizil mitti yulduzlar atrofidagi toshsimon sayyoralarda atmosfera saqlanib qolishi hayot izlash bo‘yicha yangi imkoniyatlarni ochadi va kelgusida bu kabi sayyoralarda hayot mavjudligi haqidagi savollarga yanada yaqinlashish imkonini beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiTramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiBugun, 14:44AQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiAQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiBugun, 14:37Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Bugun, 14:31Rossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiRossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiBugun, 13:26Qarishni yengishga intilgan millionerda davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlandiQarishni yengishga intilgan millionerda davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlandiBugun, 12:43Kanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiKanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi