Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...
Angliya milliy jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionati yarimfinalida Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lishi ortidan jamoa ichidagi noroziliklar ma’lum bo‘ldi. Futbolchilar bosh murabbiy Tomas Tuxelning hisob ochilganidan keyingi taktik qarorlarini tushuna olmagan.
The Telegraph ma’lumotiga ko‘ra, ayrim o‘yinchilar Argentina eng zaif vaziyatda qolgan paytda Angliya hujumni davom ettirishi kerak edi, deb hisoblagan.
Angliya oldinga chiqqach, Tuxel himoyani kuchaytirdi
Bahsning ikkinchi bo‘limi o‘rtalarida Entoni Gordon gol urib, Angliyani hisobda oldinga olib chiqdi.
Biroq shundan keyin Tuxel maydonga uch nafar himoyachini tushirib, jamoaning o‘yin uslubini o‘zgartirdi. Angliya tashabbusni raqibga berib qo‘ydi va asosiy e’tiborni natijani saqlab qolishga qaratdi.
Argentina esa o‘yin oxirida ikki marta gol urib, vaziyatni o‘z foydasiga hal qildi — 2:1.
Hujumchilar zaxirada qolib ketdi
Manbaga ko‘ra, Angliya futbolchilari Gordonning golidan keyin Argentina ruhiy va taktik jihatdan qiyin ahvolda qolganini his qilgan.
Ular tezkor futbolchilarni maydonga tushirib, qarshi hujumlarda raqibni jazolash mumkin deb o‘ylashgan. Zaxirada bunday vazifani bajara oladigan bir nechta futbolchi bor edi:
Bukayo Saka;
Olli Uotkins;
Noni Madueke.
Ammo Tuxel ularning hech birini o‘sha vaziyatda maydonga tushirmagan.
Kechikkan almashtirishlar ham savol tug‘dirdi
Argentina hisobda oldinga chiqqanidan keyin ham Tuxel darhol hujumkor o‘zgarishlarga qo‘l urmagan.
Markus Reshford va Ayven Touni raqibning ikkinchi golidan faqat to‘rt daqiqa o‘tgach maydonga tushirilgan. Bu qaror ham jamoaning ayrim futbolchilari va unga yaqin kishilarni hayratda qoldirgan.
«Hech kim nima bo‘layotganini tushuna olmadi», — degan jamoaga yaqin manba.
Raysning almashtirilishi hal qiluvchi bo‘ldimi?
Tuxelning Deklan Raysni maydondan olishi ham tanqidlarga sabab bo‘ldi.
Ayrimlar Rays o‘rniga himoyachi emas, markazda muvozanatni saqlay oladigan boshqa yarimhimoyachi tushirilishi kerak edi, deb hisoblamoqda.
Argentinalik Enso Fernandes g‘alaba golini aynan odatda Rays yoki boshqa tayanch yarimhimoyachisi nazorat qilishi kerak bo‘lgan hududdan zarba berib urgan.
«Tuxel aynan pley-off o‘yinlarida jamoani boshqara olish qobiliyati uchun taklif qilingandi, ammo bu safar u xatoga yo‘l qo‘ydi», — degan yana bir manba.
Angliya federatsiyasi Tuxelni qo‘llab-quvvatlamoqda
Yarimfinaldagi og‘riqli mag‘lubiyat va taktik qarorlar atrofidagi bahslarga qaramay, Tomas Tuxel hozircha o‘z lavozimida qoladi.
Ta’kidlanishicha, Angliya Futbol assotsiatsiyasi ijrochi direktori Mark Bullinghem mutaxassisni qo‘llab-quvvatlashda davom etmoqda.
Biroq Jahon chempionatining hal qiluvchi o‘yinidagi bu qarorlar Tuxelning Angliya terma jamoasidagi kelajagi atrofidagi savollarni yanada ko‘paytirishi mumkin.
…