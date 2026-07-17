Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...

·64·Sport
Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...

Angliya milliy jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionati yarimfinalida Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lishi ortidan jamoa ichidagi noroziliklar ma’lum bo‘ldi. Futbolchilar bosh murabbiy Tomas Tuxelning hisob ochilganidan keyingi taktik qarorlarini tushuna olmagan.

The Telegraph ma’lumotiga ko‘ra, ayrim o‘yinchilar Argentina eng zaif vaziyatda qolgan paytda Angliya hujumni davom ettirishi kerak edi, deb hisoblagan.

Angliya oldinga chiqqach, Tuxel himoyani kuchaytirdi

Bahsning ikkinchi bo‘limi o‘rtalarida Entoni Gordon gol urib, Angliyani hisobda oldinga olib chiqdi.

Biroq shundan keyin Tuxel maydonga uch nafar himoyachini tushirib, jamoaning o‘yin uslubini o‘zgartirdi. Angliya tashabbusni raqibga berib qo‘ydi va asosiy e’tiborni natijani saqlab qolishga qaratdi.

Argentina esa o‘yin oxirida ikki marta gol urib, vaziyatni o‘z foydasiga hal qildi — 2:1.

Hujumchilar zaxirada qolib ketdi

Manbaga ko‘ra, Angliya futbolchilari Gordonning golidan keyin Argentina ruhiy va taktik jihatdan qiyin ahvolda qolganini his qilgan.

Ular tezkor futbolchilarni maydonga tushirib, qarshi hujumlarda raqibni jazolash mumkin deb o‘ylashgan. Zaxirada bunday vazifani bajara oladigan bir nechta futbolchi bor edi:

  • Bukayo Saka;

  • Olli Uotkins;

  • Noni Madueke.

Ammo Tuxel ularning hech birini o‘sha vaziyatda maydonga tushirmagan.

Kechikkan almashtirishlar ham savol tug‘dirdi

Argentina hisobda oldinga chiqqanidan keyin ham Tuxel darhol hujumkor o‘zgarishlarga qo‘l urmagan.

Markus Reshford va Ayven Touni raqibning ikkinchi golidan faqat to‘rt daqiqa o‘tgach maydonga tushirilgan. Bu qaror ham jamoaning ayrim futbolchilari va unga yaqin kishilarni hayratda qoldirgan.

«Hech kim nima bo‘layotganini tushuna olmadi», — degan jamoaga yaqin manba.

Raysning almashtirilishi hal qiluvchi bo‘ldimi?

Tuxelning Deklan Raysni maydondan olishi ham tanqidlarga sabab bo‘ldi.

Ayrimlar Rays o‘rniga himoyachi emas, markazda muvozanatni saqlay oladigan boshqa yarimhimoyachi tushirilishi kerak edi, deb hisoblamoqda.

Argentinalik Enso Fernandes g‘alaba golini aynan odatda Rays yoki boshqa tayanch yarimhimoyachisi nazorat qilishi kerak bo‘lgan hududdan zarba berib urgan.

«Tuxel aynan pley-off o‘yinlarida jamoani boshqara olish qobiliyati uchun taklif qilingandi, ammo bu safar u xatoga yo‘l qo‘ydi», — degan yana bir manba.

Angliya federatsiyasi Tuxelni qo‘llab-quvvatlamoqda

Yarimfinaldagi og‘riqli mag‘lubiyat va taktik qarorlar atrofidagi bahslarga qaramay, Tomas Tuxel hozircha o‘z lavozimida qoladi.

Ta’kidlanishicha, Angliya Futbol assotsiatsiyasi ijrochi direktori Mark Bullinghem mutaxassisni qo‘llab-quvvatlashda davom etmoqda.

Biroq Jahon chempionatining hal qiluvchi o‘yinidagi bu qarorlar Tuxelning Angliya terma jamoasidagi kelajagi atrofidagi savollarni yanada ko‘paytirishi mumkin.

Thomas TuchelAngliyaArgentinaAnthony GordonDeclan Rice
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatLionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatBugun, 14:57«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadi«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadiBugun, 14:43PSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiPSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiBugun, 14:36Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiMessi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiBugun, 14:36Arsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaArsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 14:20Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Bugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi