Xitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildi

·41·Texno
Xitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildi

Xitoyning Moonshot AI startapi sunʼiy intellekt olamida haqiqiy texnologik burilish yasadi. Kompaniya dunyodagi eng yirik ochiq kodli (open-source) model deb hisoblanayotgan Kimi K3 tizimini rasman eʼlon qildi. Ushbu ishlanma oʻzining texnik koʻrsatkichlari va hisoblash quvvati bilan sohadagi mavjud yetakchilarni ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kimi K3 modelining eng hayratlanarli jihati uning parametrlari sonidir. Ishlab chiquvchilarning maʼlum qilishicha, model 2,8 trillion parametrga ega. Bu koʻrsatkich yaqingacha eng yirik hisoblangan DeepSeek V4 Pro modelidan qariyb 75 foizga koʻproqdir. Parametrlar sonining bunday keskin ortishi tizimga yanada murakkab mantiqiy vazifalarni bajarish va inson nutqini yuqori aniqlikda tahlil qilish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va "fikrlash" rejimi

Yangi model 1 million tokendan iborat ulkan kontekst oynasiga ega boʻlib, u bir vaqtning oʻzida juda katta hajmdagi matnli maʼlumotlarni qayta ishlay oladi. Shuningdek, Kimi K3 oʻziga xos vizual idrok etish qobiliyati va doimiy faol holatdagi "fikrlash rejimi" (reasoning mode) bilan jihozlangan. Bu funksiya modelga javob berishdan oldin muammoni chuqur tahlil qilish va mantiqiy zanjir hosil qilish imkonini beradi.

Moonshot AI vakillarining taʼkidlashicha, Kimi K3 dasturlash, ilmiy tadqiqotlar va murakkab bilimlar bilan ishlash kabi yuqori darajadagi intellektual ssenariylar uchun moʻljallangan. Oʻtkazilgan test sinovlariga koʻra, ushbu ochiq kodli model oʻzining samaradorligi boʻyicha OpenAI va Anthropic kabi gigantlarning yopiq (tijoriy) tizimlari bilan bemalol raqobatlasha oladi.

Kompaniyaning bozordagi mavqei va istiqbollari

Moonshot AI kompaniyasi 2023-yilning mart oyida Sinxua universiteti bitiruvchilari tomonidan tashkil etilganiga qaramay, qisqa vaqt ichida global texnologiya bozorida oʻz oʻrniga ega boʻldi. Startapning hozirgi bozor qiymati 3 milliard dollarni tashkil etadi, biroq yangi modelning taqdimoti kompaniya nufuzini yanada oshirishi shubhasiz.

Financial Times nashrining xabar berishicha, Kimi K3 ishga tushirilishi bilan bir vaqtda startap yangi investitsiya raundiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Taxminlarga koʻra, yangi sarmoyalar jalb qilinganidan soʻng, Moonshot AI kompaniyasining bozor qiymati 31,5 milliard dollargacha koʻtarilishi mumkin. Bu esa uni dunyodagi eng qimmat sunʼiy intellekt startaplaridan biriga aylantiradi.

Ushbu yangilik Oʻzbekistonlik dasturchilar va tadqiqotchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ochiq kodli modellar mahalliy startaplarga qimmatbaho litsenziyalarsiz ilgʻor texnologiyalardan foydalanish va oʻz mahsulotlarini yaratish imkonini beradi. Kimi K3 kabi kuchli vositalarning paydo boʻlishi butun dunyoda, jumladan Markaziy Osiyoda ham sunʼiy intellekt asosidagi yechimlar rivojini tezlashtirishi tayin.

Moonshot AIKimi K3Sunʼiy IntellektTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladiRossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladiBugun, 14:52Ilon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladiIlon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladiBugun, 14:30GTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiGTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiBugun, 13:28OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqdaOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqdaBugun, 12:52Tesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvatTesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvatBugun, 12:25Chivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiChivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi