Xitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildi
Xitoyning Moonshot AI startapi sunʼiy intellekt olamida haqiqiy texnologik burilish yasadi. Kompaniya dunyodagi eng yirik ochiq kodli (open-source) model deb hisoblanayotgan Kimi K3 tizimini rasman eʼlon qildi. Ushbu ishlanma oʻzining texnik koʻrsatkichlari va hisoblash quvvati bilan sohadagi mavjud yetakchilarni ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kimi K3 modelining eng hayratlanarli jihati uning parametrlari sonidir. Ishlab chiquvchilarning maʼlum qilishicha, model 2,8 trillion parametrga ega. Bu koʻrsatkich yaqingacha eng yirik hisoblangan DeepSeek V4 Pro modelidan qariyb 75 foizga koʻproqdir. Parametrlar sonining bunday keskin ortishi tizimga yanada murakkab mantiqiy vazifalarni bajarish va inson nutqini yuqori aniqlikda tahlil qilish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va "fikrlash" rejimiYangi model 1 million tokendan iborat ulkan kontekst oynasiga ega boʻlib, u bir vaqtning oʻzida juda katta hajmdagi matnli maʼlumotlarni qayta ishlay oladi. Shuningdek, Kimi K3 oʻziga xos vizual idrok etish qobiliyati va doimiy faol holatdagi "fikrlash rejimi" (reasoning mode) bilan jihozlangan. Bu funksiya modelga javob berishdan oldin muammoni chuqur tahlil qilish va mantiqiy zanjir hosil qilish imkonini beradi.
Moonshot AI vakillarining taʼkidlashicha, Kimi K3 dasturlash, ilmiy tadqiqotlar va murakkab bilimlar bilan ishlash kabi yuqori darajadagi intellektual ssenariylar uchun moʻljallangan. Oʻtkazilgan test sinovlariga koʻra, ushbu ochiq kodli model oʻzining samaradorligi boʻyicha OpenAI va Anthropic kabi gigantlarning yopiq (tijoriy) tizimlari bilan bemalol raqobatlasha oladi.
Kompaniyaning bozordagi mavqei va istiqbollariMoonshot AI kompaniyasi 2023-yilning mart oyida Sinxua universiteti bitiruvchilari tomonidan tashkil etilganiga qaramay, qisqa vaqt ichida global texnologiya bozorida oʻz oʻrniga ega boʻldi. Startapning hozirgi bozor qiymati 3 milliard dollarni tashkil etadi, biroq yangi modelning taqdimoti kompaniya nufuzini yanada oshirishi shubhasiz.
Financial Times nashrining xabar berishicha, Kimi K3 ishga tushirilishi bilan bir vaqtda startap yangi investitsiya raundiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Taxminlarga koʻra, yangi sarmoyalar jalb qilinganidan soʻng, Moonshot AI kompaniyasining bozor qiymati 31,5 milliard dollargacha koʻtarilishi mumkin. Bu esa uni dunyodagi eng qimmat sunʼiy intellekt startaplaridan biriga aylantiradi.
Ushbu yangilik Oʻzbekistonlik dasturchilar va tadqiqotchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ochiq kodli modellar mahalliy startaplarga qimmatbaho litsenziyalarsiz ilgʻor texnologiyalardan foydalanish va oʻz mahsulotlarini yaratish imkonini beradi. Kimi K3 kabi kuchli vositalarning paydo boʻlishi butun dunyoda, jumladan Markaziy Osiyoda ham sunʼiy intellekt asosidagi yechimlar rivojini tezlashtirishi tayin.
…