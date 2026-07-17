Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?

·30·Dunyo
Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?

Kanadadagi keng ko‘lamli o‘rmon yong‘inlari oqibatida Nyu-York shahri va uning atrofida havo sifati sezilarli darajada yomonlashganiga qaramay, 2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati finalini boshqa kunga qoldirish rejalashtirilmagan. Bu haqda The National nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, havo sifati bilan bog‘liq muammolar final uchrashuvi o‘tkaziladigan Nyu-Jersi shtatidagi Ist-Raterford shahri uchun hozircha jiddiy xavf tug‘dirmayapti. Biroq mutaxassislar atmosferadagi havo odatdagidek toza emasligini qayd etmoqda.

Kanadada davom etayotgan yirik o‘rmon yong‘inlari natijasida hosil bo‘lgan qalin tutun Nyu-York shahrini qoplagan. IQAir ma’lumotlariga ko‘ra, shaharda havo sifati indeksi (AQI) avval 179 bo‘lgan bo‘lsa, ayni paytda 208 darajaga yetgan. Bu esa havo sifati “juda zararli” toifasiga kirishini anglatadi.

Nyu-York gubernatori Keti Xokul ham o‘rmon yong‘inlari tufayli yuzaga kelgan tutun hamda yuqori haroratning birgalikdagi ta’siri shtatdagi ekologik vaziyatga salbiy ta’sir ko‘rsatayotganini ta’kidladi. U aholini salomatligiga e’tiborli bo‘lishga va noqulay ob-havo sharoitlariga jiddiy munosabatda bo‘lishga chaqirdi.

Shunga qaramasdan, Jahon chempionatining hal qiluvchi final bahsi belgilangan reja asosida o‘tkaziladi. Chempionlik uchun Ispaniya va Argentina terma jamoalari o‘zaro bahs olib boradi. Uchrashuv 19 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:55 da AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi mashhur «MetLayf» stadionida start oladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiTramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiBugun, 14:44AQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiAQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiBugun, 14:37Olimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiOlimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiBugun, 14:17Rossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiRossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiBugun, 13:26Qarishni yengishga intilgan millionerda davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlandiQarishni yengishga intilgan millionerda davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlandiBugun, 12:43Kanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiKanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi