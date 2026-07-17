Ilon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladi

·22·Texno
Ilon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladi

Ilon Maskka tegishli Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimi Bangladeshning eng chekka hududlarida taʼlim sifatini oshirishga qaratilgan yirik loyihani amalga oshirdi. Kompaniya JAAGO Foundation xayriya tashkiloti bilan hamkorlikda mamlakatning 26 ta okrugidagi 167 ta oʻquv sinfini yuqori tezlikdagi internetga ulab berdi. Ushbu tashabbus tufayli qariyb 30 ming nafar maktab oʻquvchisi zamonaviy onlayn taʼlim olish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha koʻp yillardan buyon Bangladeshda oʻqituvchilar yetishmovchiligi muammosini hal etishga qaratilgan Digital School Program dasturi doirasida hayotga tatbiq etilmoqda. Endilikda qishloq maktablari oʻquvchilari poytaxtdagi malakali pedagoglar tomonidan oʻtiladigan darslarga real vaqt rejimida (online) ulanishlari mumkin. Bu esa taʼlim sifatidagi nomutanosiblikni kamaytirishga xizmat qiladi.

Raqamli tengsizlikka qarshi kurash

Starlink taqdim etayotgan sunʼiy yoʻldosh aloqasi anʼanaviy telekommunikatsiya infratuzilmasi mavjud boʻlmagan hududlar uchun yagona yechimga aylandi. Bangladeshning geografik jihatdan borish qiyin boʻlgan hududlarida kabelli internet tarmoqlarini tortish iqtisodiy jihatdan samarasiz yoki texnik jihatdan imkonsiz edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy yoʻldosh texnologiyasi ushbu toʻsiqlarni chetlab oʻtib, chekka qishloqlarni jahon axborot makoniga bogʻladi.

Ushbu loyiha nafaqat texnologik yangilik, balki ijtimoiy ahamiyatga ega qadamdir. Yuqori tezlikdagi internet yordamida oʻquvchilar interaktiv darslarda qatnashishlari, xalqaro taʼlim resurslaridan foydalanishlari va oʻz bilimlarini kengaytirishlari mumkin. Bu kabi loyihalar Oʻzbekiston kabi togʻli va chekka hududlari koʻp boʻlgan mamlakatlar uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Starlink global miqyosda kengaymoqda

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink tarmogʻini butun dunyo boʻylab faol kengaytirishda davom etmoqda. Yaqinda tadbirkor tarmoq Kot-d'Ivuar hududida ham ish boshlaganini maʼlum qilgan edi. Kompaniyaning asosiy maqsadi — dunyoning istalgan nuqtasida, hatto eng chekka va infratuzilmasi rivojlanmagan joylarda ham barqaror va tezkor internet aloqasini taʼminlashdir.

Bugungi kunda Starlink xizmatlari koʻplab rivojlanayotgan davlatlarda taʼlim, tibbiyot va favqulodda vaziyatlarda aloqani tiklash uchun qoʻllanilmoqda. Bangladeshdagi muvaffaqiyatli tajriba shuni koʻrsatadiki, sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari anʼanaviy aloqa operatorlari yetib bora olmaydigan joylarda ijtimoiy muammolarni hal qilishda asosiy vosita boʻlib xizmat qiladi.

StarlinkSpaceXIlon MaskBangladeshTaʼlim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladiRossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladiBugun, 14:52Xitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildiXitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildiBugun, 13:53GTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiGTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiBugun, 13:28OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqdaOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqdaBugun, 12:52Tesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvatTesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvatBugun, 12:25Chivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiChivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi