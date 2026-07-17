Ilon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladi
Ilon Maskka tegishli Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimi Bangladeshning eng chekka hududlarida taʼlim sifatini oshirishga qaratilgan yirik loyihani amalga oshirdi. Kompaniya JAAGO Foundation xayriya tashkiloti bilan hamkorlikda mamlakatning 26 ta okrugidagi 167 ta oʻquv sinfini yuqori tezlikdagi internetga ulab berdi. Ushbu tashabbus tufayli qariyb 30 ming nafar maktab oʻquvchisi zamonaviy onlayn taʼlim olish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur loyiha koʻp yillardan buyon Bangladeshda oʻqituvchilar yetishmovchiligi muammosini hal etishga qaratilgan Digital School Program dasturi doirasida hayotga tatbiq etilmoqda. Endilikda qishloq maktablari oʻquvchilari poytaxtdagi malakali pedagoglar tomonidan oʻtiladigan darslarga real vaqt rejimida (online) ulanishlari mumkin. Bu esa taʼlim sifatidagi nomutanosiblikni kamaytirishga xizmat qiladi.
Raqamli tengsizlikka qarshi kurashStarlink taqdim etayotgan sunʼiy yoʻldosh aloqasi anʼanaviy telekommunikatsiya infratuzilmasi mavjud boʻlmagan hududlar uchun yagona yechimga aylandi. Bangladeshning geografik jihatdan borish qiyin boʻlgan hududlarida kabelli internet tarmoqlarini tortish iqtisodiy jihatdan samarasiz yoki texnik jihatdan imkonsiz edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy yoʻldosh texnologiyasi ushbu toʻsiqlarni chetlab oʻtib, chekka qishloqlarni jahon axborot makoniga bogʻladi.
Ushbu loyiha nafaqat texnologik yangilik, balki ijtimoiy ahamiyatga ega qadamdir. Yuqori tezlikdagi internet yordamida oʻquvchilar interaktiv darslarda qatnashishlari, xalqaro taʼlim resurslaridan foydalanishlari va oʻz bilimlarini kengaytirishlari mumkin. Bu kabi loyihalar Oʻzbekiston kabi togʻli va chekka hududlari koʻp boʻlgan mamlakatlar uchun ham dolzarb hisoblanadi.
Starlink global miqyosda kengaymoqdaIlon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink tarmogʻini butun dunyo boʻylab faol kengaytirishda davom etmoqda. Yaqinda tadbirkor tarmoq Kot-d'Ivuar hududida ham ish boshlaganini maʼlum qilgan edi. Kompaniyaning asosiy maqsadi — dunyoning istalgan nuqtasida, hatto eng chekka va infratuzilmasi rivojlanmagan joylarda ham barqaror va tezkor internet aloqasini taʼminlashdir.
Bugungi kunda Starlink xizmatlari koʻplab rivojlanayotgan davlatlarda taʼlim, tibbiyot va favqulodda vaziyatlarda aloqani tiklash uchun qoʻllanilmoqda. Bangladeshdagi muvaffaqiyatli tajriba shuni koʻrsatadiki, sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari anʼanaviy aloqa operatorlari yetib bora olmaydigan joylarda ijtimoiy muammolarni hal qilishda asosiy vosita boʻlib xizmat qiladi.
…