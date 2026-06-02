Kannavaro Kanadaga qarshi mag‘lubiyatdan keyin muhim xulosalarni aytdi...
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida Kanadaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi va mag‘lubiyatga uchradi. Natija muxlislar uchun yoqimsiz bo‘lgani tabiiy, ammo bunday o‘yinlarning asosiy vazifasi faqat hisob emas, balki jamoaning haqiqiy holatini ko‘rish, xatolarni aniqlash va mundial oldidan kerakli xulosalar chiqarishdan iborat.
Uchrashuvdan keyin “oq bo‘rilar” bosh murabbiyi Fabio Kannavaro o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Italiyalik mutaxassis mag‘lubiyat sabablarini yashirmadi, ayniqsa birinchi va ikkinchi bo‘limdagi o‘yin sifati o‘rtasidagi farqqa alohida to‘xtaldi.
Kannavaroning aytishicha, har qanday uchrashuvda xatolar bo‘lishi tabiiy. Ammo bunday xatolarni Jahon chempionatida emas, aynan tayyorgarlik o‘yinlarida ko‘rish va tuzatish jamoa uchun foydaliroq.
“Har qanday uchrashuvlarda albatta xatolar bo‘ladi. Xatolarni 10 kundan keyingi o‘yinlarda emas, aynan mana shunday o‘rtoqlik o‘yinlarida qilgan yaxshiroq. Futbol shunday”, — dedi Kannavaro.
Murabbiy birinchi bo‘limda O‘zbekiston terma jamoasi ancha ixcham, agressiv va faol o‘ynaganini ta’kidladi. Bu pallada futbolchilar raqibga bosim o‘tkazishga, maydonda bir-biriga yaqin harakat qilishga va o‘yin tempini ushlab turishga harakat qilgan.
Biroq ikkinchi bo‘limda vaziyat o‘zgardi. Kannavaro jamoa to‘p nazoratini ko‘proq qo‘lga olishni istaganini, ammo shu jarayonda intensivlik pasayib ketganini aytdi. Aynan shu holat bir nechta xatolarga sabab bo‘lgan va Kanada kabi kuchli raqib bunday vaziyatlarda darhol jazolashini ko‘rsatgan.
“Birinchi bo‘limda jamoamiz ixcham va agressiv o‘ynadi. Ikkinchi bo‘limda esa to‘p nazoratini ko‘proq qo‘lga olishni xohladik. Ammo intensivlikni yo‘qotdik va bir nechta xatolarga yo‘l qo‘ydik. Bunday o‘yinlarda xato qilsangiz, buning uchun jazolanasiz”, — deya ta’kidladi u.
Kannavaro futbolchilaridan aynan birinchi bo‘limdagi kabi yuqori sur’at va bosimni butun o‘yin davomida saqlashni kutganini yashirmadi. Uning aytishicha, u O‘zbekiston terma jamoasiga kelganidan beri jamoa yuqori intensivlikda o‘ynash ustida ishlamoqda.
Bu juda muhim jihat. Chunki Osiyo futbolidagi temp va xalqaro darajadagi o‘yin sur’ati o‘rtasida katta farq bor. Jahon chempionatida raqiblar tezroq qaror qabul qiladi, kamroq xato qiladi va har bir bo‘shliqdan foydalanadi. Kannavaro ham aynan shu farqni yaxshi tushunishini aytdi.
“Futbolchilarimdan aynan birinchi bo‘limdagidek intensivlikni kutgandim. Men kelganimdan beri yuqori intensivlikda o‘ynash ustida ishlayapmiz. Osiyo futboli bilan xalqaro futbol o‘rtasidagi farqni yaxshi bilaman. Bu oson emas, ammo birinchi bo‘limda jamoamda ko‘plab ijobiy jihatlarni ko‘rdim”, — dedi murabbiy.
Italiyalik mutaxassis Kanada terma jamoasi haqida ham iliq fikr bildirdi. U bu jamoani anchadan beri kuzatib borishini, Kanada futboli so‘nggi yillarda sezilarli darajada o‘sganini va mamlakatda futbolga qiziqish ortganini qayd etdi.
“Men Kanada terma jamoasini anchadan beri kuzatib boraman. U yerda ko‘plab do‘stlarim bor. So‘nggi uch-to‘rt yil ichida jamoa sezilarli darajada o‘sdi. Futbol Kanadada juda ommalashdi. Ko‘plab do‘stlarim bilan suhbatlashdim. Bugun ham juda iqtidorli futbolchilarni ko‘rdim”, — dedi Kannavaro.
Uchrashuv davomida ayrim jarohatlar bilan bog‘liq xavotirlar ham yuzaga keldi. Kannavaro yuqori intensivlikdagi o‘yinlarda bunday holatlar bo‘lib turishini aytdi. Shu bilan birga, hozircha jiddiy muammo yo‘qligini, futbolchilar holati keyingi kunlarda yana ko‘rib chiqilishini ta’kidladi.
“Yuqori intensivlikda o‘ynaganda jarohatlar bo‘lib turadi. Hozircha jiddiy narsa yo‘q. Ertaga va indinga ko‘ramiz”, — dedi u.
Murabbiy uchrashuvdagi eng katta noqulayliklardan biri sovuq ob-havo bo‘lganini ham tilga oldi. Shunga qaramay, stadionga ko‘plab muxlislar kelgani va milliy jamoamizni qo‘llab-quvvatlagani futbolchilar uchun yoqimli holat bo‘lgan.
“Menimcha, bugun hamma uchun eng katta muammo sovuq ob-havo bo‘ldi. Shunga qaramay, ko‘plab muxlislar stadionga kelishdi. Bunday qo‘llab-quvvatlash ostida o‘ynash biz uchun juda yoqimli bo‘ldi”, — deya qo‘shimcha qildi Kannavaro.
O‘zbekiston terma jamoasi uchun Kanadadagi muxlislar qo‘llab-quvvatlovi alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. Xorijda ham o‘zbek bayroqlari, milliy liboslar va vatandoshlar ovozini ko‘rish futbolchilarga qo‘shimcha ruh bag‘ishlagani aniq. Kannavaro ham stadionga kelgan muxlislarga minnatdorchilik bildirdi.
“Bunday stadionda o‘ynash imkoniyatiga ega bo‘lsangiz, bundan zavqlanishingiz va qadrlashingiz kerak. Bizni qo‘llab-quvvatlash uchun kelgan muxlislarga rahmat aytishimiz kerak. Bugun bu sovuq havoda stadionga kelish oson bo‘lmadi”, — dedi murabbiy.
Kannavaro Jahon chempionatidagi raqiblar haqida ham gapirdi. O‘zbekiston milliy jamoasi guruh bosqichida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Murabbiy ushbu raqiblar juda kuchli ekanini, ayniqsa Portugaliya va Kolumbiya dunyoning eng kuchli jamoalari qatorida turishini ta’kidladi.
Ammo Kannavaro o‘z futbolchilariga muhim fikrni yetkazgan: O‘zbekistonda yo‘qotadigan hech narsa yo‘q. Bu mamlakat tarixidagi ilk Jahon chempionati va futbolchilar bunday imkoniyatdan zavq olishi kerak.
“Portugaliya, Kolumbiya va Kongo juda kuchli jamoalar. Ulardan ikkitasi dunyoning eng kuchli terma jamoalari qatoriga kiradi. Ular bilan o‘ynash juda qiyin bo‘lishini bilamiz. Ammo futbolchilarimga ham aytdim: bizda yo‘qotadigan hech narsa yo‘q. Bu mamlakatimiz tarixidagi ilk Jahon chempionati. Shuning uchun ularga faqat bitta narsani aytaman — bundan zavqlaning. Jahon chempionatida o‘ynash imkoniyati har doim ham nasib etavermaydi”, — dedi Kannavaro.
Bu so‘zlar milliy jamoamiz uchun juda muhim ruhiy yo‘nalish bo‘lishi mumkin. Ha, raqiblar kuchli. Ha, xatolar bor. Ammo O‘zbekiston ilk bor mundialga chiqmoqda va bu imkoniyat futbolchilar uchun hayotlaridagi eng katta sahnalardan biriga aylanadi.
Murabbiy Abduqodir Husanov haqida ham alohida fikr bildirdi. Kannavaro yosh himoyachining salohiyati juda yuqori ekanini, ammo u hali yanada o‘sishi va ayrim jihatlarda tajriba to‘plashi kerakligini aytdi.
“Husanov juda yaxshi futbolchi. U hali yanada rivojlanishi mumkin, chunki uning salohiyati juda katta. Ba’zan haddan tashqari agressiv bo‘lib ketadi, hozir esa vaziyatlarni yaxshiroq o‘qishni o‘rganishi kerak. Ammo himoyachi sifatida u juda ham yaxshi futbolchi”, — dedi murabbiy.
Bu baho Husanov uchun ham maqtov, ham ishora. U yuqori darajadagi himoyachi sifatida tan olinmoqda, ammo xalqaro futbolda faqat kuch va agressiya yetarli emas. Vaziyatni oldindan o‘qish, to‘g‘ri pozitsiya tanlash va kerakli paytda sovuqqon qaror qabul qilish ham katta ahamiyatga ega.
Kanadaga qarshi mag‘lubiyat, albatta, yoqimli emas. Ammo bu o‘yin Kannavaro va uning shtabi uchun ko‘plab xulosalar berdi. Birinchi bo‘limdagi intensivlik — ijobiy signal. Ikkinchi bo‘limdagi xatolar esa mundial oldidan albatta tuzatilishi kerak bo‘lgan jihatlar.
Endi O‘zbekiston terma jamoasi uchun asosiy vazifa — bu mag‘lubiyatni to‘g‘ri qabul qilish, kerakli saboq chiqarish va keyingi o‘yinlarda yanada barqarorroq harakat qilish. Jahon chempionatida bunday xatolar kechirilmaydi. Lekin aynan shuning uchun ham o‘rtoqlik o‘yinlari bor: yiqilish, o‘rganish va vaqtida kuchayish uchun.
Milliy jamoamiz oldida tarixiy mundial turibdi. Kannavaro aytganidek, bu imkoniyatdan zavqlanish kerak. Ammo zavq bilan birga intizom, tezlik va xatolar ustida jiddiy ishlash ham shart. Chunki katta sahnada har bir detal natijani hal qiladi.
…