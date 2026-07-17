reMarkable Paper Pure taqdim etildi: Chalgʻituvchi funksiyalardan xoli yangi planshet

·0·Texno
reMarkable Paper Pure taqdim etildi: Chalgʻituvchi funksiyalardan xoli yangi planshet

Raqamli texnologiyalar asrida smartfon va noutbuklar bizni doimiy bildirishnomalar bilan chalgʻitib turadi. Norvegiyaning reMarkable kompaniyasi ushbu muammoga yechim sifatida oʻzining navbatdagi qurilmasi — reMarkable Paper Pure planshetini taqdim etdi. Ushbu gadjet anʼanaviy planshetlardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchini internet va ijtimoiy tarmoqlardan uzoqlashtirib, diqqatni faqat mutolaa va yozishga qaratish uchun ishlab chiqilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi reMarkable Paper Pure olti yil avval chiqarilgan va katta muvaffaqiyat qozongan reMarkable 2 modelining mantiqiy davomchisi hisoblanadi. Kompaniya avvalroq rangli ekranli Paper Pro modelini chiqargan boʻlsa-da, Paper Pure klassik monoxrom (oq-qora) displeyga qaytdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning narxi 399 dollar etib belgilangan boʻlib, u yozuvchilar, dizaynerlar va tadqiqotchilar uchun eng maqbul ish quroli boʻlishi kutilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va dizayn oʻzgarishlari

Planshet 10,3 dyuymli ekranga ega boʻlib, u oʻzidan oldingi versiya bilan bir xil oʻlchamda. Biroq, muhandislar displey ruxsatini va nisbatlarini oʻzgartirib, uni biroz kengroq va pastroq koʻrinishga keltirishgan. Bu oʻzgarish matn oʻqish va yozish jarayonida gorizontal chiziqda koʻproq maʼlumot joylashishiga xizmat qiladi. Qurilmaning asosiy ustunligi — qogʻozga ruchka bilan yozish hissini maksimal darajada aniq yetkazib berishidir.

Dasturiy taʼminot nuqtayi nazaridan ham sezilarli yangilanishlar amalga oshirilgan. Endilikda foydalanuvchilar oʻz taqvimlarini planshet bilan sinxronizatsiya qilishlari mumkin. Bu funksiya uchrashuvlar vaqtida tezkor qaydlar yozish va ularni bir zumda raqamli matnga aylantirib, elektron pochta orqali yuborish imkonini beradi. Shuningdek, qoʻlyozmalarni qidirish tizimi takomillashtirilgan boʻlib, barcha qaydlar orasidan kerakli soʻzni topish ancha osonlashgan.

Bulutli xizmatlar bilan integratsiya

reMarkable Paper Pure zamonaviy bulutli saqlash tizimlari bilan mukammal integratsiyalashgan. Foydalanuvchilar Google Drive, Dropbox yoki OneDrive xizmatlaridan hujjatlarni toʻgʻridan-toʻgʻri import qilishlari va ularning ustida ishlashlari mumkin. Har bir yuklangan hujjat alohida daftar koʻrinishida ochiladi, bu esa matnlarni belgilash va izohlar qoldirishni qulaylashtiradi.

Oʻzbekiston bozorida ham bunday qurilmalarga qiziqish ortib bormoqda, ayniqsa akademik doiralar va ijodkorlar orasida "elektron qogʻoz" texnologiyasi oʻz oʻrniga ega. Paper Pure planshetining yangi veb-ilovasi orqali barcha qaydlarni kompyuterda ham koʻrish va tahrirlash imkoniyati yaratilgani uni nafaqat mustaqil gadjet, balki ishchi ekotizimning muhim boʻlagiga aylantiradi.

reMarkablePaper PurePlanshetTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Startap olamida yangi davr: Mahsulotsiz investitsiya jalb qilish sirlariStartap olamida yangi davr: Mahsulotsiz investitsiya jalb qilish sirlariBugun, 19:58itel kompaniyasi noutbuklarni quvvatlay oladigan ixcham Zeno tashqi akkumulyatorini taqdim etdiitel kompaniyasi noutbuklarni quvvatlay oladigan ixcham Zeno tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 19:50Starlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadiBugun, 19:26Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqdaAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqdaBugun, 19:22AQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdiAQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdiBugun, 18:59SpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiBugun, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi