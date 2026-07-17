reMarkable Paper Pure taqdim etildi: Chalgʻituvchi funksiyalardan xoli yangi planshet
Raqamli texnologiyalar asrida smartfon va noutbuklar bizni doimiy bildirishnomalar bilan chalgʻitib turadi. Norvegiyaning reMarkable kompaniyasi ushbu muammoga yechim sifatida oʻzining navbatdagi qurilmasi — reMarkable Paper Pure planshetini taqdim etdi. Ushbu gadjet anʼanaviy planshetlardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchini internet va ijtimoiy tarmoqlardan uzoqlashtirib, diqqatni faqat mutolaa va yozishga qaratish uchun ishlab chiqilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi reMarkable Paper Pure olti yil avval chiqarilgan va katta muvaffaqiyat qozongan reMarkable 2 modelining mantiqiy davomchisi hisoblanadi. Kompaniya avvalroq rangli ekranli Paper Pro modelini chiqargan boʻlsa-da, Paper Pure klassik monoxrom (oq-qora) displeyga qaytdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning narxi 399 dollar etib belgilangan boʻlib, u yozuvchilar, dizaynerlar va tadqiqotchilar uchun eng maqbul ish quroli boʻlishi kutilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va dizayn oʻzgarishlariPlanshet 10,3 dyuymli ekranga ega boʻlib, u oʻzidan oldingi versiya bilan bir xil oʻlchamda. Biroq, muhandislar displey ruxsatini va nisbatlarini oʻzgartirib, uni biroz kengroq va pastroq koʻrinishga keltirishgan. Bu oʻzgarish matn oʻqish va yozish jarayonida gorizontal chiziqda koʻproq maʼlumot joylashishiga xizmat qiladi. Qurilmaning asosiy ustunligi — qogʻozga ruchka bilan yozish hissini maksimal darajada aniq yetkazib berishidir.
Dasturiy taʼminot nuqtayi nazaridan ham sezilarli yangilanishlar amalga oshirilgan. Endilikda foydalanuvchilar oʻz taqvimlarini planshet bilan sinxronizatsiya qilishlari mumkin. Bu funksiya uchrashuvlar vaqtida tezkor qaydlar yozish va ularni bir zumda raqamli matnga aylantirib, elektron pochta orqali yuborish imkonini beradi. Shuningdek, qoʻlyozmalarni qidirish tizimi takomillashtirilgan boʻlib, barcha qaydlar orasidan kerakli soʻzni topish ancha osonlashgan.
Bulutli xizmatlar bilan integratsiyareMarkable Paper Pure zamonaviy bulutli saqlash tizimlari bilan mukammal integratsiyalashgan. Foydalanuvchilar Google Drive, Dropbox yoki OneDrive xizmatlaridan hujjatlarni toʻgʻridan-toʻgʻri import qilishlari va ularning ustida ishlashlari mumkin. Har bir yuklangan hujjat alohida daftar koʻrinishida ochiladi, bu esa matnlarni belgilash va izohlar qoldirishni qulaylashtiradi.
Oʻzbekiston bozorida ham bunday qurilmalarga qiziqish ortib bormoqda, ayniqsa akademik doiralar va ijodkorlar orasida "elektron qogʻoz" texnologiyasi oʻz oʻrniga ega. Paper Pure planshetining yangi veb-ilovasi orqali barcha qaydlarni kompyuterda ham koʻrish va tahrirlash imkoniyati yaratilgani uni nafaqat mustaqil gadjet, balki ishchi ekotizimning muhim boʻlagiga aylantiradi.
…