itel kompaniyasi noutbuklarni quvvatlay oladigan ixcham Zeno tashqi akkumulyatorini taqdim etdi

·0·Texno
itel kompaniyasi noutbuklarni quvvatlay oladigan ixcham Zeno tashqi akkumulyatorini taqdim etdi

Zamonaviy gadjetlar bozorida hamyonbop qurilmalari bilan tanilgan itel brendi oʻzining yangi Zeno turkumidagi tashqi akkumulyatorlarini (powerbank) namoyish etdi. Mazkur liniya nafaqat smartfonlar, balki noutbuklarni ham quvvatlash imkoniyati bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalar yuqori quvvat va ixcham dizaynni oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Zeno seriyasi ikki xil sigʻimda — 10 000 va 20 000 mA·soat koʻrinishida ishlab chiqarilgan. Har ikki model ham 45 W gacha boʻlgan tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu koʻrsatkich planshetlar va energiya tejamkor noutbuklarni toʻliq quvvatlantirish uchun yetarli hisoblanadi, bu esa qurilmani nafaqat kundalik foydalanish, balki uzoq safarlar uchun ham ajralmas hamrohga aylantiradi.

Qulaylik va innovatsion dizayn yechimlari

Yangi akkumulyatorlarning eng oʻziga xos jihatlaridan biri — korpusga oʻrnatilgan toʻqilgan USB-C kabelidir. Ushbu yechim foydalanuvchini oʻzi bilan alohida sim olib yurish tashvishidan xalos etadi. Kabelning mustahkam mato bilan qoplangani uning uzoq muddat xizmat qilishini taʼminlaydi va uzilishlar xavfini kamaytiradi.

Qurilma korpusida maxsus svetodiodli (LED) displey joylashtirilgan boʻlib, u real vaqt rejimida akkumulyatorning qolgan quvvat foizini aniq koʻrsatib turadi. Bu foydalanuvchiga quvvat darajasini nazorat qilish va kutilmagan vaziyatlarning oldini olish imkonini beradi. Korpus materiali sifatida olovga chidamli ABS+PC plastik aralashmasidan foydalanilgan.

Xavfsizlik va samaradorlik

itel muhandislari qurilmaning xavfsizlik tizimiga alohida urgʻu berishgan. Zeno seriyasi bir necha bosqichli himoya tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u quyidagi holatlardan himoya qiladi:
  • Qurilmaning haddan tashqari qizib ketishi;
  • Kuchlanishning keskin ortib ketishi;
  • Qisqa tutashuvlar;
  • Haddan tashqari quvvat olish (overcharge).

Oʻzbekiston bozorida ham itel brendi mahsulotlari keng tarqalganini hisobga olsak, ushbu yangi modellar tez orada mahalliy rastalarda ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Ayniqsa, noutbuk bilan ishlovchi frilanserlar va talabalar uchun 45 vattli quvvatlash imkoniyati katta qulaylik yaratadi.

Maʼlum qilinishicha, Zeno seriyasining sotuvlari 23-iyuldan Hindistonda boshlanadi. Narxlar borasida kompaniya anʼanaviy hamyonboplik siyosatini saqlab qolgan: 10 000 mA·soatli model 20 dollar, sigʻimi 20 000 mA·soat boʻlgan kuchliroq talqini esa 30 dollar atrofida baholanmoqda. Bu kabi xususiyatlarga ega raqobatchi brendlar bilan solishtirganda, itel taklifi bozorda oʻz oʻrnini tez topishi kutilmoqda.

ItelZenoPowerbankTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

reMarkable Paper Pure taqdim etildi: Chalgʻituvchi funksiyalardan xoli yangi planshetreMarkable Paper Pure taqdim etildi: Chalgʻituvchi funksiyalardan xoli yangi planshetBugun, 19:59Startap olamida yangi davr: Mahsulotsiz investitsiya jalb qilish sirlariStartap olamida yangi davr: Mahsulotsiz investitsiya jalb qilish sirlariBugun, 19:58Starlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadiBugun, 19:26Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqdaAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqdaBugun, 19:22AQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdiAQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdiBugun, 18:59SpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiBugun, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi