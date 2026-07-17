itel kompaniyasi noutbuklarni quvvatlay oladigan ixcham Zeno tashqi akkumulyatorini taqdim etdi
Zamonaviy gadjetlar bozorida hamyonbop qurilmalari bilan tanilgan itel brendi oʻzining yangi Zeno turkumidagi tashqi akkumulyatorlarini (powerbank) namoyish etdi. Mazkur liniya nafaqat smartfonlar, balki noutbuklarni ham quvvatlash imkoniyati bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalar yuqori quvvat va ixcham dizaynni oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Zeno seriyasi ikki xil sigʻimda — 10 000 va 20 000 mA·soat koʻrinishida ishlab chiqarilgan. Har ikki model ham 45 W gacha boʻlgan tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu koʻrsatkich planshetlar va energiya tejamkor noutbuklarni toʻliq quvvatlantirish uchun yetarli hisoblanadi, bu esa qurilmani nafaqat kundalik foydalanish, balki uzoq safarlar uchun ham ajralmas hamrohga aylantiradi.
Qulaylik va innovatsion dizayn yechimlariYangi akkumulyatorlarning eng oʻziga xos jihatlaridan biri — korpusga oʻrnatilgan toʻqilgan USB-C kabelidir. Ushbu yechim foydalanuvchini oʻzi bilan alohida sim olib yurish tashvishidan xalos etadi. Kabelning mustahkam mato bilan qoplangani uning uzoq muddat xizmat qilishini taʼminlaydi va uzilishlar xavfini kamaytiradi.
Qurilma korpusida maxsus svetodiodli (LED) displey joylashtirilgan boʻlib, u real vaqt rejimida akkumulyatorning qolgan quvvat foizini aniq koʻrsatib turadi. Bu foydalanuvchiga quvvat darajasini nazorat qilish va kutilmagan vaziyatlarning oldini olish imkonini beradi. Korpus materiali sifatida olovga chidamli ABS+PC plastik aralashmasidan foydalanilgan.
Xavfsizlik va samaradorlikitel muhandislari qurilmaning xavfsizlik tizimiga alohida urgʻu berishgan. Zeno seriyasi bir necha bosqichli himoya tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u quyidagi holatlardan himoya qiladi:
- Qurilmaning haddan tashqari qizib ketishi;
- Kuchlanishning keskin ortib ketishi;
- Qisqa tutashuvlar;
- Haddan tashqari quvvat olish (overcharge).
Oʻzbekiston bozorida ham itel brendi mahsulotlari keng tarqalganini hisobga olsak, ushbu yangi modellar tez orada mahalliy rastalarda ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Ayniqsa, noutbuk bilan ishlovchi frilanserlar va talabalar uchun 45 vattli quvvatlash imkoniyati katta qulaylik yaratadi.
Maʼlum qilinishicha, Zeno seriyasining sotuvlari 23-iyuldan Hindistonda boshlanadi. Narxlar borasida kompaniya anʼanaviy hamyonboplik siyosatini saqlab qolgan: 10 000 mA·soatli model 20 dollar, sigʻimi 20 000 mA·soat boʻlgan kuchliroq talqini esa 30 dollar atrofida baholanmoqda. Bu kabi xususiyatlarga ega raqobatchi brendlar bilan solishtirganda, itel taklifi bozorda oʻz oʻrnini tez topishi kutilmoqda.
…