Startap olamida yangi davr: Mahsulotsiz investitsiya jalb qilish sirlari

·1·Texno
Startap olamida yangi davr: Mahsulotsiz investitsiya jalb qilish sirlari

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi startap ekotizimida yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda koʻplab investorlar loyihaning dastlabki bosqichidayoq tayyor mahsulotni talab qilayotgani yosh tadbirkorlar uchun qiyinchilik tugʻdirmoqda. San-Fransiskoda boʻlib oʻtadigan TechCrunch Disrupt 2026 konferensiyasi doirasida aynan shu masalaga bagʻishlangan maxsus sessiya tashkil etilishi eʼlon qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, "Winning Pre-Seed Without a Product" deb nomlangan panel muhokamasida hali tayyor mahsuloti (MVP) boʻlmagan, ammo istiqbolli gʻoyaga ega asoschilar qanday qilib pre-seed bosqichida moliyalashtirishni qoʻlga kiritishi mumkinligi tahlil qilinadi. Bu ayniqsa AI startaplar bozorni egallayotgan va raqobat keskinlashgan bir paytda oʻta muhim ahamiyat kasb etadi.

Investorlarni ishontirish sanʼati

Tadbirda soha ekspertlari gʻoyani toʻgʻri taqdim etish (storytelling) va investorlarda loyihaga nisbatan qatʼiy ishonch uygʻotish usullarini oʻrgatishadi. Hozirgi kunda investorlar faqat texnik yechimga emas, balki asoschining dunyoqarashi va muammoni hal qilishga boʻlgan yondashuviga ham katta eʼtibor qaratmoqda. Oʻzbekistonlik yosh startapchilar uchun ham ushbu tajriba foydali boʻlishi mumkin, chunki mahalliy bozorda ham venchur kapitali madaniyati shakllanib bormoqda.

Sessiyada Axiom Partners asoschisi Venkatachalam ishtirok etadi. U ilgari Khosla Ventures va Social Capital kompaniyalarida faoliyat yuritib, Groq, GalileoAI va FirefliesAI kabi muvaffaqiyatli loyihalarga birinchilardan boʻlib investitsiya kiritgan. Uning 52 million dollarlik yangi jamgʻarmasi aynan AI sohasidagi asoschilarni tajribali mutaxassislar bilan bogʻlashga yoʻnaltirilgan.

Shuningdek, True Ventures boshqaruvchi hamkori Agarwal ham oʻz tajribasi bilan oʻrtoqlashadi. U 2008-yildan buyon 500 dan ortiq kompaniya va 1000 dan ziyod asoschilar bilan ishlagan. Agarwalning fikricha, sunʼiy intellekt davrida korporativ infratuzilmaning oʻzgarishi yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda va bu jarayonda gʻoyaning pishiqligi asosiy rol oʻynaydi.

Iqtisodiy inklyuzivlik va akseleratsiya

Muhokamada Slauson & Co. vakili Clements ham qatnashib, kichik biznesni qoʻllab-quvvatlash va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish masalalariga toʻxtaladi. Uning kompaniyasi qoshida tashkil etilgan akselerator dasturi yangi boshlayotgan tadbirkorlarga oʻz yoʻlini topishda koʻmaklashib kelmoqda.

Konferensiya davomida quyidagi asosiy yoʻnalishlar koʻrib chiqiladi:

  • Mahsulot boʻlmagan holatda investorlar bilan muzokara olib borish;
  • Operatsion qarorlar qabul qilish va bozorgacha boʻlgan strategiyani (go-to-market) tuzish;
  • AI vositalari yordamida loyihani rivojlantirishni tezlashtirish;
  • Venchur kapitali bozoridagi soʻnggi trendlar va talablar.
TechCrunch Disrupt 2026 tadbiri 13-15-oktabr kunlari Moscone West markazida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Ushbu anjuman global texnologik hamjamiyat uchun eng nufuzli platformalardan biri boʻlib, unda olingan bilimlar startaplar muvaffaqiyatini belgilab berishi kutilmoqda.

StartapInvestitsiyaTechCrunchSunʼiy IntellektBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

reMarkable Paper Pure taqdim etildi: Chalgʻituvchi funksiyalardan xoli yangi planshetreMarkable Paper Pure taqdim etildi: Chalgʻituvchi funksiyalardan xoli yangi planshetBugun, 19:59itel kompaniyasi noutbuklarni quvvatlay oladigan ixcham Zeno tashqi akkumulyatorini taqdim etdiitel kompaniyasi noutbuklarni quvvatlay oladigan ixcham Zeno tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 19:50Starlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadiBugun, 19:26Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqdaAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqdaBugun, 19:22AQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdiAQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdiBugun, 18:59SpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiBugun, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi