Startap olamida yangi davr: Mahsulotsiz investitsiya jalb qilish sirlari
Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi startap ekotizimida yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda koʻplab investorlar loyihaning dastlabki bosqichidayoq tayyor mahsulotni talab qilayotgani yosh tadbirkorlar uchun qiyinchilik tugʻdirmoqda. San-Fransiskoda boʻlib oʻtadigan TechCrunch Disrupt 2026 konferensiyasi doirasida aynan shu masalaga bagʻishlangan maxsus sessiya tashkil etilishi eʼlon qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, "Winning Pre-Seed Without a Product" deb nomlangan panel muhokamasida hali tayyor mahsuloti (MVP) boʻlmagan, ammo istiqbolli gʻoyaga ega asoschilar qanday qilib pre-seed bosqichida moliyalashtirishni qoʻlga kiritishi mumkinligi tahlil qilinadi. Bu ayniqsa AI startaplar bozorni egallayotgan va raqobat keskinlashgan bir paytda oʻta muhim ahamiyat kasb etadi.
Investorlarni ishontirish sanʼatiTadbirda soha ekspertlari gʻoyani toʻgʻri taqdim etish (storytelling) va investorlarda loyihaga nisbatan qatʼiy ishonch uygʻotish usullarini oʻrgatishadi. Hozirgi kunda investorlar faqat texnik yechimga emas, balki asoschining dunyoqarashi va muammoni hal qilishga boʻlgan yondashuviga ham katta eʼtibor qaratmoqda. Oʻzbekistonlik yosh startapchilar uchun ham ushbu tajriba foydali boʻlishi mumkin, chunki mahalliy bozorda ham venchur kapitali madaniyati shakllanib bormoqda.
Sessiyada Axiom Partners asoschisi Venkatachalam ishtirok etadi. U ilgari Khosla Ventures va Social Capital kompaniyalarida faoliyat yuritib, Groq, GalileoAI va FirefliesAI kabi muvaffaqiyatli loyihalarga birinchilardan boʻlib investitsiya kiritgan. Uning 52 million dollarlik yangi jamgʻarmasi aynan AI sohasidagi asoschilarni tajribali mutaxassislar bilan bogʻlashga yoʻnaltirilgan.
Shuningdek, True Ventures boshqaruvchi hamkori Agarwal ham oʻz tajribasi bilan oʻrtoqlashadi. U 2008-yildan buyon 500 dan ortiq kompaniya va 1000 dan ziyod asoschilar bilan ishlagan. Agarwalning fikricha, sunʼiy intellekt davrida korporativ infratuzilmaning oʻzgarishi yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda va bu jarayonda gʻoyaning pishiqligi asosiy rol oʻynaydi.
Iqtisodiy inklyuzivlik va akseleratsiyaMuhokamada Slauson & Co. vakili Clements ham qatnashib, kichik biznesni qoʻllab-quvvatlash va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish masalalariga toʻxtaladi. Uning kompaniyasi qoshida tashkil etilgan akselerator dasturi yangi boshlayotgan tadbirkorlarga oʻz yoʻlini topishda koʻmaklashib kelmoqda.
Konferensiya davomida quyidagi asosiy yoʻnalishlar koʻrib chiqiladi:
- Mahsulot boʻlmagan holatda investorlar bilan muzokara olib borish;
- Operatsion qarorlar qabul qilish va bozorgacha boʻlgan strategiyani (go-to-market) tuzish;
- AI vositalari yordamida loyihani rivojlantirishni tezlashtirish;
- Venchur kapitali bozoridagi soʻnggi trendlar va talablar.
…