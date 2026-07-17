Peres Oliseni «Real» uchun tug‘ilgan futbolchi deb hisoblamoqda

·34·Sport
Peres Oliseni «Real» uchun tug‘ilgan futbolchi deb hisoblamoqda

«Real Madrid» prezidenti Florentino Peres jamoa tarkibiga yana bir katta yulduzni qo‘shish g‘oyasidan qaytmayapti. Madrid klubi rahbari Maykl Oliseni «Qirollik klubi» uslubiga mutlaqo mos futbolchi sifatida ko‘rmoqda.

Biroq «Bavariya» o‘z yetakchilaridan birini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Shu bois ehtimoliy transfer juda katta mablag‘ni talab qilishi mumkin.

Peres Olise transferini shaxsan istamoqda

Insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, Florentino Peres fransuz futbolchisini «Real Madrid»ga olib kelish g‘oyasiga jiddiy kirishgan.

Klub prezidenti 24 yoshli yarimhimoyachining texnikasi, tezligi va hujumdagi universalligini madridliklar o‘yin uslubiga juda mos deb hisoblaydi.

Manbaga ko‘ra, Peres hatto atrofidagi rahbarlarni Olise «Real» uchun tug‘ilgan futbolchi ekaniga ishontirishga harakat qilmoqda.

Olise shu yozda Madridga o‘tishi mumkinmi?

Yevropa matbuotida tarqalgan xabarlarda Maykl Olise joriy yozning o‘zida «Bavariya»ni tark etib, «Real Madrid» safiga qo‘shilishga tayyor ekani aytilmoqda.

Biroq futbolchining istagi transfer amalga oshishi uchun yetarli bo‘lmasligi mumkin. Myunxen klubi uni jamoaning kelajagi uchun muhim o‘yinchilardan biri sifatida ko‘rmoqda.

«Bavariya» yulduzini sotmoqchi emas

«Bavariya» rahbariyati hozircha Olise bilan xayrlashish niyatida emas.

Shu sababli madridliklar rasmiy muzokaralarni boshlasa, Germaniya klubi juda katta summa talab qilishi kutilmoqda. Ayrim mutaxassislar bu kelishuv «Real» tarixidagi eng qimmat transferlardan biriga aylanishi mumkinligini istisno qilmayapti.

Olise 150 million yevroga baholangan

Transfermarkt portali fransuz futbolchisining amaldagi transfer qiymatini 150 million yevroga baholamoqda.

Bu ko‘rsatkichning o‘ziyoq «Real Madrid» uchun muzokaralar oson kechmasligini anglatadi. «Bavariya» sotishga rozi bo‘lgan taqdirda ham, madridliklarga rekord darajada mablag‘ sarflashga to‘g‘ri kelishi mumkin.

Endi asosiy savol — Florentino Peres o‘zining navbatdagi katta transfer g‘oyasini amalga oshira oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Bugun, 21:12Muhammad Saloh Turkiyaga yaqinlashdi: «Beshiktosh» katta taklif berdiMuhammad Saloh Turkiyaga yaqinlashdi: «Beshiktosh» katta taklif berdiBugun, 20:15Oltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaOltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaBugun, 19:1019 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadi19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadiBugun, 19:01Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaNiderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaBugun, 18:56Lionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiLionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiBugun, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi