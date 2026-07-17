Peres Oliseni «Real» uchun tug‘ilgan futbolchi deb hisoblamoqda
«Real Madrid» prezidenti Florentino Peres jamoa tarkibiga yana bir katta yulduzni qo‘shish g‘oyasidan qaytmayapti. Madrid klubi rahbari Maykl Oliseni «Qirollik klubi» uslubiga mutlaqo mos futbolchi sifatida ko‘rmoqda.
Biroq «Bavariya» o‘z yetakchilaridan birini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Shu bois ehtimoliy transfer juda katta mablag‘ni talab qilishi mumkin.
Peres Olise transferini shaxsan istamoqda
Insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, Florentino Peres fransuz futbolchisini «Real Madrid»ga olib kelish g‘oyasiga jiddiy kirishgan.
Klub prezidenti 24 yoshli yarimhimoyachining texnikasi, tezligi va hujumdagi universalligini madridliklar o‘yin uslubiga juda mos deb hisoblaydi.
Manbaga ko‘ra, Peres hatto atrofidagi rahbarlarni Olise «Real» uchun tug‘ilgan futbolchi ekaniga ishontirishga harakat qilmoqda.
Olise shu yozda Madridga o‘tishi mumkinmi?
Yevropa matbuotida tarqalgan xabarlarda Maykl Olise joriy yozning o‘zida «Bavariya»ni tark etib, «Real Madrid» safiga qo‘shilishga tayyor ekani aytilmoqda.
Biroq futbolchining istagi transfer amalga oshishi uchun yetarli bo‘lmasligi mumkin. Myunxen klubi uni jamoaning kelajagi uchun muhim o‘yinchilardan biri sifatida ko‘rmoqda.
«Bavariya» yulduzini sotmoqchi emas
«Bavariya» rahbariyati hozircha Olise bilan xayrlashish niyatida emas.
Shu sababli madridliklar rasmiy muzokaralarni boshlasa, Germaniya klubi juda katta summa talab qilishi kutilmoqda. Ayrim mutaxassislar bu kelishuv «Real» tarixidagi eng qimmat transferlardan biriga aylanishi mumkinligini istisno qilmayapti.
Olise 150 million yevroga baholangan
Transfermarkt portali fransuz futbolchisining amaldagi transfer qiymatini 150 million yevroga baholamoqda.
Bu ko‘rsatkichning o‘ziyoq «Real Madrid» uchun muzokaralar oson kechmasligini anglatadi. «Bavariya» sotishga rozi bo‘lgan taqdirda ham, madridliklarga rekord darajada mablag‘ sarflashga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Endi asosiy savol — Florentino Peres o‘zining navbatdagi katta transfer g‘oyasini amalga oshira oladimi?
…