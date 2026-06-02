Qatar terma jamoasi mundial uchun yakuniy qaydnomasini e’lon qildi

·63·Sport
Qatar terma jamoasi mundial uchun yakuniy qaydnomasini e’lon qildi

Osiyoning eng kuchli va sovrindor jamoalaridan biri bo‘lgan Qatar milliy terma jamoasi ham bo‘lajak 2026 yilgi Jahon chempionati uchun o‘z rejalarini pishitib oldi. Qatarliklar ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali ushbu nufuzli musobaqada mamlakat sharafini himoya qiladigan yakuniy tarkibni keng jamoatchilikka oshkor etdi.

Bosh murabbiy eng tajribali va ayni paytda eng sport formasida bo‘lgan yulduzlarni tarkibga jalb etgan. Ro‘yxatdan ichki chempionat yetakchilari hamda xorijda faoliyat yuritayotgan legionerlar joy olgan. Quyida mundialda maydonga tushadigan qatarlik o‘g‘lonlarning to‘liq ro‘yxati bilan tanishishingiz mumkin.

Qatar milliy terma jamoasining rasmiy tarkibi:

Darvozabonlar:

  • Saloh Zakariya («Duhayl»)

  • Meshaal Issa Barsham («As Sadd»)

  • Mahmud Abunada («Ar Rayyan»)

Himoyachilar:

  • Bualem Huhi («As Sadd»)

  • Pedru Migel («As Sadd»)

  • Sultan Al Brake («Duhayl»)

  • Al Hashmi Al Husseyn («Al Arabi»)

  • Ayub Al Uyi («Al Garafa»)

  • Issa Laye («Al Arabi»)

  • Lukas Mendes («Al Vakra»)

  • Homam Al Amin («Kultural Leonesa», Ispaniya)

Yarimhimoyachilar:

  • Ahmed Fathi («Al Arabi»)

  • Jassem Gaber («Ar Rayyan»)

  • Assim Madibo («Al Vakra»)

  • Abdulaziz Hatem («Ar Rayyan»)

  • Karim Budiaf («Duhayl»)

  • Muhammad Al Mannai («Ash Shamal»)

Hujumchilar:

  • Almoyez Ali («Duhayl»)

  • Akrom Afif («As Sadd»)

  • Tahsin Muhammad Jamshid («Duhayl»)

  • Edmilson Junior («Duhayl»)

  • Ahmed Al Ganehi («Al Garafa»)

  • Ahmed Alaeldin («Ar Rayyan»)

  • Hasan Al Haydos («As Sadd»)

  • Muhammad Muntari («Al Garafa»)

  • Yusuf Abdurisag («Al Vakra»)

Qatarliklarni guruhda qanday sinovlar kutmoqda?

Kichik ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, Qatar terma jamoasi bo‘lajak Jahon chempionatining guruh bosqichida ancha jiddiy va qiziqarli kvartetdan joy olgan.

Qur’a natijalariga ko‘ra, ular "B" guruhida kurash olib borishadi. Osiyo chempionlariga guruhdan chiqish yo‘lida shiddatli Kanada, tartibli Shveysariya hamda Yevropaning jiddiy vakillaridan biri hisoblangan Bosniya va Hersegovina milliy terma jamoalari raqiblik qiladi.

Guruhdagi kurashlar o‘ta shiddatli kechishi kutilmoqda. Qatar terma jamoasiga bo‘lajak Jahon chempionati bahslarida chiroyli o‘yinlar va omad yor bo‘lishini tilaymiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi