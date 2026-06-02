Qatar terma jamoasi mundial uchun yakuniy qaydnomasini e’lon qildi
Osiyoning eng kuchli va sovrindor jamoalaridan biri bo‘lgan Qatar milliy terma jamoasi ham bo‘lajak 2026 yilgi Jahon chempionati uchun o‘z rejalarini pishitib oldi. Qatarliklar ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali ushbu nufuzli musobaqada mamlakat sharafini himoya qiladigan yakuniy tarkibni keng jamoatchilikka oshkor etdi.
Bosh murabbiy eng tajribali va ayni paytda eng sport formasida bo‘lgan yulduzlarni tarkibga jalb etgan. Ro‘yxatdan ichki chempionat yetakchilari hamda xorijda faoliyat yuritayotgan legionerlar joy olgan. Quyida mundialda maydonga tushadigan qatarlik o‘g‘lonlarning to‘liq ro‘yxati bilan tanishishingiz mumkin.
Qatar milliy terma jamoasining rasmiy tarkibi:
Darvozabonlar:
Saloh Zakariya («Duhayl»)
Meshaal Issa Barsham («As Sadd»)
Mahmud Abunada («Ar Rayyan»)
Himoyachilar:
Bualem Huhi («As Sadd»)
Pedru Migel («As Sadd»)
Sultan Al Brake («Duhayl»)
Al Hashmi Al Husseyn («Al Arabi»)
Ayub Al Uyi («Al Garafa»)
Issa Laye («Al Arabi»)
Lukas Mendes («Al Vakra»)
Homam Al Amin («Kultural Leonesa», Ispaniya)
Yarimhimoyachilar:
Ahmed Fathi («Al Arabi»)
Jassem Gaber («Ar Rayyan»)
Assim Madibo («Al Vakra»)
Abdulaziz Hatem («Ar Rayyan»)
Karim Budiaf («Duhayl»)
Muhammad Al Mannai («Ash Shamal»)
Hujumchilar:
Almoyez Ali («Duhayl»)
Akrom Afif («As Sadd»)
Tahsin Muhammad Jamshid («Duhayl»)
Edmilson Junior («Duhayl»)
Ahmed Al Ganehi («Al Garafa»)
Ahmed Alaeldin («Ar Rayyan»)
Hasan Al Haydos («As Sadd»)
Muhammad Muntari («Al Garafa»)
Yusuf Abdurisag («Al Vakra»)
Qatarliklarni guruhda qanday sinovlar kutmoqda?
Kichik ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, Qatar terma jamoasi bo‘lajak Jahon chempionatining guruh bosqichida ancha jiddiy va qiziqarli kvartetdan joy olgan.
Qur’a natijalariga ko‘ra, ular "B" guruhida kurash olib borishadi. Osiyo chempionlariga guruhdan chiqish yo‘lida shiddatli Kanada, tartibli Shveysariya hamda Yevropaning jiddiy vakillaridan biri hisoblangan Bosniya va Hersegovina milliy terma jamoalari raqiblik qiladi.
Guruhdagi kurashlar o‘ta shiddatli kechishi kutilmoqda. Qatar terma jamoasiga bo‘lajak Jahon chempionati bahslarida chiroyli o‘yinlar va omad yor bo‘lishini tilaymiz!
…