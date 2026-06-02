O‘zbekiston kubogi nimchorak finalida grandlar o‘zaro to‘qnash keladi...
Mamlakatimiz futbol jamoatchiligi orziqib kutgan hayajonli lahzalar yetib keldi! Bugun O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) tomonidan O‘zbekiston kubogining 1/8 final (nimchorak final) bosqichiga rasman qur’a tashlandi. Jonli efirda o‘tgan marosim futbol ishqibozlariga haqiqiy sensatsiya va kutilmagan super to‘qnashuvlarni tuhfa etdi.
Qur’a natijalariga ko‘ra, pley-offning ilk raundidayoq yurtimizning eng mashhur va kuchli klublari o‘zaro ro‘baru keladigan bo‘ldi. Xalq tilida «o‘zbek el-klasikosi» deya ta’riflanadigan Farg‘onaning «Neftchi» hamda Toshkentning «Paxtakor» jamoalari o‘rtasidagi bahs Farg‘onada bo‘lib o‘tadi. Shuningdek, Namanganning shiddatli «Navbahor» klubi o‘z maydonida Qarshining kuchli «Nasaf» jamoasini qabul qiladigan bo‘ldi. Bu ikki uchrashuvning o‘ziyoq nimchorak final qiymatini final darajasiga ko‘tarib yuborishi shubhasiz.
O‘zbekiston kubogi 1/8 finalining to‘liq juftliklari:
Kubok sohibi bo‘lish yo‘lidagi dastlabki pley-off bahslarida quyidagi jamoalar chorak final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadilar:
«So‘g‘diyona» (Jizzax) – «QMU Jayhun» (Qoraqalpog‘iston)
«Andijon» (Andijon) – «Olimpik-MobiUz» (Toshkent)
«Neftchi» (Farg‘ona) – «Paxtakor» (Toshkent)
«Surxon» (Termiz) – «Guliston» (Sirdaryo)
OKMK (Olmaliq) – «Xorazm» (Urganch)
«G‘azalkent» (Toshkent viloyati) – «Qo‘qon-1912» (Qo‘qon)
«Bunyodkor» (Toshkent) – «Lokomotiv» (Toshkent)
«Navbahor» (Namangan) – «Nasaf» (Qarshi)
Har bir bahs — haqiqiy final!
Reglamentga muvofiq, mazkur bosqichda g‘olib nomi faqatgina bitta uchrashuv yakuniga ko‘ra aniqlanadi. Xalqona aytganda, «yiqilgan kurashga to‘ymas» maqoli bu yerda o‘tmaydi — mag‘lub bo‘lgan jamoa musobaqa bilan rasman xayrlashadi. Birinchi bo‘lib nomi keltirilgan klublar ushbu tarixiy bahslarni o‘z maydonlarida, ya’ni jonkuyar muxlislari qarshisida o‘tkazish ustunligiga ega bo‘lishdi.
Ishqibozlarga chorlov: Oldinda bizni o‘zbek futboli tarixiga kiradigan shiddatli va murosasiz uchrashuvlar kutmoqda. Barcha sevimli klublarimizga omad va chiroyli g‘alabalar yor bo‘lishini tilaymiz. Stadionlarga marhamat, aziz muxlislar!
…