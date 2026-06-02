O‘zbekiston kubogi nimchorak finalida grandlar o‘zaro to‘qnash keladi...

·163·Sport
O‘zbekiston kubogi nimchorak finalida grandlar o‘zaro to‘qnash keladi...

Mamlakatimiz futbol jamoatchiligi orziqib kutgan hayajonli lahzalar yetib keldi! Bugun O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) tomonidan O‘zbekiston kubogining 1/8 final (nimchorak final) bosqichiga rasman qur’a tashlandi. Jonli efirda o‘tgan marosim futbol ishqibozlariga haqiqiy sensatsiya va kutilmagan super to‘qnashuvlarni tuhfa etdi.

Qur’a natijalariga ko‘ra, pley-offning ilk raundidayoq yurtimizning eng mashhur va kuchli klublari o‘zaro ro‘baru keladigan bo‘ldi. Xalq tilida «o‘zbek el-klasikosi» deya ta’riflanadigan Farg‘onaning «Neftchi» hamda Toshkentning «Paxtakor» jamoalari o‘rtasidagi bahs Farg‘onada bo‘lib o‘tadi. Shuningdek, Namanganning shiddatli «Navbahor» klubi o‘z maydonida Qarshining kuchli «Nasaf» jamoasini qabul qiladigan bo‘ldi. Bu ikki uchrashuvning o‘ziyoq nimchorak final qiymatini final darajasiga ko‘tarib yuborishi shubhasiz.

O‘zbekiston kubogi 1/8 finalining to‘liq juftliklari:

Kubok sohibi bo‘lish yo‘lidagi dastlabki pley-off bahslarida quyidagi jamoalar chorak final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadilar:

  • «So‘g‘diyona» (Jizzax) – «QMU Jayhun» (Qoraqalpog‘iston)

  • «Andijon» (Andijon) – «Olimpik-MobiUz» (Toshkent)

  • «Neftchi» (Farg‘ona) – «Paxtakor» (Toshkent)

  • «Surxon» (Termiz) – «Guliston» (Sirdaryo)

  • OKMK (Olmaliq) – «Xorazm» (Urganch)

  • «G‘azalkent» (Toshkent viloyati) – «Qo‘qon-1912» (Qo‘qon)

  • «Bunyodkor» (Toshkent) – «Lokomotiv» (Toshkent)

  • «Navbahor» (Namangan) – «Nasaf» (Qarshi)

Har bir bahs — haqiqiy final!

Reglamentga muvofiq, mazkur bosqichda g‘olib nomi faqatgina bitta uchrashuv yakuniga ko‘ra aniqlanadi. Xalqona aytganda, «yiqilgan kurashga to‘ymas» maqoli bu yerda o‘tmaydi — mag‘lub bo‘lgan jamoa musobaqa bilan rasman xayrlashadi. Birinchi bo‘lib nomi keltirilgan klublar ushbu tarixiy bahslarni o‘z maydonlarida, ya’ni jonkuyar muxlislari qarshisida o‘tkazish ustunligiga ega bo‘lishdi.

Ishqibozlarga chorlov: Oldinda bizni o‘zbek futboli tarixiga kiradigan shiddatli va murosasiz uchrashuvlar kutmoqda. Barcha sevimli klublarimizga omad va chiroyli g‘alabalar yor bo‘lishini tilaymiz. Stadionlarga marhamat, aziz muxlislar!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi