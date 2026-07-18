Fallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdi

·0·Texno
Fallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdi

Dunyoga mashhur Bethesda studiyasi oʻzining eng yirik franshizalaridan biri boʻlgan Fallout olami boʻyicha yangi rejalarini ochiqladi. Koʻplab geymerlar intiqib kutayotgan Fallout 5 loyihasi rasman tasdiqlangan boʻlsa-da, uning premyerasi yaqin yillar ichida amalga oshmasligi maʼlum boʻldi. Bu haqda ixbt.com nashri studiya bayonotiga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Fallout 5 loyihasi "predprodakshn" yaʼni ishlab chiqarishdan oldingi tayyorgarlik bosqichida turibdi. Kompaniyaning asosiy eʼtibori ayni damda boshqa bir yirik loyiha — The Elder Scrolls VI oʻyiniga qaratilgan. Rejaga koʻra, Fallout 5 faqatgina The Elder Scrolls VI sotuvga chiqqanidan soʻnggina toʻlaqonli ishlab chiqish bosqichiga oʻtadi. Bu esa yangi qismni kamida 4-5 yildan keyin kutish mumkinligini anglatadi.

Remaster talqinlar va yangilanishlar

Yangi qismni kutish uzoq davom etishini inobatga olgan holda, Bethesda muxlislar uchun klassik loyihalarni qayta taqdim etishga qaror qildi. Studiya Fallout 3 va Fallout: New Vegas oʻyinlarining remaster talqinlari ustida ish olib borilayotganini tasdiqladi. Maʼlumot uchun, Fallout 3 oʻyini 2008-yilda, New Vegas esa 2010-yilda chiqarilgan boʻlib, ular post-apokaliptik janrning eng yaxshi namunalaridan hisoblanadi.

Qiziqarli jihati shundaki, Fallout: New Vegas loyihasini oʻz vaqtida Obsidian studiyasi ishlab chiqqan edi. Avvalroq tarqalgan mish-mishlarda ushbu studiya remaster ustida ishlayotgani aytilgan edi. Biroq Bethesda vakillari Obsidian bilan hamkorlik davom etayotganini tasdiqlashgan boʻlsa-da, ular ushbu koinot doirasida mutlaqo boshqa, yangi loyiha bilan band ekanliklarini bildirishdi.

Texnik imkoniyatlar va dvigatel

Texnik nuqtai nazardan ham yangiliklar mavjud. Maʼlum qilinishicha, ham The Elder Scrolls VI, ham Fallout 5 oʻyinlari Bethesda kompaniyasining eng soʻnggi texnologiyasi — Creation Engine 3 dvigatelida yaratilmoqda. Bu oʻyinlardagi grafika, fizika va ochiq dunyo imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Oʻzbekistondagi geymerlar jamoatchiligi uchun ham ushbu yangiliklar ahamiyatli. Fallout seriyasi oʻzining chuqur syujeti va atmosferasi bilan mamlakatimizdagi RPG janri ixlosmandlari orasida katta nufuzga ega. Garchi yangi qism kechikayotgan boʻlsa-da, eski qismlarning zamonaviy grafikada qayta chiqishi koʻplab oʻyinchilarga sevimli sarguzashtlarini qaytadan boshdan kechirish imkonini beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bethesda sifatga urgʻu bermoqda va shoshilinch qarorlardan qochmoqda. Fallout 5 chiqquniga qadar muxlislar nafaqat remasterlar, balki Obsidian studiyasining sirli loyihasi bilan ham zerikib qolmasliklari aniq.

BethesdaFallout 5GeymingTexnologiyaObsidian
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaAtom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 00:24Microsoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildiMicrosoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildiKecha, 23:55Dyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdiDyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdiKecha, 23:28NASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladiKecha, 23:24Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarKecha, 22:58Koinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKoinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi