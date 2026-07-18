Fallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdi
Dunyoga mashhur Bethesda studiyasi oʻzining eng yirik franshizalaridan biri boʻlgan Fallout olami boʻyicha yangi rejalarini ochiqladi. Koʻplab geymerlar intiqib kutayotgan Fallout 5 loyihasi rasman tasdiqlangan boʻlsa-da, uning premyerasi yaqin yillar ichida amalga oshmasligi maʼlum boʻldi. Bu haqda ixbt.com nashri studiya bayonotiga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Fallout 5 loyihasi "predprodakshn" yaʼni ishlab chiqarishdan oldingi tayyorgarlik bosqichida turibdi. Kompaniyaning asosiy eʼtibori ayni damda boshqa bir yirik loyiha — The Elder Scrolls VI oʻyiniga qaratilgan. Rejaga koʻra, Fallout 5 faqatgina The Elder Scrolls VI sotuvga chiqqanidan soʻnggina toʻlaqonli ishlab chiqish bosqichiga oʻtadi. Bu esa yangi qismni kamida 4-5 yildan keyin kutish mumkinligini anglatadi.
Remaster talqinlar va yangilanishlarYangi qismni kutish uzoq davom etishini inobatga olgan holda, Bethesda muxlislar uchun klassik loyihalarni qayta taqdim etishga qaror qildi. Studiya Fallout 3 va Fallout: New Vegas oʻyinlarining remaster talqinlari ustida ish olib borilayotganini tasdiqladi. Maʼlumot uchun, Fallout 3 oʻyini 2008-yilda, New Vegas esa 2010-yilda chiqarilgan boʻlib, ular post-apokaliptik janrning eng yaxshi namunalaridan hisoblanadi.
Qiziqarli jihati shundaki, Fallout: New Vegas loyihasini oʻz vaqtida Obsidian studiyasi ishlab chiqqan edi. Avvalroq tarqalgan mish-mishlarda ushbu studiya remaster ustida ishlayotgani aytilgan edi. Biroq Bethesda vakillari Obsidian bilan hamkorlik davom etayotganini tasdiqlashgan boʻlsa-da, ular ushbu koinot doirasida mutlaqo boshqa, yangi loyiha bilan band ekanliklarini bildirishdi.
Texnik imkoniyatlar va dvigatelTexnik nuqtai nazardan ham yangiliklar mavjud. Maʼlum qilinishicha, ham The Elder Scrolls VI, ham Fallout 5 oʻyinlari Bethesda kompaniyasining eng soʻnggi texnologiyasi — Creation Engine 3 dvigatelida yaratilmoqda. Bu oʻyinlardagi grafika, fizika va ochiq dunyo imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Oʻzbekistondagi geymerlar jamoatchiligi uchun ham ushbu yangiliklar ahamiyatli. Fallout seriyasi oʻzining chuqur syujeti va atmosferasi bilan mamlakatimizdagi RPG janri ixlosmandlari orasida katta nufuzga ega. Garchi yangi qism kechikayotgan boʻlsa-da, eski qismlarning zamonaviy grafikada qayta chiqishi koʻplab oʻyinchilarga sevimli sarguzashtlarini qaytadan boshdan kechirish imkonini beradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bethesda sifatga urgʻu bermoqda va shoshilinch qarorlardan qochmoqda. Fallout 5 chiqquniga qadar muxlislar nafaqat remasterlar, balki Obsidian studiyasining sirli loyihasi bilan ham zerikib qolmasliklari aniq.
…