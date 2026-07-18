Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqda
Kichik modulli yadro reaktorlari (SMR) ishlab chiqarish bilan shugʻullanuvchi Valar Atomics startapi oʻzining navbatdagi investitsiya bosqichini yakunlash arafasida turibdi. TechCrunch va The Information nashrlari xabariga koʻra, Kaliforniyaning El Segundo shahrida joylashgan ushbu kompaniya 6 milliard dollar qiymatida baholanishni koʻzlamoqda. Mazkur moliyalashtirish bosqichiga mashhur Sequoia venchur jamgʻarmasi boshchilik qilishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Valar Atomics jami 1 milliard dollar miqdorida sarmoya jalb qilishni rejalashtirgan boʻlib, uning bir qismi avvalroq pastroq baholash shartlari asosida olingan. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, mart oyida kompaniya 2 milliard dollar qiymat bilan 450 million dollar (shundan 340 millioni ulushli sarmoya va 110 millioni qarz) mablagʻ toʻplagan edi. Hozirgi kunda sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi jadal oʻsish fonida turli bosqichlarda turlicha baholashlar bilan sarmoya kiritish anʼanasi keng tus olmoqda.
Sunʼiy intellekt va yadro energiyasi ittifoqiKompaniyaning bunday yuqori surʼatlar bilan oʻsishiga sabab — sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarining (data-centers) energiyaga boʻlgan ulkan ehtiyojidir. Yaqinda Valar Atomics oʻzining kichik reaktori yordamida NVIDIA kompaniyasining AI chipini elektr energiyasi bilan taʼminlab, texnologiyaning amaliy imkoniyatlarini namoyish etdi. Ushbu muvaffaqiyatli sinovdan soʻng, har ikki kompaniya kelajakdagi maʼlumotlar markazlarini yadro energiyasi bilan taʼminlash boʻyicha hamkorlikni eʼlon qildi.
Hozirgi vaqtda anʼanaviy elektr tarmoqlari maʼlumotlar markazlarining oʻsib borayotgan ehtiyojini qondirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Yangi quvvatlarni ishga tushirish yillab vaqt talab qilishi mumkin. Shu sababli, zavod sharoitida yigʻiladigan, ixcham va arzonroq boʻlgan modulli reaktorlar texnologiya gigantlari uchun eng maqbul yechim sifatida koʻrilmoqda. Valar Atomics oʻz texnologiyasini geliy bilan sovutiladigan yuqori haroratli gaz reaktoriga asoslagan.
Raqobat va huquqiy toʻsiqlarValar Atomics bu bozorda yolgʻiz emas. SMR segmentida bir qator nufuzli ishtirokchilar faoliyat yuritmoqda:
- TerraPower — Bill Gates tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan loyiha;
- Kairos Power — sanoat va texnologik mijozlar uchun reaktorlar ishlab chiquvchi kompaniya;
- NuScale Power — AQSHda oʻz dizayni uchun tartibga soluvchi organlardan rasmiy ruxsat olgan yagona ishlab chiqaruvchi;
- Anduril va Palantir asoschilari ham mazkur sohaga faol sarmoya kiritmoqda.
Oʻzbekiston kabi energetika barqarorligi muhim boʻlgan mintaqalar uchun ham bunday kichik modulli reaktorlar kelajakda qiziqarli yechim boʻlishi mumkin. Anʼanaviy yirik AESlar qurilishi uzoq vaqt va katta mablagʻ talab qilsa, SMR texnologiyalari energiyani aynan ehtiyoj yuqori boʻlgan nuqtalarga tezkor yetkazib berish imkonini beradi. Biroq, Valar Atomics rejalashtirganidek yuzlab reaktorlarni sanoat miqyosida ishlab chiqarish qachon yoʻlga qoʻyilishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
…