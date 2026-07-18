Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqda

·0·Texno
Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqda

Kichik modulli yadro reaktorlari (SMR) ishlab chiqarish bilan shugʻullanuvchi Valar Atomics startapi oʻzining navbatdagi investitsiya bosqichini yakunlash arafasida turibdi. TechCrunch va The Information nashrlari xabariga koʻra, Kaliforniyaning El Segundo shahrida joylashgan ushbu kompaniya 6 milliard dollar qiymatida baholanishni koʻzlamoqda. Mazkur moliyalashtirish bosqichiga mashhur Sequoia venchur jamgʻarmasi boshchilik qilishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Valar Atomics jami 1 milliard dollar miqdorida sarmoya jalb qilishni rejalashtirgan boʻlib, uning bir qismi avvalroq pastroq baholash shartlari asosida olingan. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, mart oyida kompaniya 2 milliard dollar qiymat bilan 450 million dollar (shundan 340 millioni ulushli sarmoya va 110 millioni qarz) mablagʻ toʻplagan edi. Hozirgi kunda sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi jadal oʻsish fonida turli bosqichlarda turlicha baholashlar bilan sarmoya kiritish anʼanasi keng tus olmoqda.

Sunʼiy intellekt va yadro energiyasi ittifoqi

Kompaniyaning bunday yuqori surʼatlar bilan oʻsishiga sabab — sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarining (data-centers) energiyaga boʻlgan ulkan ehtiyojidir. Yaqinda Valar Atomics oʻzining kichik reaktori yordamida NVIDIA kompaniyasining AI chipini elektr energiyasi bilan taʼminlab, texnologiyaning amaliy imkoniyatlarini namoyish etdi. Ushbu muvaffaqiyatli sinovdan soʻng, har ikki kompaniya kelajakdagi maʼlumotlar markazlarini yadro energiyasi bilan taʼminlash boʻyicha hamkorlikni eʼlon qildi.

Hozirgi vaqtda anʼanaviy elektr tarmoqlari maʼlumotlar markazlarining oʻsib borayotgan ehtiyojini qondirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Yangi quvvatlarni ishga tushirish yillab vaqt talab qilishi mumkin. Shu sababli, zavod sharoitida yigʻiladigan, ixcham va arzonroq boʻlgan modulli reaktorlar texnologiya gigantlari uchun eng maqbul yechim sifatida koʻrilmoqda. Valar Atomics oʻz texnologiyasini geliy bilan sovutiladigan yuqori haroratli gaz reaktoriga asoslagan.

Raqobat va huquqiy toʻsiqlar

Valar Atomics bu bozorda yolgʻiz emas. SMR segmentida bir qator nufuzli ishtirokchilar faoliyat yuritmoqda:

  • TerraPower — Bill Gates tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan loyiha;
  • Kairos Power — sanoat va texnologik mijozlar uchun reaktorlar ishlab chiquvchi kompaniya;
  • NuScale Power — AQSHda oʻz dizayni uchun tartibga soluvchi organlardan rasmiy ruxsat olgan yagona ishlab chiqaruvchi;
  • Anduril va Palantir asoschilari ham mazkur sohaga faol sarmoya kiritmoqda.
Shunga qaramay, soha jiddiy byurokratik toʻsiqlarga duch kelmoqda. Valar Atomics oʻtgan yili AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasini (NRC) sudga berdi. Kompaniya kichik sinov reaktorlariga nisbatan ulkan atom elektr stansiyalari uchun qoʻllanadigan murakkab va uzoq davom etuvchi litsenziyalash talablari qoʻyilayotganidan norozi. Hozirda tomonlar oʻzaro kelishuvga erishish ustida ish olib bormoqda.

Oʻzbekiston kabi energetika barqarorligi muhim boʻlgan mintaqalar uchun ham bunday kichik modulli reaktorlar kelajakda qiziqarli yechim boʻlishi mumkin. Anʼanaviy yirik AESlar qurilishi uzoq vaqt va katta mablagʻ talab qilsa, SMR texnologiyalari energiyani aynan ehtiyoj yuqori boʻlgan nuqtalarga tezkor yetkazib berish imkonini beradi. Biroq, Valar Atomics rejalashtirganidek yuzlab reaktorlarni sanoat miqyosida ishlab chiqarish qachon yoʻlga qoʻyilishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

Valar AtomicsNVIDIASequoiaYadro EnergiyasiSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdiFallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdiBugun, 00:20Microsoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildiMicrosoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildiKecha, 23:55Dyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdiDyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdiKecha, 23:28NASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladiKecha, 23:24Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarKecha, 22:58Koinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKoinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi