Lamine Yamal nega Ispaniya terma jamoasida 10-raqamni olmadi?
Barselona yulduzi Dani Olmo 2026-yilgi Jahon chempionati uchun tarkib raqamlari e’lon qilinganidan keyin Ispaniya terma jamoasi ichidagi go‘yoki mavjud kelishmovchiliklar haqidagi mish-mishlarga chek qo‘ydi. Global miqyosda yulduzga aylanganiga qaramay, o‘smir iqtidor Lamine Yamal Shimoliy Amerikadagi turnirda ramziy 10-raqamli libosda maydonga tushmaydigan bo‘ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Roja navbatdagi jahon chempionligini qo‘lga kiritishga tayyorgarlik ko‘rayotgan bir paytda, raqamlarning taqsimlanishi muxlislar va OAV o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik nufuzli 10-raqamni Lamine Yamal egallashini kutgan edi, biroq bu raqam Dani Olmo da qoldi. 18 yoshli vinger esa klub miqyosida ham foydalanadigan 19-raqamni tanlashga qaror qildi.
Dani Olmo matbuot anjumani chog‘ida ushbu qaror hech qanday ichki mojarosiz qabul qilinganini va kiyinish xonasidagi muhit hamon a’lo darajada ekanini ta’kidladi. "Parda ortida hech qanday muammo yo‘q, 10-raqam masalasida hech qanday janjal bo‘lgani yo‘q. Bularning barchasi tashqaridagi asossiz mish-mishlar xolos", — dedi Barselona yarim himoyachisi.
Olmo uchun 10-raqamni saqlab qolish shunchaki shaxsiy xohish va odat bilan bog‘liq. U Ispaniyaning Yevro 2024 g‘alabasida markaziy figuralardan biri bo‘lgan edi va Luis de la Fuente jamoasi Jahon chempionatiga yo‘l olayotgan bir paytda nimadir o‘zgartirishga ehtiyoj sezmadi. "Bu men avval ham kiygan, biz Yevropa chempioni bo‘lgan raqam. Menga bu raqam yoqadi, hamma narsa yaxshi ketayotgan bir paytda uni nega o‘zgartirishim kerak?" — deya qo‘shimcha qildi u.
Lamine Yamal ning 19-raqamda qolishi asosiy mavzu bo‘lgan bo‘lsa-da, tarkibdagi boshqa raqamlar ham ijtimoiy tarmoqlarda hayratga sabab bo‘ldi. Xususan, yarim himoyachi Gavi ga ramziy 9-raqam topshirildi. Odatda Fernando Torres kabi sof hujumchilarga tegishli bo‘lgan ushbu raqam endilikda Barselona ning kurashuvchan maydon markazi vakili tomonidan kiyiladi.
…