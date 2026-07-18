Multfilm qahramonlari, tort va sovg‘alar: Yasminaning tug‘ilgan kuni qanday o‘tdi? (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari orqali muxlislar orttirgan kichik bloger Yasmina 5 yoshini nishonladi. Tug‘ilgan kun munosabati bilan “Yasmina's party” nomli tadbir tashkil etildi.
Bayramga Yasminaning do‘stlari taklif qilindi. Tadbir multfilm qahramonlari, rang-barang bezaklar va bolalar uchun tayyorlangan o‘yinlar bilan o‘tdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Yasminaning xursand holati, do‘stlari bilan o‘ynagani, tort kesgani va sovg‘alar olgani aks etgan.
Foydalanuvchilar izohlarda kichik blogerni tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, unga iliq tilaklar bildirishmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…