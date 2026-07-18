Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?

·43·Dunyo
Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?

Ukrainaning Yevropa Ittifoqiga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralar navbatdagi qarshilikka uchradi. Vengriya kutilmaganda muzokaralarning ikkinchi va uchinchi klasterlarini ochish jarayonini qo‘llab-quvvatlashdan bosh tortdi. Bu haqda Ukrainaning «Yevropeyskaya pravda» nashri Yevropa Ittifoqidagi o‘z manbalariga tayanib xabar tarqatdi.

Zamin.uz Yevropa Ittifoqi Kengashining ishchi guruhi yig‘ilishida yuz bergan bahslar va Budapeshtning ushbu qarori ortidagi sabablarni taqdim etadi.

Ukrainaning YEIga a’zolik muzokaralari: Klasterlar taqdiri

Ma’lum qilinishicha, mazkur keskin qaror 17 iyul kuni Yevropa Ittifoqi Kengashining kengayish masalalari bo‘yicha ishchi guruhi (COELA) yig‘ilishida qabul qilingan. Muzokaralar olib borilishi kerak bo‘lgan yo‘nalishlar va ularning joriy holati quyidagi jadvalda aks etgan:

Klaster raqami va yo‘nalishi

Joriy holati va Vengriyaning pozitsiyasi

1-klaster: «Asoslar»

15 iyun kuni YEI tashqi ishlar vazirlari tomonidan rasman ochilgan.

2-klaster: Ichki bozor masalalari

17 iyul kuni Vengriya tomonidan ochilishi qo‘llab-quvvatlanmadi.

3-klaster: Raqobatbardoshlik va inklyuziv iqtisodiy o‘sish

Vengriya Ukraina uchun ochishni rad etdi, lekin Moldovaga murojaat yuborilishini yoqladi.

6-klaster: Tashqi munosabatlar

14 iyul kuni har ikki mamlakat uchun muzokaralar rasman boshlangan.

Yig‘ilishdagi kelishmovchilik: Ukraina va Moldovani ajratish urinishi

Aslida, ishchi guruh a’zolari Ukraina va Moldovaga ushbu ikki klaster bo‘yicha rasmiy muzokara pozitsiyalarini taqdim etish so‘ralgan maktubni yuborishni rejalashtirgan edi. Biroq Vengriya kutilmaganda faqatgina Moldovaga uchinchi klaster bo‘yicha murojaat yuborilishini qo‘llab-quvvatlab, Ukrainaga qarshi chiqdi.

Nashr manbalarining bildirishicha, YEIning boshqa qator a’zo davlatlari Ukraina va Moldovani muzokara jarayonida alohida ko‘rib chiqish, ya’ni ularni bir-biridan ajratish taklifini qat’iyan rad etishgan. Natijada, ushbu masala yuzasidan yakuniy qaror qabul qilinmay qoldi.

Mazkur mavzu 22 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan navbatdagi COELA yig‘ilishida qayta muhokama qilinadigan bo‘ldi. Bu uchrashuv YEIning yozgi tanaffusidan oldingi so‘nggisi bo‘lib, shundan so‘ng ishchi guruh faoliyati 1 sentyabrgacha to‘xtatiladi.

Vengriya o‘z pozitsiyasini qanday izohlamoqda?

Garchi Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lish jarayoni rasman 2024 yil iyun oyida Luksemburgda boshlangan bo‘lsa-da, aynan amaliy muzokaralar Vengriyaning qarshiligi sababli 2026 yilning iyuniga qadar to‘xtab qolgan edi. Iyun oyi oxirida ham Vengriya a’zolikni qo‘llab-quvvatlovchi qo‘shma murojaatni Yevropa Kengashi va Yevropa komissiyasiga yuborishga to‘sqinlik qilgan yagona davlat bo‘lgandi.

Vengriya bosh vaziri Peter Madyar mamlakatning ushbu qat’iy pozitsiyasiga quyidagicha tushuntirish berdi:

«Ukraina uchun barcha oltita muzokara klasterini bir vaqtning o‘zida ochish to‘g‘ri qaror emas. Bunday qadam Serbiya, Albaniya, Chernogoriya va Shimoliy Makedoniya kabi Yevropa Ittifoqiga a’zo bo‘lish yo‘lida uzoq yillardan beri harakat qilib kelayotgan G‘arbiy Bolqon davlatlariga nisbatan noto‘g‘ri siyosiy signal yuborishi mumkin.»

Endilikda Kiyevning YEI sari keyingi amaliy qadamlari kuzda davom etadimi yoki yozgi tanaffusdan oldingi so‘nggi yig‘ilishda biror yechim topiladimi — buni vaqt ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiUkrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiBugun, 09:48Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiOyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiBugun, 05:23Falastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldiFalastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldiBugun, 05:18Isroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchiIsroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchiBugun, 03:18Tarixda ilk bor robotlar MMA jangida o‘zaro bellashdiTarixda ilk bor robotlar MMA jangida o‘zaro bellashdiKecha, 21:40Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Kecha, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?