Infantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdi

·0·Sport
Infantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdi

FIFA prezidenti Janni Infantino 2026 yilgi jahon chempionati yakuni arafasida AQSH prezidenti Donald Trampga alohida minnatdorchilik bildirdi. Uning fikricha, Trampning ishtirokisiz musobaqa bu qadar katta muvaffaqiyatga erisha olmasdi.

Bu fikrlar Nyu-Yorkdagi mashhur Trump Tower binosida o‘tkazilgan matbuot anjumanida aytildi.

«Amerika orzusi haqiqatga aylandi»

Janni Infantino o‘z nutqida 2026 yilgi jahon chempionati butun dunyo ahlini birlashtirganini ta’kidladi.

«Janob prezident, Amerika orzusi haqiqatga aylandi. Biz butun dunyoni birlashtirdik», — dedi FIFA rahbari.

Infantino musobaqaning ko‘lami va unga bo‘lgan global qiziqishni alohida qayd etdi.

Trampning hissasiga yuqori baho berildi

FIFA prezidenti Donald Trampning jahon chempionatini tashkil etish va o‘tkazishdagi rolini ham e’tirof etdi.

«Sizga maqtovlar kerak emasligini bilaman. Lekin sizsiz bu jahon chempionati bunchalik ulkan muvaffaqiyatga erisha olmasdi», — dedi Infantino.

Uning bu so‘zlari Trampning musobaqa atrofidagi tashkiliy va siyosiy jarayonlardagi ishtirokiga berilgan yuqori baho sifatida qabul qilindi.

Mundial hal qiluvchi bosqichga yetdi

2026 yilgi jahon chempionati AQSH, Kanada va Meksika mezbonligida o‘tkazilmoqda.

Turnir finalida Ispaniya va Argentina milliy jamoalari jahon kubogi uchun kurash olib boradi. Ushbu bahs musobaqaning yangi chempionini aniqlab beradi.

Infantino Eron jamoasiga ham minnatdorchilik bildirgandi

Avvalroq FIFA prezidenti Eron milliy jamoasiga ham jahon chempionatidagi ishtiroki uchun alohida minnatdorchilik bildirgani xabar qilingan edi.

Endi esa turnirning hal qiluvchi uchrashuvi oldidan Infantino musobaqaning umumiy muvaffaqiyatida Donald Trampning o‘rnini alohida tilga oldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiTojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiBugun, 09:37Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiMessi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiBugun, 09:27Tom Brady va Lionel Messi uchrashuvi: Lamine Yamal bilan bogʻliq mashhur surat muhokama qilindiTom Brady va Lionel Messi uchrashuvi: Lamine Yamal bilan bogʻliq mashhur surat muhokama qilindiBugun, 05:56Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 00:20Muhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldiMuhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldiKecha, 23:49«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiKecha, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi