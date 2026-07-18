Infantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdi
FIFA prezidenti Janni Infantino 2026 yilgi jahon chempionati yakuni arafasida AQSH prezidenti Donald Trampga alohida minnatdorchilik bildirdi. Uning fikricha, Trampning ishtirokisiz musobaqa bu qadar katta muvaffaqiyatga erisha olmasdi.
Bu fikrlar Nyu-Yorkdagi mashhur Trump Tower binosida o‘tkazilgan matbuot anjumanida aytildi.
«Amerika orzusi haqiqatga aylandi»
Janni Infantino o‘z nutqida 2026 yilgi jahon chempionati butun dunyo ahlini birlashtirganini ta’kidladi.
«Janob prezident, Amerika orzusi haqiqatga aylandi. Biz butun dunyoni birlashtirdik», — dedi FIFA rahbari.
Infantino musobaqaning ko‘lami va unga bo‘lgan global qiziqishni alohida qayd etdi.
Trampning hissasiga yuqori baho berildi
FIFA prezidenti Donald Trampning jahon chempionatini tashkil etish va o‘tkazishdagi rolini ham e’tirof etdi.
«Sizga maqtovlar kerak emasligini bilaman. Lekin sizsiz bu jahon chempionati bunchalik ulkan muvaffaqiyatga erisha olmasdi», — dedi Infantino.
Uning bu so‘zlari Trampning musobaqa atrofidagi tashkiliy va siyosiy jarayonlardagi ishtirokiga berilgan yuqori baho sifatida qabul qilindi.
Mundial hal qiluvchi bosqichga yetdi
2026 yilgi jahon chempionati AQSH, Kanada va Meksika mezbonligida o‘tkazilmoqda.
Turnir finalida Ispaniya va Argentina milliy jamoalari jahon kubogi uchun kurash olib boradi. Ushbu bahs musobaqaning yangi chempionini aniqlab beradi.
Infantino Eron jamoasiga ham minnatdorchilik bildirgandi
Avvalroq FIFA prezidenti Eron milliy jamoasiga ham jahon chempionatidagi ishtiroki uchun alohida minnatdorchilik bildirgani xabar qilingan edi.
Endi esa turnirning hal qiluvchi uchrashuvi oldidan Infantino musobaqaning umumiy muvaffaqiyatida Donald Trampning o‘rnini alohida tilga oldi.
…