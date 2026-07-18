Tom Brady va Lionel Messi uchrashuvi: Lamine Yamal bilan bogʻliq mashhur surat muhokama qilindi
Dunyo sportining ikki afsonasi — Amerika futboli yulduzi Tom Brady va futbol qiroli Lionel Messi Nyu-Yorkda uchrashib, boʻlajak Jahon chempionati finali oldidan qiziqarli suhbat qurishdi. Suhbat markazida soʻnggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab boʻlgan Lionel Messining chaqaloq Lamine Yamalni choʻmiltirayotgan surati boʻldi. Tom Brady ushbu tasvirni "bashoratli" deb atadi, chunki oradan yillar oʻtib, oʻsha chaqaloq endilikda Messi bilan chempionlik uchun kurashadigan darajaga yetdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu mashhur surat 2007-yilda, Lamine Yamal endigina bir necha oylik boʻlganida, Messi esa Barselona safida oʻz yulduzini porlatayotgan kezlarida olingan. Bugun esa 19 yoshli Yamal Ispaniya terma jamoasining yetakchilaridan biri sifatida Lionel Messi boshchiligidagi Argentinaga qarshi maydonga tushishga tayyorlanmoqda. Bu voqea futbol olamidagi avlodlar almashinuvi va taqdirning oʻziga xos hazilini koʻrsatib berdi.
Messi yosh iqtidor haqidaLionel Messi oʻzidan bir necha oʻn yosh kichik boʻlgan raqibi haqida iliq fikrlar bildirdi. "U 19 yoshida allaqachon jahon futbolining yetakchi oʻyinchilaridan biriga aylanib ulgurdi. Uning oldida butun faoliyati turibdi va tarixiy natijalarga erishish uchun ajoyib imkoniyatga ega. Men unga doim eng yaxshi tilaklarni tilayman", — dedi Messi FIFA va Fanatics tomonidan tashkil etilgan tadbirda.
Shu bilan birga, Argentina sardori finalda Ispaniyaga osonlikcha gʻalabani berib qoʻymasligini ham taʼkidladi. Messining soʻzlariga koʻra, Argentina terma jamoasi Lamine Yamalni toʻxtatish uchun barcha choralarni koʻradi, garchi bu juda qiyin vazifa boʻlsa-da. U Ispaniya faqat bir oʻyinchidan iborat emasligini, ularning tarkibida boshqa koʻplab mahoratli futbolchilar borligini alohida qayd etdi.
Statistikaga nazar tashlaydigan boʻlsak, ushbu Jahon chempionati Lionel Messi uchun oʻta muvaffaqiyatli oʻtmoqda. U 7 ta oʻyinda 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirib, oʻzining faoliyatidagi rekordlarni yangilashda davom etmoqda. Uning umumiy koʻrsatkichi Jahon chempionatlarida 33 oʻyinda 21 gol va 12 assistga yetdi.
Yamalning taʼsiri va final kutishlariLamine Yamalning bu turnirdagi statistikasi Messiniki kabi yorqin boʻlmasa-da (7 oʻyinda 1 gol), uning maydondagi taʼsiri beqiyosdir. Aynan u Fransiya bilan yarim finalda penalti ishlab olib, jamoasining gʻalabasiga katta hissa qoʻshdi. Yamalning tezkor harakatlari raqib himoyachilarini doimiy kuchlanishda ushlab turadi va jamoadoshlari uchun boʻsh hududlar yaratadi.
Ushbu final Messi uchun faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionati boʻlishi mumkin, Yamal uchun esa bu birinchisidir. Bir vaqtlar Messi qoʻlida boʻlgan chaqaloq endi uning taxtini egallashga urinib koʻradi. Futbol jamoatchiligi ushbu qarama-qarshilikni nafaqat ikki davlat, balki ikki buyuk davrning toʻqnashuvi sifatida kutmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Lamine Yamalning otasi ushbu suratni ijtimoiy tarmoqlarga joylar ekan, uni "ikki afsonaning boshlanishi" deb taʼriflagan edi. Endi esa bu soʻzlar maydonda oʻz isbotini topishi kerak.
…