Tom Brady va Lionel Messi uchrashuvi: Lamine Yamal bilan bogʻliq mashhur surat muhokama qilindi

·30·Sport
Tom Brady va Lionel Messi uchrashuvi: Lamine Yamal bilan bogʻliq mashhur surat muhokama qilindi

Dunyo sportining ikki afsonasi — Amerika futboli yulduzi Tom Brady va futbol qiroli Lionel Messi Nyu-Yorkda uchrashib, boʻlajak Jahon chempionati finali oldidan qiziqarli suhbat qurishdi. Suhbat markazida soʻnggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab boʻlgan Lionel Messining chaqaloq Lamine Yamalni choʻmiltirayotgan surati boʻldi. Tom Brady ushbu tasvirni "bashoratli" deb atadi, chunki oradan yillar oʻtib, oʻsha chaqaloq endilikda Messi bilan chempionlik uchun kurashadigan darajaga yetdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu mashhur surat 2007-yilda, Lamine Yamal endigina bir necha oylik boʻlganida, Messi esa Barselona safida oʻz yulduzini porlatayotgan kezlarida olingan. Bugun esa 19 yoshli Yamal Ispaniya terma jamoasining yetakchilaridan biri sifatida Lionel Messi boshchiligidagi Argentinaga qarshi maydonga tushishga tayyorlanmoqda. Bu voqea futbol olamidagi avlodlar almashinuvi va taqdirning oʻziga xos hazilini koʻrsatib berdi.

Messi yosh iqtidor haqida

Lionel Messi oʻzidan bir necha oʻn yosh kichik boʻlgan raqibi haqida iliq fikrlar bildirdi. "U 19 yoshida allaqachon jahon futbolining yetakchi oʻyinchilaridan biriga aylanib ulgurdi. Uning oldida butun faoliyati turibdi va tarixiy natijalarga erishish uchun ajoyib imkoniyatga ega. Men unga doim eng yaxshi tilaklarni tilayman", — dedi Messi FIFA va Fanatics tomonidan tashkil etilgan tadbirda.

Shu bilan birga, Argentina sardori finalda Ispaniyaga osonlikcha gʻalabani berib qoʻymasligini ham taʼkidladi. Messining soʻzlariga koʻra, Argentina terma jamoasi Lamine Yamalni toʻxtatish uchun barcha choralarni koʻradi, garchi bu juda qiyin vazifa boʻlsa-da. U Ispaniya faqat bir oʻyinchidan iborat emasligini, ularning tarkibida boshqa koʻplab mahoratli futbolchilar borligini alohida qayd etdi.

Statistikaga nazar tashlaydigan boʻlsak, ushbu Jahon chempionati Lionel Messi uchun oʻta muvaffaqiyatli oʻtmoqda. U 7 ta oʻyinda 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirib, oʻzining faoliyatidagi rekordlarni yangilashda davom etmoqda. Uning umumiy koʻrsatkichi Jahon chempionatlarida 33 oʻyinda 21 gol va 12 assistga yetdi.

Yamalning taʼsiri va final kutishlari

Lamine Yamalning bu turnirdagi statistikasi Messiniki kabi yorqin boʻlmasa-da (7 oʻyinda 1 gol), uning maydondagi taʼsiri beqiyosdir. Aynan u Fransiya bilan yarim finalda penalti ishlab olib, jamoasining gʻalabasiga katta hissa qoʻshdi. Yamalning tezkor harakatlari raqib himoyachilarini doimiy kuchlanishda ushlab turadi va jamoadoshlari uchun boʻsh hududlar yaratadi.

Ushbu final Messi uchun faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionati boʻlishi mumkin, Yamal uchun esa bu birinchisidir. Bir vaqtlar Messi qoʻlida boʻlgan chaqaloq endi uning taxtini egallashga urinib koʻradi. Futbol jamoatchiligi ushbu qarama-qarshilikni nafaqat ikki davlat, balki ikki buyuk davrning toʻqnashuvi sifatida kutmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Lamine Yamalning otasi ushbu suratni ijtimoiy tarmoqlarga joylar ekan, uni "ikki afsonaning boshlanishi" deb taʼriflagan edi. Endi esa bu soʻzlar maydonda oʻz isbotini topishi kerak.

Lionel MessiLamine YamalTom BradyArgentinaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 00:20Muhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldiMuhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldiKecha, 23:49«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiKecha, 22:39Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Kecha, 22:17Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaTezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaKecha, 22:12Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKecha, 22:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi