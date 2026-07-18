2026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandi

·0·Jamiyat
2026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandi

2026/2027-o‘quv yili uchun O‘zbekistondagi davlat oliy ta’lim muassasalariga qabul parametrlari tasdiqlandi. Bakalavriatning kunduzgi, kechki va masofaviy ta’lim shakllariga jami 205 ming 604 nafar abituriyent qabul qilinishi belgilandi.

Ayrim toifadagi fuqarolar, xotin-qizlar va harbiy xizmatchilar farzandlari uchun qo‘shimcha grant kvotalari ham ajratildi.

Kunduzgi ta’limga 155 mingdan ortiq o‘rin berildi

Ta’lim tashkilotlariga qabul qilish bo‘yicha davlat komissiyasi qaroriga ko‘ra, davlat oliygohlarining bakalavriat kunduzgi ta’lim shakliga 155 ming 852 nafar abituriyent qabul qilinadi.

O‘rinlar ta’lim tillari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

  • o‘zbek tilida — 130 843 ta;

  • rus tilida — 19 341 ta;

  • qoraqalpoq tilida — 4 888 ta;

  • qozoq tilida — 335 ta;

  • tojik tilida — 315 ta;

  • qirg‘iz tilida — 75 ta;

  • turkman tilida — 55 ta.

Shu tariqa, kunduzgi ta’limdagi qabul o‘rinlarining asosiy qismi o‘zbek tilidagi yo‘nalishlarga ajratilgan.

Kimlarga qo‘shimcha davlat granti beriladi?

2026/2027-o‘quv yilida ayrim toifadagi abituriyentlar uchun alohida davlat granti kvotalari tasdiqlandi.

Jumladan:

  • nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun — qo‘shimcha 2 foiz;

  • yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar uchun — 1 foiz;

  • ichki ishlar organlari xodimlari farzandlari uchun — 5 foiz;

  • bojxona organlari xodimlari farzandlari uchun — 2 foiz;

  • «Ijtimoiy reyestr»ga kiritilgan oilalar farzandlari uchun — 10 foiz.

Qurolli Kuchlar va Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari farzandlari uchun ham davlat granti o‘rinlari ajratildi.

Muddatli harbiy xizmatni o‘tab, tegishli tavsiyanomaga ega bo‘lgan fuqarolar uchun esa alohida 5 foizlik qabul ko‘rsatkichlari belgilandi.

Xotin-qizlar uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratildi

Kamida besh yillik mehnat stajiga ega bo‘lgan ayollar uchun 2 500 ta alohida to‘lov-kontrakt o‘rni ajratildi.

Bundan tashqari, xotin-qizlarni bakalavriatning kunduzgi ta’lim shakliga qabul qilish uchun qo‘shimcha 4 mingta davlat granti beriladi.

Oliy malaka toifasiga ega maktab o‘qituvchilarini pedagogika yo‘nalishidagi magistraturaga masofaviy shaklda maqsadli qabul qilish amaliyoti ham davom ettiriladi.

Kechki ta’limga qancha abituriyent qabul qilinadi?

Bakalavriatning kechki ta’lim shakli uchun jami 28 ming 942 ta qabul o‘rni tasdiqlandi.

Ular tillar bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

  • o‘zbek tilida — 26 010 ta;

  • rus tilida — 2 277 ta;

  • qoraqalpoq tilida — 655 ta.

Kechki ta’lim kunduzi ishlaydigan yoki boshqa sabablarga ko‘ra an’anaviy darslarda ishtirok eta olmaydigan abituriyentlar uchun qo‘shimcha imkoniyat bo‘lib xizmat qiladi.

Masofaviy ta’lim uchun 20 mingdan ortiq o‘rin

Masofaviy ta’lim shakliga jami 20 ming 810 nafar abituriyent qabul qilinishi belgilandi.

Qabul o‘rinlari:

  • o‘zbek tilida — 18 543 ta;

  • rus tilida — 1 800 ta;

  • qoraqalpoq tilida — 467 ta.

Umumiy hisobda bakalavriatning uchta asosiy ta’lim shakli bo‘yicha kvotalar quyidagicha bo‘ldi:

Ta’lim shakli

Qabul o‘rni

Kunduzgi

155 852 ta

Kechki

28 942 ta

Masofaviy

20 810 ta

Jami

205 604 ta

Magistraturaga 22 ming 50 ta o‘rin ajratildi

Magistraturaning kunduzgi ta’lim shakli uchun jami 22 ming 50 ta qabul o‘rni tasdiqlandi.

Shundan 10 ming 340 tasi davlat granti hisoblanadi:

  • o‘zbek tilida — 9 009 ta;

  • rus tilida — 1 331 ta.

Yana 11 ming 710 ta o‘rin to‘lov-kontrakt asosida ajratilgan:

  • o‘zbek tilida — 9 649 ta;

  • rus tilida — 2 061 ta.

Abituriyentlarga tanlagan oliygoh va ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha aniq kvotalarni rasmiy qabul platformalari orqali tekshirish tavsiya etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaJazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaBugun, 05:27Yakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiYakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiKecha, 18:56Kapotdagi buyum muhokamaga sabab bo‘ldi: haydovchi 15 sutkaga qamaldiKapotdagi buyum muhokamaga sabab bo‘ldi: haydovchi 15 sutkaga qamaldiKecha, 18:34Toshkentda 8 mingdan ortiq iste’molchi elektrsiz qoldiToshkentda 8 mingdan ortiq iste’molchi elektrsiz qoldiKecha, 18:25Toshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadiToshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadiKecha, 18:22DXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdorDXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdorKecha, 18:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda