2026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandi
2026/2027-o‘quv yili uchun O‘zbekistondagi davlat oliy ta’lim muassasalariga qabul parametrlari tasdiqlandi. Bakalavriatning kunduzgi, kechki va masofaviy ta’lim shakllariga jami 205 ming 604 nafar abituriyent qabul qilinishi belgilandi.
Ayrim toifadagi fuqarolar, xotin-qizlar va harbiy xizmatchilar farzandlari uchun qo‘shimcha grant kvotalari ham ajratildi.
Kunduzgi ta’limga 155 mingdan ortiq o‘rin berildi
Ta’lim tashkilotlariga qabul qilish bo‘yicha davlat komissiyasi qaroriga ko‘ra, davlat oliygohlarining bakalavriat kunduzgi ta’lim shakliga 155 ming 852 nafar abituriyent qabul qilinadi.
O‘rinlar ta’lim tillari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:
o‘zbek tilida — 130 843 ta;
rus tilida — 19 341 ta;
qoraqalpoq tilida — 4 888 ta;
qozoq tilida — 335 ta;
tojik tilida — 315 ta;
qirg‘iz tilida — 75 ta;
turkman tilida — 55 ta.
Shu tariqa, kunduzgi ta’limdagi qabul o‘rinlarining asosiy qismi o‘zbek tilidagi yo‘nalishlarga ajratilgan.
Kimlarga qo‘shimcha davlat granti beriladi?
2026/2027-o‘quv yilida ayrim toifadagi abituriyentlar uchun alohida davlat granti kvotalari tasdiqlandi.
Jumladan:
nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun — qo‘shimcha 2 foiz;
yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar uchun — 1 foiz;
ichki ishlar organlari xodimlari farzandlari uchun — 5 foiz;
bojxona organlari xodimlari farzandlari uchun — 2 foiz;
«Ijtimoiy reyestr»ga kiritilgan oilalar farzandlari uchun — 10 foiz.
Qurolli Kuchlar va Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari farzandlari uchun ham davlat granti o‘rinlari ajratildi.
Muddatli harbiy xizmatni o‘tab, tegishli tavsiyanomaga ega bo‘lgan fuqarolar uchun esa alohida 5 foizlik qabul ko‘rsatkichlari belgilandi.
Xotin-qizlar uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratildi
Kamida besh yillik mehnat stajiga ega bo‘lgan ayollar uchun 2 500 ta alohida to‘lov-kontrakt o‘rni ajratildi.
Bundan tashqari, xotin-qizlarni bakalavriatning kunduzgi ta’lim shakliga qabul qilish uchun qo‘shimcha 4 mingta davlat granti beriladi.
Oliy malaka toifasiga ega maktab o‘qituvchilarini pedagogika yo‘nalishidagi magistraturaga masofaviy shaklda maqsadli qabul qilish amaliyoti ham davom ettiriladi.
Kechki ta’limga qancha abituriyent qabul qilinadi?
Bakalavriatning kechki ta’lim shakli uchun jami 28 ming 942 ta qabul o‘rni tasdiqlandi.
Ular tillar bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:
o‘zbek tilida — 26 010 ta;
rus tilida — 2 277 ta;
qoraqalpoq tilida — 655 ta.
Kechki ta’lim kunduzi ishlaydigan yoki boshqa sabablarga ko‘ra an’anaviy darslarda ishtirok eta olmaydigan abituriyentlar uchun qo‘shimcha imkoniyat bo‘lib xizmat qiladi.
Masofaviy ta’lim uchun 20 mingdan ortiq o‘rin
Masofaviy ta’lim shakliga jami 20 ming 810 nafar abituriyent qabul qilinishi belgilandi.
Qabul o‘rinlari:
o‘zbek tilida — 18 543 ta;
rus tilida — 1 800 ta;
qoraqalpoq tilida — 467 ta.
Umumiy hisobda bakalavriatning uchta asosiy ta’lim shakli bo‘yicha kvotalar quyidagicha bo‘ldi:
Ta’lim shakli
Qabul o‘rni
Kunduzgi
155 852 ta
Kechki
28 942 ta
Masofaviy
20 810 ta
Jami
205 604 ta
Magistraturaga 22 ming 50 ta o‘rin ajratildi
Magistraturaning kunduzgi ta’lim shakli uchun jami 22 ming 50 ta qabul o‘rni tasdiqlandi.
Shundan 10 ming 340 tasi davlat granti hisoblanadi:
o‘zbek tilida — 9 009 ta;
rus tilida — 1 331 ta.
Yana 11 ming 710 ta o‘rin to‘lov-kontrakt asosida ajratilgan:
o‘zbek tilida — 9 649 ta;
rus tilida — 2 061 ta.
Abituriyentlarga tanlagan oliygoh va ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha aniq kvotalarni rasmiy qabul platformalari orqali tekshirish tavsiya etiladi.
…