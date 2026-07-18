Ukrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdi

·0·Dunyo
Ukrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdi

Rossiya Qurolli kuchlari 17 iyul kuni Ukrainaning bir qator viloyatlari va yirik shaharlariga ommaviy raketa, dron hamda aviabombalar bilan zarba berdi. Hujumlar oqibatida tinch aholi vakillari, jumladan yosh bolalar halok bo‘ldi va jarohatlandi. Shuningdek, fuqarolik hamda port infratuzilmalariga jiddiy zarar yetdi.

Zamin.uz hududlardagi so‘nggi vaziyat va vayronkorliklar tafsilotlarini taqdim etadi.

Xarkiv va Dnipropetrovsk: Turar joylarga hujum va halok bo‘lganlar

Hujumlardan eng ko‘p jabr ko‘rgan hududlardan biri Xarkiv viloyati bo‘ldi. Viloyat harbiy ma’muriyati rahbari Oleg Sinegubovning ma’lum qilishicha, Xarkiv shahri markaziga berilgan raketa zarbasi turar joy binolarini vayron qilgan.

  • Xarkiv shahrida: 40 yoshli erkak halok bo‘ldi. 9 kishi, xususan 2 va 7 yoshli ikki nafar yosh bola jarohatlandi.

  • Izyum shahrida: Rossiya aviatsiyasi tomonidan boshqariladigan aviatsiya bombasi tashlanishi oqibatida 7 kishi, jumladan 3 nafar voyaga yetmagan bola jabrlandi.

Dnipropetrovsk viloyati ham bir sutka davomida to‘xtovsiz hujumlarga duch keldi. Viloyat harbiy ma’muriyati rahbari Aleksandr Ganjaning so‘zlariga ko‘ra, rus harbiylari hududga qariyb 40 marta dron va aviabombalar bilan zarba bergan. Buning oqibatida 48 yoshli erkak hayotdan ko‘z yumdi, yana 10 nafar inson turli darajada jarohat oldi.

Port shaharlari nishonda: Odessa va Mikolayivdagi vaziyat

Rossiya harbiylari Ukrainaning janubiy port infratuzilmasini ham ayovsiz o‘qqa tutdi.

  • Odessa shahri: Raketa zarbalari port infratuzilmasi va sanoat obyektlariga to‘g‘ri keldi. Viloyat rahbari Oleg Kiperning bildirishicha, hujum tufayli 77 yoshli pensioner halok bo‘lgan, 4 kishi yaralangan. Sanoat obyektlari va bir nechta mashina shikastlangan.

  • Mikolayiv shahri: Dronlar port infratuzilmasiga hujum uyushtirdi. Viloyat prokuraturasining xabar berishicha, hodisa oqibatida 2 kishi halok bo‘lgan. Eng e’tiborlisi, hujum natijasida xorijiy bayroq ostida qatnovchi 3 ta fuqarolik kemasiga zarar yetgan.

Sumi va Chernixiv: Har kungi terror ostidagi shaharlar

17 iyulga o‘tar kechasi Rossiya aviatsiyasi Sumi shahriga kamida 5 marta boshqariladigan aviatsiya bombalarini tashladi. Zarbalar shahar markazidagi obyektlar, ko‘p qavatli noturar binolar va fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetkazib, ko‘plab inshootlarning oynalarini parchalab yuborgan.

Ma’lumot uchun: Sumi shahri va uning atrofi so‘nggi paytlarda deyarli har kuni hujumga uchramoqda. Bundan ikki kun avval, 15 iyul kuni ham shaharga 6 ta aviabomba tashlangan bo‘lib, o‘shanda 3 kishi halok bo‘lgan, 21 kishi jarohatlangan hamda tibbiyot va ma’muriy binolarga katta zarar yetgan edi.

Chernixiv viloyatining Novgorod-Severskiy shahrida esa dron turar joy binosiga kelib urilgan. Ukraina Favqulodda vaziyatlar xizmati ma’lumotiga ko‘ra, bir oilaning 5 nafar a’zosi, jumladan 2009, 2014 va 2019 yillarda tug‘ilgan 3 nafar yosh bola jabrlangan.

Hujumlar oqibatida ko‘rilgan talafotlar jadvali

Viloyat / Shahar

Qo‘llanilgan qurol turi

Qurbonlar soni

Jabrlanganlar

Vayron bo‘lgan obyektlar

Xarkiv va Izyum

Raketa va boshqariladigan aviabomba

1 kishi

16 kishi (5 nafari bolalar)

Shahar markazidagi turar joylar

Dnipropetrovsk

Dron va aviatsiya bombasi (40 ga yaqin zarba)

1 kishi

10 kishi

Fuqarolik infratuzilmasi

Odessa

Raketa zarbalari

1 kishi (77 yoshli pensioner)

4 kishi

Port va sanoat obyektlari, mashinalar

Mikolayiv

Dronlar hujumi

2 kishi

Port infratuzilmasi, 3 ta xorijiy fuqarolik kemasi

Chernixiv

Dron hujumi

5 kishi (1 oila, 3 nafari bola)

Turar joy binosi

Sumi

Boshqariladigan aviabombalar (5 marta)

Ma’lumot yo‘q

Shahar markazidagi obyektlar, noturar binolar

Ukraina rasmiylarining bildirishicha, hujumlar sodir bo‘lgan hududlarda vayronalarni tozalash va jabrlanganlarga tibbiy yordam ko‘rsatish ishlari favqulodda xizmatlar tomonidan davom ettirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiOyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiBugun, 05:23Falastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldiFalastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldiBugun, 05:18Isroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchiIsroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchiBugun, 03:18Tarixda ilk bor robotlar MMA jangida o‘zaro bellashdiTarixda ilk bor robotlar MMA jangida o‘zaro bellashdiKecha, 21:40Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Kecha, 19:13Ugandaning 86 yoshli bosh vazir o‘rinbosari yana muhokama markazidaUgandaning 86 yoshli bosh vazir o‘rinbosari yana muhokama markazidaKecha, 19:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?