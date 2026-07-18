Ukrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdi
Rossiya Qurolli kuchlari 17 iyul kuni Ukrainaning bir qator viloyatlari va yirik shaharlariga ommaviy raketa, dron hamda aviabombalar bilan zarba berdi. Hujumlar oqibatida tinch aholi vakillari, jumladan yosh bolalar halok bo‘ldi va jarohatlandi. Shuningdek, fuqarolik hamda port infratuzilmalariga jiddiy zarar yetdi.
Zamin.uz hududlardagi so‘nggi vaziyat va vayronkorliklar tafsilotlarini taqdim etadi.
Xarkiv va Dnipropetrovsk: Turar joylarga hujum va halok bo‘lganlar
Hujumlardan eng ko‘p jabr ko‘rgan hududlardan biri Xarkiv viloyati bo‘ldi. Viloyat harbiy ma’muriyati rahbari Oleg Sinegubovning ma’lum qilishicha, Xarkiv shahri markaziga berilgan raketa zarbasi turar joy binolarini vayron qilgan.
Xarkiv shahrida: 40 yoshli erkak halok bo‘ldi. 9 kishi, xususan 2 va 7 yoshli ikki nafar yosh bola jarohatlandi.
Izyum shahrida: Rossiya aviatsiyasi tomonidan boshqariladigan aviatsiya bombasi tashlanishi oqibatida 7 kishi, jumladan 3 nafar voyaga yetmagan bola jabrlandi.
Dnipropetrovsk viloyati ham bir sutka davomida to‘xtovsiz hujumlarga duch keldi. Viloyat harbiy ma’muriyati rahbari Aleksandr Ganjaning so‘zlariga ko‘ra, rus harbiylari hududga qariyb 40 marta dron va aviabombalar bilan zarba bergan. Buning oqibatida 48 yoshli erkak hayotdan ko‘z yumdi, yana 10 nafar inson turli darajada jarohat oldi.
Port shaharlari nishonda: Odessa va Mikolayivdagi vaziyat
Rossiya harbiylari Ukrainaning janubiy port infratuzilmasini ham ayovsiz o‘qqa tutdi.
Odessa shahri: Raketa zarbalari port infratuzilmasi va sanoat obyektlariga to‘g‘ri keldi. Viloyat rahbari Oleg Kiperning bildirishicha, hujum tufayli 77 yoshli pensioner halok bo‘lgan, 4 kishi yaralangan. Sanoat obyektlari va bir nechta mashina shikastlangan.
Mikolayiv shahri: Dronlar port infratuzilmasiga hujum uyushtirdi. Viloyat prokuraturasining xabar berishicha, hodisa oqibatida 2 kishi halok bo‘lgan. Eng e’tiborlisi, hujum natijasida xorijiy bayroq ostida qatnovchi 3 ta fuqarolik kemasiga zarar yetgan.
Sumi va Chernixiv: Har kungi terror ostidagi shaharlar
17 iyulga o‘tar kechasi Rossiya aviatsiyasi Sumi shahriga kamida 5 marta boshqariladigan aviatsiya bombalarini tashladi. Zarbalar shahar markazidagi obyektlar, ko‘p qavatli noturar binolar va fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetkazib, ko‘plab inshootlarning oynalarini parchalab yuborgan.
Ma’lumot uchun: Sumi shahri va uning atrofi so‘nggi paytlarda deyarli har kuni hujumga uchramoqda. Bundan ikki kun avval, 15 iyul kuni ham shaharga 6 ta aviabomba tashlangan bo‘lib, o‘shanda 3 kishi halok bo‘lgan, 21 kishi jarohatlangan hamda tibbiyot va ma’muriy binolarga katta zarar yetgan edi.
Chernixiv viloyatining Novgorod-Severskiy shahrida esa dron turar joy binosiga kelib urilgan. Ukraina Favqulodda vaziyatlar xizmati ma’lumotiga ko‘ra, bir oilaning 5 nafar a’zosi, jumladan 2009, 2014 va 2019 yillarda tug‘ilgan 3 nafar yosh bola jabrlangan.
Hujumlar oqibatida ko‘rilgan talafotlar jadvali
Viloyat / Shahar
Qo‘llanilgan qurol turi
Qurbonlar soni
Jabrlanganlar
Vayron bo‘lgan obyektlar
Xarkiv va Izyum
Raketa va boshqariladigan aviabomba
1 kishi
16 kishi (5 nafari bolalar)
Shahar markazidagi turar joylar
Dnipropetrovsk
Dron va aviatsiya bombasi (40 ga yaqin zarba)
1 kishi
10 kishi
Fuqarolik infratuzilmasi
Odessa
Raketa zarbalari
1 kishi (77 yoshli pensioner)
4 kishi
Port va sanoat obyektlari, mashinalar
Mikolayiv
Dronlar hujumi
2 kishi
—
Port infratuzilmasi, 3 ta xorijiy fuqarolik kemasi
Chernixiv
Dron hujumi
—
5 kishi (1 oila, 3 nafari bola)
Turar joy binosi
Sumi
Boshqariladigan aviabombalar (5 marta)
—
Ma’lumot yo‘q
Shahar markazidagi obyektlar, noturar binolar
Ukraina rasmiylarining bildirishicha, hujumlar sodir bo‘lgan hududlarda vayronalarni tozalash va jabrlanganlarga tibbiy yordam ko‘rsatish ishlari favqulodda xizmatlar tomonidan davom ettirilmoqda.
…